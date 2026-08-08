Omoda 5 SHS teszt: lenyűgöző hibrid technológia a városi dzsungelben

Amikor az Omoda 5 SHS először megjelent Európában, elsősorban formabontó megjelenésével hívta fel magára a figyelmet. A markáns vonalak, a kupés tetőív és a futurisztikus részletek egyértelművé tették, hogy a kínai modell nem szeretne beleolvadni a mezőnybe. Most azonban nem csupán egy újabb modellfrissítésről beszélhetünk. Az SHS, vagyis a Super Hybrid System érkezésével a márka nemcsak új hajtásláncot adott a kompakt SUV-nak, hanem alaposan átdolgozta azt kívül-belül is. A cél egyértelmű volt: egy olyan modern hibrid létrehozása, amely egyszerre látványos, takarékos és kellemes útitárs a hétköznapokban.

Az OMODA 5 SHS megújult frontrésze és karakteres hűtőmaszkja már első pillantásra magára vonja a tekintetet.

Forrás: Antalfi Krisztina

Az Omoda 5 SHS új Super Hybrid System hajtáslánca takarékos és dinamikus vezetési élményt kínál.

Modern utasterében két 12,3 colos kijelző és gazdag felszereltség várja az utasokat.

A modell karakteres megjelenésével és kedvező fogyasztásával a kompakt hibridek egyik legizgalmasabb újdonsága.

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Külcsín: már messziről kitűnik

Első pillantásra is látszik, hogy az Omoda 5 SHS több egyszerű ráncfelvarrásnál. Az új, hangsúlyosabb első lökhárító és az áttervezett hűtőmaszk frissebb, letisztultabb megjelenést kölcsönöz az autónak, miközben a karcsú LED-es fényszórók továbbra is karakteres tekintetet adnak neki. Oldalról nézve megmaradt a lendületes sziluett, amelyet az új 18 colos könnyűfém keréktárcsák tesznek még modernebbé, amelyeket jó minőségű Kumho gumiabroncsokkal szerelnek.

Hátul sem estek túlzásba a tervezők, de éppen annyit változtattak, hogy a modell összhatása frissebbnek hasson. A végigfutó fénycsík, a sportos lökhárító és a diszkrét SHS felirat elegánsan jelzi, hogy ez már a hibrid változat. Az Omoda 5 továbbra is azok közé az autók közé tartozik, amelyekre könnyen felfigyelünk a forgalomban.

Az Omoda utasterét két 12,3 colos kijelző, letisztult középkonzol és modern kezelőszervek teszik igazán prémium hangulatúvá.

Forrás: Antalfi Krisztina

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Szerencsére az utastérben is érezhető a fejlődés. Az új középkonzol letisztultabb kialakítást kapott, a kezelőszervek ergonomikusabbak lettek, miközben a minőségérzet is javult. A két nagyméretű 12,3 colos kijelző továbbra is uralja a műszerfalat, de a rendszer gyorsabban reagál, a grafika modernebb, a menürendszer pedig könnyebben átlátható.