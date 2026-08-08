A Micsoda nő! ikonikus jelenetét idézte fel pöttyös ruhájával Julia Roberts − Vivian Wardnak öltözött unokahúga, Emma Roberts esküvőjén

Julia Roberts unokahúga, Emma Roberts esküvőjén felelevenítette egyik legismertebb filmes karakterét, Vivian Wardot. Hogy szándékosan-e, azt nem tudni, de pöttyös ruhája láttán nehéz másra asszociálni.

Julia Roberts Vivian Wardként a Micsoda nő!-ben.

Forrás: Snap

Julia Roberts felidézte a Micsoda nő! ikonikus ruháját

Széles mosollyal, pöttyös ruhában jelent meg Julia Roberts unokahúga, Emma Roberts esküvőjén, outfitje pedig az 1990-ben megformált Vivian Wardéra hasonlított. Bár az esküvő az idahói Sun Valley-ben volt, a filmbeli pólómeccs pedig Los Angeles-ben játszódik, a napsütéses idő és a füves háttér rásegített a hangulat felidézésére. Ha ez nem lenne elég, Julia Roberts esküvői frizurája szintén ezt a párhuzamot erősítette: haját francia kontyba fogták, akárcsak az 1990-es filmben megformált karakteréét.

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