Ezért áraszt kellemetlen szagot a fekete ruha mosás után – Nem a mosószer a hibás

Kevés bosszantóbb dolog van annál, mint amikor a frissen mosott ruha nem a tisztaság illatát árasztja. Sokan tapasztalják, hogy különösen jó néhány fekete ruha a mosás után is kellemetlen, dohos vagy izzadságra emlékeztető szagot áraszt. Ráadásul ez gyakran csak akkor válik érezhetővé, amikor felvesszük, és a test melege ismét előhozza a kellemetlenségeket.

A fekete ruha gyakran áraszat furcsa szagot mosás után.

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A sötét ruhák anyaga könnyebben magába zárhatja a kellemetlen szagokat.

A túl alacsony mosási hőmérséklet és a mosógépben megbújó baktériumok is okozhatják a problémát.

Néhány egyszerű mosási szokás megváltoztatásával ismét friss illatúak lehetnek a fekete ruhák.

Ezért van kellemetlen szaga a fekete ruhának mosás után

Bár elsőre azt gondolhatnánk, hogy a mosószerrel vagy a ruhák színével van a probléma, valójában ennél jóval összetettebb jelenségről van szó. Az anyag összetétele, a mosási szokások, a mosógép tisztasága és még a ruhák szárítási módja is hozzájárulhat ahhoz, hogy a kellemetlen szag makacsul megmaradjon. Valójában nem maga a fekete szín okozza a problémát.

Sok sötét ruhadarab vastagabb pamutból, elasztánnal kevert anyagból vagy szintetikus szálakból készül, amelyek könnyebben magukba zárják a faggyút, az izzadságot és a bőrön élő baktériumok által termelt anyagokat. Ezek a lerakódások idővel a szövetek mélyére kerülhetnek, és egy hagyományos, rövid mosási program már nem mindig tudja teljesen eltávolítani őket. A fekete ruhák szagossá válásának kevéssé ismert oka maga a textilfesték, például a mély árnyalatokhoz használt kinolin is. Ezek a szintetikus vegyületek erősen tapadnak a szövet szálaihoz, és az idő múlásával, a folyamatos hordás során kémiai reakcióba léphetnek a bőr által termelt faggyúval és szerves anyagokkal.

Mindezek mellett az ilyen anyagok jellemző fizikai tulajdonsága, hogy elnyelik a napsugárzást, így a test sokkal gyorsabban melegszik túl, ami fokozott izzadást és a szagmolekulák mélyre jutását eredményezi a szintetikus szálak közé.

Sokan azt hiszik, hogy minél több mosószert használnak, annál tisztább lesz a darab. Ennek azonban éppen az ellenkezője is megtörténhet. A felesleges mosószer-maradványok a textil szálaiban maradhatnak, amelyekhez könnyebben megtapadnak a szennyeződések és a baktériumok. Ez nemcsak kellemetlen szagot okozhat, hanem a ruhák tapintását is megváltoztathatja.