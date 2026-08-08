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A Micsoda nő! ikonikus jelenetét idézte fel pöttyös ruhájával Julia Roberts − Vivian Wardnak öltözött unokahúga, Emma Roberts esküvőjén

Pretty Woman Pretty Woman – Micsoda nő vivian ward Julia Roberts Micsoda nő!
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A színésznő július 26-án, az idahói Sun Valleyben esötétkék és fehér pöttyös ruhában jelent meg. Julia Roberts outfitjéről nincs, akinek ne a Micsoda nő!-ben viselt pöttyös szettje jutna eszébe.

Julia Roberts unokahúga, Emma Roberts esküvőjén felelevenítette egyik legismertebb filmes karakterét, Vivian Wardot. Hogy szándékosan-e, azt nem tudni, de pöttyös ruhája láttán nehéz másra asszociálni. 

Julia Roberts Vivian Wardként a Micsoda nő!-ben.
Julia Roberts Vivian Wardként a Micsoda nő!-ben.
Forrás: Snap

Julia Roberts felidézte a Micsoda nő! ikonikus ruháját

Széles mosollyal, pöttyös ruhában jelent meg Julia Roberts unokahúga, Emma Roberts esküvőjén, outfitje pedig az 1990-ben megformált Vivian Wardéra hasonlított. Bár az esküvő az idahói Sun Valley-ben volt, a filmbeli pólómeccs pedig Los Angeles-ben játszódik, a napsütéses idő és a füves háttér rásegített a hangulat felidézésére. Ha ez nem lenne elég, Julia Roberts esküvői frizurája szintén ezt a párhuzamot erősítette: haját francia kontyba fogták, akárcsak az 1990-es filmben megformált karakteréét.

Ha már a Micsoda nő!, galériánkban megnézheted, hogy festenek ma a film szereplői.

Ő volt az a barátnő, akinek mindig volt egy kiadós életbölcsessége – miközben hajcsavaróval a fején, kávéval a kezében próbálta elmagyarázni Viviannek, hogy “szerelem? az valami luxuscucc, amit a tévében látsz.” Nos, lehet, hogy nem lett belőle életmódguru, de... Laura San Giacomo ma már 62 éves, és ugyan már ritkábban tűnik fel a képernyőn, de például a Just Shoot Me! című sitcomban vagy a Saving Grace-ben is emlékezetes volt. Mostanában inkább színházban játszik és jótékonykodik – Cica felnőtt, és valószínűleg már nem jár sarkában plüsspapucsban.
Ha van karakter, akit azóta is csak „Barney bácsinak” hívunk, az ő. Egy igazi gentleman – az egyetlen ember, aki képes volt egy estélyi ruha felpróbálását olyan jelenetté tenni, amitől mindenki meghatódott. Héctor Elizondo már a Micsoda nő! idején is tapasztalt színész volt, azóta pedig igazi hollywoodi legenda lett. Játszott a Chicago Hope-ban, a Neveletlen hercegnőben-ban, és számtalan más filmben és sorozatban.
Ő volt az a karakter, akit kábé 40 másodpercig látunk, mégis mindenki emlékszik rá. Udvarias volt, segítőkész, és kábé 19 évesnek tűnt egy szállodaipari egyenruhában. És meglepő, de igaz: James Patrick Stuart ma is aktív, és sőt, elég menő karriert csinált a tévében. Többek közt a General Hospital sorozatban alakít szívdöglesztő, sötét tónusú karaktereket , de feltűnt a Supernatural-ben, a CSI-ban és még egy rakás ismerős címben.
Na ő volt az, akit mindenki utált. Jogos is volt – a filmben az ő karaktere próbálta megrontani az egész „szerelem győz” vibe-ot. Egy igazi jogászcápa, akit a pénz érdekelt, meg... tulajdonképpen csak az. Jason Alexander viszont, a való életben imádnivaló komikus, aki a Seinfeld örök George Costanzájaként írta be magát a sitcom-hallhatatlanságba. És bár a Micsoda Nő-ben egy kissé tenyérbemászó figurát hozott, azóta ő az egyik legkedveltebb idegesítő, de szerethető karaktertípus a képernyőn.
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Ő volt az a barátnő, akinek mindig volt egy kiadós életbölcsessége – miközben hajcsavaróval a fején, kávéval a kezében próbálta elmagyarázni Viviannek, hogy “szerelem? az valami luxuscucc, amit a tévében látsz.” Nos, lehet, hogy nem lett belőle életmódguru, de... Laura San Giacomo ma már 62 éves, és ugyan már ritkábban tűnik fel a képernyőn, de például a Just Shoot Me! című sitcomban vagy a Saving Grace-ben is emlékezetes volt. Mostanában inkább színházban játszik és jótékonykodik – Cica felnőtt, és valószínűleg már nem jár sarkában plüsspapucsban.

Az említett, Vivian Wardot idéző fotó a lapozós poszt második képe.

Julia Roberts pályájának egyik meghatározó szerepe a Micsoda nő! Vivian Wardja. Alakításával 1990-ben világszerte ismertté vált, a film pedig azóta is a romantikus vígjátékok egyik emblematikus alkotásának számít. Az esküvőn viselt pöttyös ruhával ezért nem egyszerűen egy divatos összeállítást választott, hanem akarva vagy akaratlanul is saját filmes örökségének egyik legismertebb pillanatát idézte meg.

. A színésznő néhány éve úgy nyilatkozott, hogy ma már lehet, nem lenne ekkora sikere az alkotásnak. 

Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
Forrás: Getty Images
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1989
Forrás: Getty Images

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