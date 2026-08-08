A Micsoda nő! ikonikus jelenetét idézte fel pöttyös ruhájával Julia Roberts − Vivian Wardnak öltözött unokahúga, Emma Roberts esküvőjén

Julia Roberts unokahúga, Emma Roberts esküvőjén felelevenítette egyik legismertebb filmes karakterét, Vivian Wardot. Hogy szándékosan-e, azt nem tudni, de pöttyös ruhája láttán nehéz másra asszociálni.
Julia Roberts felidézte a Micsoda nő! ikonikus ruháját
Széles mosollyal, pöttyös ruhában jelent meg Julia Roberts unokahúga, Emma Roberts esküvőjén, outfitje pedig az 1990-ben megformált Vivian Wardéra hasonlított. Bár az esküvő az idahói Sun Valley-ben volt, a filmbeli pólómeccs pedig Los Angeles-ben játszódik, a napsütéses idő és a füves háttér rásegített a hangulat felidézésére. Ha ez nem lenne elég, Julia Roberts esküvői frizurája szintén ezt a párhuzamot erősítette: haját francia kontyba fogták, akárcsak az 1990-es filmben megformált karakteréét.
Ha már a Micsoda nő!, galériánkban megnézheted, hogy festenek ma a film szereplői.
Az említett, Vivian Wardot idéző fotó a lapozós poszt második képe.
Julia Roberts pályájának egyik meghatározó szerepe a Micsoda nő! Vivian Wardja. Alakításával 1990-ben világszerte ismertté vált, a film pedig azóta is a romantikus vígjátékok egyik emblematikus alkotásának számít. Az esküvőn viselt pöttyös ruhával ezért nem egyszerűen egy divatos összeállítást választott, hanem akarva vagy akaratlanul is saját filmes örökségének egyik legismertebb pillanatát idézte meg.
. A színésznő néhány éve úgy nyilatkozott, hogy ma már lehet, nem lenne ekkora sikere az alkotásnak.
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