Így jelzi a kutyád, ha megégette a nap: két hétköznapi mozdulat is árulkodó lehet

Kevesen tudják, de a kutyák ugyanúgy leéghetnek a napon, mint az emberek, egyes példányok pedig különösen veszélyeztetettek. A fehér vagy világos szőrű, rózsaszín bőrű kutyák, illetve azok, amelyeknek az orrán, fülén vagy hasán ritkább a szőrzet, különösen hajlamosak a napégésre. A kezdeti tünetek nagyon hasonlóak ahhoz, amit mi magunk is tapasztalunk napégés esetén.

A kutyáknak is szüksége van napvédelemre, ők is leéghetnek

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Ezek a napégés jelei a kutyáknál

Két teljesen hétköznapi viselkedési forma is figyelmeztető jel lehet: ha a kutya a megszokottnál gyakrabban nyalogat egy bizonyos testrészt, ott valami kellemetlenséget érezhet. A leégett bőr rózsaszínné vagy vörössé válhat, tapintásra meleg lehet, ha pedig hozzányúlunk, az állat érzékenyebben reagálhat. A napégés viszketést is okozhat, ezért kezdi el a kutya nyalogatni vagy dörzsölni az érintett területet. Súlyosabb esetben duzzanat, hámlás vagy hólyagok is kialakulhatnak. Ezek már arra utalnak, hogy a bőr komolyan károsodott.

Így védhetjük meg a kutyát a leégéstől

Nagyjából ugyanazokat az alapvető szabályokat érdemes követni, amelyeket saját magunk esetében is: kerüljük az erős déli napsütést, biztosítsunk árnyékot és friss ivóvizet. Ha hosszabb időt töltünk a szabadban, a kutyának mindig legyen lehetősége árnyékba húzódni. A világos szőrű vagy fedetlen bőrű kutyáknál az állatorvos által ajánlott, kifejezetten állatoknak készült fényvédő extra védelmet nyújthat az olyan érzékeny területeken, mint az orr, a fül, vagy a has.

Emberek számára készült naptejet ne használjunk a kutyán, hacsak az állatorvos meg nem erősítette, hogy az adott készítmény biztonságos. A fényvédők olyan összetevőket tartalmazhatnak, amelyek árthatnak az állatnak, ha lenyalja a krémet.

Mit tehetünk, ha leégett a kutya?

Ha napégés jeleit tapasztaljuk, elsőként vigyük a kutyát árnyékba, keressünk neki hűvös helyet. Kapjon elegendő friss vizet, majd hagyjuk pihenni, amíg a bőre lehűl. Ha az általános rosszullét jeleit mutatja, hólyagok jelennek meg a bőrén, nagy terület égett le érdemes mielőbb állatorvoshoz fordulni.