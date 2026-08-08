Olaszországba repít a Marry Me garnéla: a krémes, fokhagymás étel pillanatok alatt elkészül

Egy pohár fehérbor, ropogós ciabatta, és egy serpenyő, amelyből fokhagyma, fűszernövények és parmezán illata száll fel – ennyi is elég ahhoz, hogy egy pillanatra úgy érezzük magunkat, mintha Olaszországban nyaralnánk. Ezt az élményt hozza el a Marry Me garnéla.
A Marry Me garnéla krémes, mediterrán, ízekben gazdag fogás, amely tökéletes választás a nyári estékhez, de akkor is jól jön, amikor egy kis Olaszországot szeretnénk csempészni a mindennapokba, ráadásul elkészíteni is egyszerű.
A Marry Me garnéla receptje:
Hozzávalók:
- 700 g megtisztított garnéla
- 1 kisebb vöröshagyma
- 5 gerezd fokhagyma
- 140 g aszalt paradicsom
- 320 ml főzőtejszín
- 50 g reszelt parmezán
- 1 nagy marék bébispenót
- 120 ml fehérbor
- 1 evőkanál vaj
- 1 evőkanál olívaolaj
- olasz fűszerkeverék
- só
- bors
Elkészítés:
- A garnélákat papírtörlővel alaposan szárazra töröljük, majd paprikával, olasz fűszerkeverékkel és kevés sóval egyenletesen befűszerezzük.
- Egy nagy serpenyőben felhevítjük a vajat és az olívaolajat. A garnélákat oldalanként körülbelül 1-2 perc alatt aranybarnára sütjük, amíg teljesen átsülnek, majd kivesszük őket a serpenyőből, és félretesszük.
- Ugyanabban a serpenyőben üvegesre pároljuk a finomra vágott vöröshagymát. Hozzáadjuk az aprított fokhagymát, és rövid ideig együtt pirítjuk.
- Felöntjük a fehérborral, majd belekeverjük az összevágott aszalt paradicsomot. Körülbelül egy percig főzzük, hogy az ízek összeérjenek.
- Ezután hozzáöntjük a főzőtejszínt, és belekeverjük a reszelt parmezánt. Sóval, borssal ízesítjük, majd néhány percig gyöngyözve főzzük, amíg a mártás kellemesen krémes állagú nem lesz.
- Végül hozzáadjuk a bébispenótot, és megvárjuk, amíg kissé összeesik. Visszatesszük a garnélákat a serpenyőbe, óvatosan összeforgatjuk őket a szósszal, majd még 1-2 percig pihentetjük az ételt. Azonnal tálaljuk.
Tipp: A Marry Me garnéla friss tésztával, rizzsel vagy ropogós ciabattával a legfinomabb.
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