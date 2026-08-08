Már nem ünnepli házassági évfordulóját Brooklyn Beckham és Nicola Peltz

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz Beckham idén már nem ünnepelte meg hivatalos esküvőjük évfordulóját. A pár a 2022. április 9-én, a floridai Palm Beachen tartott, sztárokkal teli házasságkötésük dátuma helyett a későbbi fogadalom-megújításukat tekinti a nagy napnak.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz a fogadalom-megújításukat ünneplik.

Forrás: GC Images

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz döntöttek

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz nem tekinti többé évfordulónak esküvőjük dátumát − írja a Daily Mail. Egy bennfentes szerint a döntésük háttérben az eseményhez kapcsolódó rossz emlékek állnak. „Brooklyn és Nicola esküvője 2022 áprilisában nem olyan alkalom, amire szívesen emlékeznek vissza. Nicola zokogott, Brooklyn feszült volt” – mondta a jólértesült.

Új dátumot választottak az első helyett

Brooklyn és Nicola 2025. augusztus 2-án megújította fogadalmát. Az ünnepség szűk körben zajlott, a részleteit nem hozták nyilvánosságra, de a párhoz közel álló forrás úgy nyilatkozott: „A szertartás célja az évek során közösen felépített élet ünneplése, és egy olyan emlék megteremtése, amely örökre velük marad.” Az eseményre a Beckham család már nem is volt hivatalos.

A minap Brooklyn, Nicola és a Beckham család kis híján összefutottak. Amíg Brooklynék több napot töltöttek Elton Johnnal Nizza partjainál, addig David Beckham és Victoria Beckham a Seven nevű jachton nyaralt Romeóval, Cruzzal és Harperrel. Először a Baleár-szigetek környékén hajóztak, majd néhány nappal később Saint-Tropez-ban kötöttek ki. Úgy tudni, Beckhamék és Elton jachtjai mindössze néhány órával kerülték el egymást, de sem a család, sem Brooklyn nem kezdeményezte a békülést.

Beckhamék luxusjachtját az alábbi galériában nézheted meg.