Olaszországba repít a Marry Me garnéla: a krémes, fokhagymás étel pillanatok alatt elkészül

Egy pohár fehérbor, ropogós ciabatta, és egy serpenyő, amelyből fokhagyma, fűszernövények és parmezán illata száll fel – ennyi is elég ahhoz, hogy egy pillanatra úgy érezzük magunkat, mintha Olaszországban nyaralnánk. Ezt az élményt hozza el a Marry Me garnéla.

A Marry Me garnéla krémes, mediterrán, ízekben gazdag fogás, amely tökéletes választás a nyári estékhez, de akkor is jól jön, amikor egy kis Olaszországot szeretnénk csempészni a mindennapokba, ráadásul elkészíteni is egyszerű. A Marry Me garnéla Olaszországba repít

Forrás: Life.hu / AI A Marry Me garnéla receptje: Hozzávalók: 700 g megtisztított garnéla

1 kisebb vöröshagyma

5 gerezd fokhagyma

140 g aszalt paradicsom

320 ml főzőtejszín

50 g reszelt parmezán

1 nagy marék bébispenót

120 ml fehérbor

1 evőkanál vaj

1 evőkanál olívaolaj

olasz fűszerkeverék

só

bors Elkészítés: A garnélákat papírtörlővel alaposan szárazra töröljük, majd paprikával, olasz fűszerkeverékkel és kevés sóval egyenletesen befűszerezzük. Egy nagy serpenyőben felhevítjük a vajat és az olívaolajat. A garnélákat oldalanként körülbelül 1-2 perc alatt aranybarnára sütjük, amíg teljesen átsülnek, majd kivesszük őket a serpenyőből, és félretesszük. Ugyanabban a serpenyőben üvegesre pároljuk a finomra vágott vöröshagymát. Hozzáadjuk az aprított fokhagymát, és rövid ideig együtt pirítjuk. Felöntjük a fehérborral, majd belekeverjük az összevágott aszalt paradicsomot. Körülbelül egy percig főzzük, hogy az ízek összeérjenek. Ezután hozzáöntjük a főzőtejszínt, és belekeverjük a reszelt parmezánt. Sóval, borssal ízesítjük, majd néhány percig gyöngyözve főzzük, amíg a mártás kellemesen krémes állagú nem lesz. Végül hozzáadjuk a bébispenótot, és megvárjuk, amíg kissé összeesik. Visszatesszük a garnélákat a serpenyőbe, óvatosan összeforgatjuk őket a szósszal, majd még 1-2 percig pihentetjük az ételt. Azonnal tálaljuk. Tipp: A Marry Me garnéla friss tésztával, rizzsel vagy ropogós ciabattával a legfinomabb. Ezeket olvastad már?