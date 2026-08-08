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2026. aug. 10., hétfő Lőrinc

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Már nem ünnepli házassági évfordulóját Brooklyn Beckham és Nicola Peltz

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Nem tekintik évfordulónak a hivatalos esküvőjük napját. Brooklyn Beckham és Nicola Peltz teljesen maguk mögött hagyták a múltat.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz Beckham idén már nem ünnepelte meg hivatalos esküvőjük évfordulóját. A pár a 2022. április 9-én, a floridai Palm Beachen tartott, sztárokkal teli házasságkötésük dátuma helyett a későbbi fogadalom-megújításukat tekinti a nagy napnak. 

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz a fogadalom-megújításukat ünneplik.
Brooklyn Beckham és Nicola Peltz a fogadalom-megújításukat ünneplik.
Forrás: GC Images

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz döntöttek

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz nem tekinti többé évfordulónak esküvőjük dátumát − írja a Daily Mail. Egy bennfentes szerint a döntésük háttérben az eseményhez kapcsolódó rossz emlékek állnak. „Brooklyn és Nicola esküvője 2022 áprilisában nem olyan alkalom, amire szívesen emlékeznek vissza. Nicola zokogott, Brooklyn feszült volt” – mondta a jólértesült. 

Új dátumot választottak az első helyett

Brooklyn és Nicola 2025. augusztus 2-án megújította fogadalmát. Az ünnepség szűk körben zajlott, a részleteit nem hozták nyilvánosságra, de a párhoz közel álló forrás úgy nyilatkozott: „A szertartás célja az évek során közösen felépített élet ünneplése, és egy olyan emlék megteremtése, amely örökre velük marad.” Az eseményre a Beckham család már nem is volt hivatalos

A minap Brooklyn, Nicola és a Beckham család kis híján összefutottak.  Amíg Brooklynék több napot töltöttek Elton Johnnal Nizza partjainál, addig David Beckham és Victoria Beckham a Seven nevű jachton nyaralt Romeóval, Cruzzal és Harperrel. Először a Baleár-szigetek környékén hajóztak, majd néhány nappal később Saint-Tropez-ban kötöttek ki. Úgy tudni, Beckhamék és Elton jachtjai mindössze néhány órával kerülték el egymást, de sem a család, sem Brooklyn nem kezdeményezte a békülést. 

Beckhamék luxusjachtját az alábbi galériában nézheted meg.

David Beckham jachtja felülről
David Beckham, jacht
David Beckham, jacht
David Beckham, jacht
David Beckham, jacht
David Beckham, jacht
David Beckham jacht
David Beckham jachtjának nappalija - A hajón több közösségi teret is kialakítottak
David Beckham, jacht
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A jacht felülről
Youtube

A Beckham szülők miatt történik mindez?

Brooklyn és szülei, Victoria és David Beckham között az elmúlt időszakban látványosan megromlott a kapcsolat. A családi viszályról január óta sorra jelennek meg cikkek. Ekkor Brooklyn több, nagy port kavaró bejegyzést tett közzé Instagramon. Ezekben azzal vádolta szüleit, hogy megpróbálták szabotálni a Nicolával kötött házasságát. Brooklyn azt is állította, hogy szülei meg akarták vesztegetni, hogy az esküvője előtt átadja a nevéhez fűződő jogokat. Azt is nehezményezte, hogy anyja ellopta az első táncát Nicolával, aki aztán zokogva hagyta ott a helyszínt. 

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