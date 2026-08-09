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Elképesztő, hányan elbuknak ezen az IQ-teszten: 13 másodperced van megtalálni az elrejtett állatot

optikai illúzió IQ-teszt feladvány
Nagy Anna
2026.08.09.
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Első pillantásra csak egy gyönyörű, holdfényes erdőt látsz, de a kép ennél sokkal többet rejt. Ez az IQ-teszt mindössze 13 másodpercet ad arra, hogy kiszúrd a jól elrejtett állatot.

A vizuális fejtörők nemcsak szórakoztatóak, hanem remekül próbára teszik a megfigyelőképességet is. Ez az IQ-teszt egy különleges, pontokból felépített erdei jelenetet mutat, amelyben egy ügyesen álcázott állat bújik meg. Vajon neked sikerül megtalálnod, mielőtt lejár az idő?

IQ-teszt: megtalálod a rejtett állatot?
IQ-teszt: megtalálod a rejtett állatot?
Forrás:  jagranjosh.com

IQ-teszt: megtalálod a rejtőzködő állatot 13 másodperc alatt?

A képen első ránézésre egy varázslatos, holdfényben úszó erdő látható. A rózsaszín, lila, kék és narancssárga lombkoronák, valamint a ragyogó telihold egy festményszerű tájat alkotnak, amelyet apró, színes pontok ezrei építenek fel.

A látvány azonban becsapós: a fák között egy állat rejtőzik, amely tökéletesen beleolvad a környezetébe.

Indíts el egy 13 másodperces időzítőt, és nézd át a képet a lehető legalaposabban! Csak azok találják meg ilyen rövid idő alatt, akik igazán éles szemmel figyelnek.

Ha készen állsz, kezdődhet a kihívás!

IQ-teszt megoldása: itt bújt el az állat

Sikerült megtalálnod?

Ha igen, gratulálunk! Kiváló megfigyelőképességről tettél tanúbizonyságot. Ha viszont kifogott rajtad a feladvány, ne csüggedj. Az ilyen optikai illúziók rendszeres gyakorlása fejlesztheti a vizuális észlelést, a problémamegoldó gondolkodást és a részletekre való odafigyelést.

IQ-teszt megoldása

Az elrejtett állat egy fekete párduc. Ha még mindig nem látod, irányítsd a tekinteted a kép bal oldalára! A párduc egy fa alatt ül, sötét alakja pedig szinte teljesen beleolvad az árnyékos háttérbe, ezért olyan nehéz első pillantásra kiszúrni.

Az IQ-teszt megoldása: itt bújt meg a rejtett állat.
Forrás:  jagranjosh.com

Az ilyen optikai illúziók remek lehetőséget adnak arra, hogy játékos formában eddzd a megfigyelőképességedet. Minél több hasonló feladványt oldasz meg, annál könnyebben veheted észre a legapróbb részleteket is.

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