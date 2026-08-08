Omoda 5 SHS teszt: lenyűgöző hibrid technológia a városi dzsungelben

Amikor az Omoda 5 SHS először megjelent Európában, elsősorban formabontó megjelenésével hívta fel magára a figyelmet. A markáns vonalak, a kupés tetőív és a futurisztikus részletek egyértelművé tették, hogy a kínai modell nem szeretne beleolvadni a mezőnybe. Most azonban nem csupán egy újabb modellfrissítésről beszélhetünk. Az SHS, vagyis a Super Hybrid System érkezésével a márka nemcsak új hajtásláncot adott a kompakt SUV-nak, hanem alaposan átdolgozta azt kívül-belül is. A cél egyértelmű volt: egy olyan modern hibrid létrehozása, amely egyszerre látványos, takarékos és kellemes útitárs a hétköznapokban.
- Az Omoda 5 SHS új Super Hybrid System hajtáslánca takarékos és dinamikus vezetési élményt kínál.
- Modern utasterében két 12,3 colos kijelző és gazdag felszereltség várja az utasokat.
- A modell karakteres megjelenésével és kedvező fogyasztásával a kompakt hibridek egyik legizgalmasabb újdonsága.
OMODA 5 SHS teszt: feltűnés nélkül is lenyűgöző
Külcsín: már messziről kitűnik
Első pillantásra is látszik, hogy az Omoda 5 SHS több egyszerű ráncfelvarrásnál. Az új, hangsúlyosabb első lökhárító és az áttervezett hűtőmaszk frissebb, letisztultabb megjelenést kölcsönöz az autónak, miközben a karcsú LED-es fényszórók továbbra is karakteres tekintetet adnak neki. Oldalról nézve megmaradt a lendületes sziluett, amelyet az új 18 colos könnyűfém keréktárcsák tesznek még modernebbé, amelyeket jó minőségű Kumho gumiabroncsokkal szerelnek.
Hátul sem estek túlzásba a tervezők, de éppen annyit változtattak, hogy a modell összhatása frissebbnek hasson. A végigfutó fénycsík, a sportos lökhárító és a diszkrét SHS felirat elegánsan jelzi, hogy ez már a hibrid változat. Az Omoda 5 továbbra is azok közé az autók közé tartozik, amelyekre könnyen felfigyelünk a forgalomban.
Belbecs: élhető és könnyen megszerethető
Szerencsére az utastérben is érezhető a fejlődés. Az új középkonzol letisztultabb kialakítást kapott, a kezelőszervek ergonomikusabbak lettek, miközben a minőségérzet is javult. A két nagyméretű 12,3 colos kijelző továbbra is uralja a műszerfalat, de a rendszer gyorsabban reagál, a grafika modernebb, a menürendszer pedig könnyebben átlátható.
A vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto ma már alapelvárás, az Omoda pedig ezt is biztosítja, ahogy a vezeték nélküli telefontöltőt, a 360 fokos kamerarendszert és a számos vezetéstámogató rendszert is. A felszereltségi szinttől függően fűthető és szellőztethető első ülések, panorámatető, elektromos csomagtérajtó és prémium audiorendszer is elérhető. Az első ülések kényelmesek, megfelelő oldaltartással rendelkeznek, hátul pedig két felnőtt számára is bőséges a lábtér. A csomagtartó ugyan a hibrid rendszer miatt valamivel kisebb lett, de a mindennapi használat során ez aligha jelent kompromisszumot.
Itt kezdődik a valódi vezetési élmény
Az SHS legnagyobb előnye már az első métereken érezhető. A villanymotor csendesen és finoman mozgatja meg az autót, így városi környezetben különösen kifinomult az indulás. A benzinmotor szinte észrevétlenül kapcsolódik be, a két erőforrás együttműködése pedig meglepően harmonikus.
A futómű komfortos hangolású, jól kisimítja az úthibákat, ugyanakkor nagyobb tempónál is magabiztos marad. A kormányzás könnyed, mégis kellően pontos, így városban egyszerű vele manőverezni, autópályán pedig stabilan tartja az ívet. A zajszigetelés szintén kellemes meglepetés. Elektromos üzemben szinte hangtalanul suhan az autó, de nagyobb sebességnél sem válik zavaróvá sem a gördülési, sem a szélzaj. Az Omoda 5 SHS egyértelműen a nyugodt, kényelmes utazást helyezi előtérbe, és ezt meggyőzően is teljesíti.
Motor és hajtáslánc: a kulisszák mögött
A modell legfontosabb újdonsága természetesen a Super Hybrid System. A rendszer egy 1,5 literes turbós benzinmotorból, nagy teljesítményű villanymotorból, dedikált hibrid sebességváltóból és nagy hatékonyságú akkumulátorból épül fel. A különböző egységek folyamatosan figyelik a vezetési helyzetet, és mindig azt az üzemmódot választják, amely a lehető legjobb hatékonyságot biztosítja.
Városban gyakran tisztán elektromosan közlekedik, országúton és autópályán pedig a két hajtásforrás összehangolt működése gondoskodik a dinamikus gyorsításról. A rendszer egyik legnagyobb erőssége, hogy a vezetőnek gyakorlatilag semmivel sem kell foglalkoznia, minden átmenet automatikusan és szinte észrevétlenül történik. Ennek köszönhetően a gépjármű egyszerre kínál kellemes menetdinamikát és takarékos üzemet, miközben a vezetési élményből sem vesz el.
Fogyasztás: jó hír pénztárcánknak
A gyári WLTP-adatok alapján az Omoda 5 SHS átlagfogyasztása rendkívül kedvező, ami jól mutatja, mennyire hatékonyan dolgozik együtt a benzinmotor és a villanyhajtás. Városi forgalomban, ahol a rendszer gyakran használja az elektromos üzemet, különösen alacsony értékek érhetők el, de országúton és autópályán is visszafogott fogyasztással lehet számolni. Ez azok számára is vonzó alternatívává teszi, akik sokat közlekednek, de még nem szeretnének teljesen elektromos autóra váltani.
Összegzés:
Az Omoda 5 SHS egyértelműen több lett, mint a korábbi modell hibrid változata. A frissített külső, az igényesebb utastér és mindenekelőtt az új Super Hybrid System érezhetően kiforrottabb autót eredményezett. Megőrizte azt a látványos megjelenést, amely miatt sokan felfigyeltek rá, ugyanakkor vezethetőségben, kifinomultságban és gazdaságosságban is komolyat lépett előre.
Aki egy jól felszerelt, modern technológiával ellátott, karakteres kompakt SUV-t keres, és fontos számára az alacsony fogyasztás, annak mindenképpen megér egy közelebbi pillantást. A Super Hybrid System nem csupán egy új hajtáslánc, hanem egy olyan fejlesztés, amely valóban új szintre emeli az Omoda 5-öt.
Ha tetszik az Omoda 5 SHS, ezt a videót is érdemes megnézned:
Ezek az autótesztek is érdekelhetnek