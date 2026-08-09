„Rengetegen utálnak" – Betegsége miatt bántják Brad Pitt-tet, pedig problémájával nincs egyedül

Brad Pitt betegsége évek óta foglalkoztatja a rajongókat, miután a színész többször is beszélt arról, hogy komoly gondot okoz számára a mindennapokban. Ráadásul sokan állapota miatt tiszteletlennek tartják, pedig ilyesmiről szó sincs. Ez a betegség keseríti meg Brad Pitt életét – nincs egyedül a problémával.

Brad Pitt betegsége megkeseríti az életét.

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Brad Pitt hosszú évek óta úgy érzi, rendszeresen félreértik az emberek.

A színész szerint sokan ridegnek, távolságtartónak vagy tiszteletlennek tartják.

Elárulta, mi okozza a legtöbb kellemetlen helyzetet számára.

Szakértő is megszólalt arról, milyen állapot állhat a háttérben, és mikor érdemes kivizsgálást kérni.

Brad Pitt betegsége: sokan félreértették miatta a színészt

Brad Pitt többször mesélt arról, hogy hosszú ideje úgy érzi, arcvaksággal élhet. A prozopagnóziának nevezett állapot lényege, hogy az érintettek nehezen vagy egyáltalán nem tudják felismerni az emberek arcát. A színész szerint emiatt sokan azt hiszik róla, hogy távolságtartó, beképzelt vagy egyszerűen nem érdekli a környezete.

Senki sem hisz nekem! Szeretnék találkozni valaki mással is, akinek ugyanez a problémája van.

Nem először beszél erről. Már egy korábbi interjúban is elmondta, hogy gyakran inkább otthon marad, mert rendkívül nehéz számára megjegyezni azokat az embereket, akikkel korábban már találkozott.

Elárulta, hogy még akkor is gondot jelent számára valakit felismerni, ha korábban hosszabb beszélgetést folytattak.

Sokszor próbálta úgy tenni, mintha emlékezne az illetőre, vagy abban reménykedett, hogy valamilyen utalást kap arra, honnan ismerhetik egymást.

Rengetegen utálnak, mert azt hiszik, tiszteletlen vagyok.

Azt is kipróbálta, hogy őszintén megkérdezi az embereket, hol találkoztak korábban, ám szerinte ez sem segített.

„Csak rosszabb lett. Az emberek még jobban megsértődtek.”

Mi az az arcvakság?

Sokan Brad Pitt arcvaksága kapcsán hallanak először a prozopagnóziáról. Ez egy olyan neurológiai eredetű állapot, amelyben az agy nehezen kapcsolja össze az arcokat az adott személy kilétével.

A jelenség összefügghet az arcfelismerésért és az emlékezetért felelős agyi területek működési zavarával vagy sérülésével.

Kialakulhat például stroke, traumás agysérülés vagy egyes neurodegeneratív betegségek következtében, de veleszületett formája is ismert.