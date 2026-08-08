Mikor üt a halál órája? Egy hátborzongató kalkulátor megmutatja, mennyi időd van még

A halál mindig is az emberiség egyik legnagyobb tabuja volt, mégis újra és újra felmerül a kérdés: vajon megtudhatjuk előre, mikor jön el a vég? A halál órája nevű online kalkulátor azt ígéri, hogy mesterséges intelligencia segítségével megbecsüli halálunk várható időpontját, sőt még annak feltételezett okát is. Bár a szolgáltatás óriási népszerűségnek örvend, a készítők is hangsúlyozzák, hogy az eredmények kizárólag szórakoztató célokat szolgálnak.

Mikor üt a halál órája? A mesterséges intelligencia segítségével kiderül, de nem biztos, hogy tudnunk kell.

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Hogyan működik a halál órája?

A Death Clock nevű oldal mesterséges intelligenciát használ arra, hogy a felhasználók által megadott adatokból becslést készítsen a várható élettartamra. Az algoritmus olyan információkat vesz figyelembe, mint az életkor, a nem, a testtömegindex, a testsúly, a dohányzási és alkoholfogyasztási szokások, az étrend, a fizikai aktivitás, a lakóhely szerinti ország, sőt még azt is megkérdezi, hogyan tekintünk általában az életre.

Az eredmény nemcsak egy feltételezett halálozási dátum, hanem egy becslés a halál lehetséges okáról is. A rendszer azt is megmutatja, hogyan viszonyul a várható élettartamunk más, hasonló testtömegindexű és azonos nemű emberekéhez.

A weboldal statisztikái szerint eddig több mint 63,8 millió ilyen tesztet futtattak le, és a felhasználók több mint 64 százaléka férfi volt.

Mennyire hihetünk a halál órája jóslatának?

Bár első pillantásra meglepően részletesnek tűnik az elemzés, a kalkulátor számos olyan tényezőt nem vesz figyelembe, amelyek alapvetően befolyásolhatják az ember egészségét és várható élettartamát.

Nem kérdez rá például a családi kórtörténetre, az örökletes betegségekre, a korábbi egészségügyi problémákra vagy az anyagi helyzetre sem, pedig ezek mind jelentős szerepet játszhatnak.

Emellett a rendszer egyetlen valószínű halálokot nevez meg, miközben a valóságban gyakran több tényező együtt vezet tragédiához.

Komoly etikai kérdéseket is felvet

A szolgáltatás létezése ugyanakkor sokak szerint túlmutat az egyszerű kíváncsiságon.

A kritikusok attól tartanak, hogy egy ilyen oldal különösen veszélyes lehet azok számára, akik mentálisan sérülékenyek vagy öngyilkossági gondolatokkal küzdenek.

Egy látszólag ártalmatlan jóslat is komoly lelki terhet jelenthet egy kiszolgáltatott embernek, ezért sokan úgy vélik, hogy az ilyen típusú alkalmazások működését komoly etikai szempontok alapján is vizsgálni kell.