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„Rengetegen utálnak" – Betegsége miatt bántják Brad Pitt-tet, pedig problémájával nincs egyedül

Shutterstock - Andrea Raffin
állapot Brad Pitt betegség
Nagy Anna
2026.08.09.
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Sokan évekig félreértették a színész viselkedését, pedig egészen más állhat a háttérben. Brad Pitt betegsége miatt a színész szerint rengetegen ridegnek, távolságtartónak vagy éppen tiszteletlennek tartják. Most őszintén mesélt arról, milyen nehézségekkel él együtt.

Brad Pitt betegsége évek óta foglalkoztatja a rajongókat, miután a színész többször is beszélt arról, hogy komoly gondot okoz számára a mindennapokban. Ráadásul sokan állapota miatt tiszteletlennek tartják, pedig ilyesmiről szó sincs. Ez a betegség keseríti meg Brad Pitt életét – nincs egyedül a problémával.

Brad Pitt betegsége megkeseríti az életét.
Brad Pitt betegsége megkeseríti az életét.
Forrás: GC Images
  • Brad Pitt hosszú évek óta úgy érzi, rendszeresen félreértik az emberek.
  • A színész szerint sokan ridegnek, távolságtartónak vagy tiszteletlennek tartják.
  • Elárulta, mi okozza a legtöbb kellemetlen helyzetet számára.
  • Szakértő is megszólalt arról, milyen állapot állhat a háttérben, és mikor érdemes kivizsgálást kérni.

Brad Pitt betegsége: sokan félreértették miatta a színészt 

Brad Pitt többször mesélt arról, hogy hosszú ideje úgy érzi, arcvaksággal élhet. A prozopagnóziának nevezett állapot lényege, hogy az érintettek nehezen vagy egyáltalán nem tudják felismerni az emberek arcát. A színész szerint emiatt sokan azt hiszik róla, hogy távolságtartó, beképzelt vagy egyszerűen nem érdekli a környezete. 

Senki sem hisz nekem! Szeretnék találkozni valaki mással is, akinek ugyanez a problémája van.

Nem először beszél erről. Már egy korábbi interjúban is elmondta, hogy gyakran inkább otthon marad, mert rendkívül nehéz számára megjegyezni azokat az embereket, akikkel korábban már találkozott.

Elárulta, hogy még akkor is gondot jelent számára valakit felismerni, ha korábban hosszabb beszélgetést folytattak. 

Sokszor próbálta úgy tenni, mintha emlékezne az illetőre, vagy abban reménykedett, hogy valamilyen utalást kap arra, honnan ismerhetik egymást.

Rengetegen utálnak, mert azt hiszik, tiszteletlen vagyok.

Azt is kipróbálta, hogy őszintén megkérdezi az embereket, hol találkoztak korábban, ám szerinte ez sem segített.

„Csak rosszabb lett. Az emberek még jobban megsértődtek.”

Mi az az arcvakság?

Sokan Brad Pitt arcvaksága kapcsán hallanak először a prozopagnóziáról. Ez egy olyan neurológiai eredetű állapot, amelyben az agy nehezen kapcsolja össze az arcokat az adott személy kilétével.

 A jelenség összefügghet az arcfelismerésért és az emlékezetért felelős agyi területek működési zavarával vagy sérülésével. 

Kialakulhat például stroke, traumás agysérülés vagy egyes neurodegeneratív betegségek következtében, de veleszületett formája is ismert.

Az arcvakság tünetei nagyon eltérőek lehetnek

Dr. Leah Croll neurológus szerint az arcvakság súlyossága egyénenként jelentősen különbözhet. Van, akinél csupán kisebb nehézséget jelent az emberek felismerése, míg mások még közeli barátaikat, családtagjaikat vagy akár saját tükörképüket is nehezen azonosítják.

A szakember hangsúlyozta, hogy a prozopagnózia elsősorban azt jelenti, hogy az érintett nem tud egy arcot összekapcsolni egy adott személlyel. 

Előfordulhatnak más, kapcsolódó tünetek is – például a mimikák felismerésének nehézsége vagy tájékozódási problémák –, de maga az arcvakság elsősorban az arcok azonosítását érinti. 

Dr. Croll szerint sokan szkeptikusak az arcvaksággal kapcsolatban, pedig nagyon is valós neurológiai jelenségről van szó.

Elmondása szerint az érintettek gyakran attól tartanak, hogy a környezetük ridegnek vagy közönyösnek látja őket, miközben valójában egyszerűen nem tudják felismerni az embereket. 

A neurológus ugyan nem vizsgálta személyesen Brad Pitt-tet, de úgy véli, a színész tapasztalatai sok páciens élményeire hasonlítanak. 

Azt tanácsolja, hogy aki magára ismer a tünetek alapján, forduljon neurológushoz és vegyen részt kivizsgáláson. A diagnózist neurológus és neuropszichológus közösen állítja fel, akik a látási információk feldolgozását vizsgálják.

Jelenleg nincs olyan kezelés, amely megszüntetné a prozopagnóziát, a terápia célja inkább olyan stratégiák kialakítása, amelyek segítenek az érintetteknek más ismertetőjegyek – például a hang, a járás vagy a frizura – alapján felismerni az embereket.

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