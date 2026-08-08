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Olaszországba repít a Marry Me garnéla: a krémes, fokhagymás étel pillanatok alatt elkészül

recept Olaszország garnéla
Horváth Angéla
2026.08.08.
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Egy pohár fehérbor, ropogós ciabatta, és egy serpenyő, amelyből fokhagyma, fűszernövények és parmezán illata száll fel – ennyi is elég ahhoz, hogy egy pillanatra úgy érezzük magunkat, mintha Olaszországban nyaralnánk. Ezt az élményt hozza el a Marry Me garnéla.

A Marry Me garnéla krémes, mediterrán, ízekben gazdag fogás, amely tökéletes választás a nyári estékhez, de akkor is jól jön, amikor egy kis Olaszországot szeretnénk csempészni a mindennapokba, ráadásul elkészíteni is egyszerű.

A Marry Me garnéla Olaszországba repít
A Marry Me garnéla Olaszországba repít
Forrás: Life.hu / AI

A Marry Me garnéla receptje:

Hozzávalók:

  • 700 g megtisztított garnéla
  • 1 kisebb vöröshagyma
  • 5 gerezd fokhagyma
  • 140 g aszalt paradicsom
  • 320 ml főzőtejszín
  • 50 g reszelt parmezán
  • 1 nagy marék bébispenót
  • 120 ml fehérbor
  • 1 evőkanál vaj
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • olasz fűszerkeverék
  • bors

Elkészítés:

  1. A garnélákat papírtörlővel alaposan szárazra töröljük, majd paprikával, olasz fűszerkeverékkel és kevés sóval egyenletesen befűszerezzük.
  2. Egy nagy serpenyőben felhevítjük a vajat és az olívaolajat. A garnélákat oldalanként körülbelül 1-2 perc alatt aranybarnára sütjük, amíg teljesen átsülnek, majd kivesszük őket a serpenyőből, és félretesszük.
  3. Ugyanabban a serpenyőben üvegesre pároljuk a finomra vágott vöröshagymát. Hozzáadjuk az aprított fokhagymát, és rövid ideig együtt pirítjuk.
  4. Felöntjük a fehérborral, majd belekeverjük az összevágott aszalt paradicsomot. Körülbelül egy percig főzzük, hogy az ízek összeérjenek.
  5. Ezután hozzáöntjük a főzőtejszínt, és belekeverjük a reszelt parmezánt. Sóval, borssal ízesítjük, majd néhány percig gyöngyözve főzzük, amíg a mártás kellemesen krémes állagú nem lesz.
  6. Végül hozzáadjuk a bébispenótot, és megvárjuk, amíg kissé összeesik. Visszatesszük a garnélákat a serpenyőbe, óvatosan összeforgatjuk őket a szósszal, majd még 1-2 percig pihentetjük az ételt. Azonnal tálaljuk.

Tipp: A Marry Me garnéla friss tésztával, rizzsel vagy ropogós ciabattával a legfinomabb.

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