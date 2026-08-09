Súlyos összegeket veszíthetsz az ingatlan árából a fürdőszoba miatt – Ezen változtass

Otthonunk egyik leggyakrabban használt helyisége, a fürdőszoba a mindennapi használat során könnyen elhanyagolttá, korszerűtlenné és kopottá válhat. Ez azonban hatalmas anyagi kárt okozhat az ingatlan eladásánál, aminek nemcsak drasztikusan csökkenti az árát, de akár hónapokkal meghosszabbíthatja az árulási folyamatát.

Egy jól megválasztott fürdőszobai dekoráció nemcsak a legunalmasabbnak tűnő tereket képes élettel telivé és izgalmassá varázsolni, hanem az egész ingatlan kisugárzását is azonnal felértékeli.

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Egy rosszul felszerelt, átlagos, jellegtelen fürdőszoba jelentősen leronthatja az ingatlan értékét az eladáskor.

A legnagyobb változást nem a teljeskörű felújítás, inkább a tudatos dekorálás adja.

Mutatjuk azt a 7 apró módosítást, amivel a fürdőszoba is otthonosabb hatást kelthet.

A fürdőszoba jelentősen ronthatja az ingatlan értékét

A luxusfürdőszobákat forgalmazó Drench új kutatása szerint bizonyos elemek hiánya könnyen csökkenheti az ingatlan értékét. A jó hír azonban, hogy ahhoz, hogy ezt elkerüljük nincs szükség hatalmas összegű felújításra, elég csak néhány kellék, ami az átlagos fürdőszobát luxuskategóriává varázsolja. Liv Conlon ingatlanstílus-szakértő szerint gyakran éppen az apró részletekre való odafigyelés és a tudatos dekorálás az, ami a legnagyobb változást hozhatja:

A legtöbb luxushatású fürdőszoba titka nem a méregdrága szerkezeti átalakításokban, hanem az okos dekorációban, az egységes stílusban és a jól megtervezett világításban rejlik. Ezek az egyszerű, mégis pénztárcabarát trükkök garantálják, hogy a fürdőszoba miatt ne veszítsen eredeti értékéből az ingatlan.

Így akár minimális energia ráfordításával is könnyen feljebb tornászhatjuk az ingatlan értékét.

Luxushatású fürdőszoba: ezzel a 7 apró módosítással elérheted

Válassz egységes színvilágot

Egy luxushatású fürdőszoba alapja a harmonikus, nyugodt színpaletta.

Bár csábító lehet követni az aktuális trendeket, a szakértők szerint az időtálló, meleg semleges árnyalatok sokkal elegánsabb hatást keltenek.

A lágy fehérek, bézsek, kőszínek és visszafogott szürkék tiszta, pihentető hangulatot teremtenek, míg a természetes földszínek barátságos hatást adhatnak, így célszerű ezek közül választanunk.

Meríts ihletet a szállodáktól

Az elegáns hatású fürdőszobák gyakran a szállodák egyik leglátványosabb részei, hiszen a minőségi kiegészítők és letisztult részletek szinte egyből luxusérzetet keltenek. Ez a hangulat szerencsére otthon is könnyen megidézhető, hiszen a szépen elrendezett törölközők, puha fürdőszobai szőnyegek és egységes kiegészítők melegebbé és elegánsabbá tehetik a teret anélkül, hogy komoly összegeket fordítanánk a fürdőszoba felújítására.

Szabadulj meg a felesleges tárgyaktól

A fürdőszobában idővel könnyen felhalmozódnak a mindennapi használati tárgyak. A félig üres flakonok, fogkefék, hajápolási termékek és különböző apróságok azonban könnyen zsúfolttá is tehetik a helyiséget. Éppen ezért érdemes rendszeresen átválogatni, és eltávolítani ezeket, hiszen egy letisztult fürdőszoba nemcsak tágabb hatást nyújthat, de a leendő vásárlók figyelmét is a helyiségre irányíthatja.

A szakértő szerint a feltűnő, márkás termékeket és a személyes tárgyakat is érdemes elkerülni, helyette az elegáns szappanadagolók, és összeillő kiegészítők azok, amelyek kifinomultabb összhatást teremtenek.

Szerelj fel lágy, meleg színű világítást

A megfelelő világítás az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy egy átlagos fürdőszoba drágább és elegánsabb hatást kölcsönözzön, ugyanis a hideg és nyers fények helyett a melegebb árnyalatok otthonosabb hangulatot idéznek. Egy jól megválasztott falilámpa vagy beépített világítással ellátott tükör így nemcsak praktikus, hanem látványos eleme is lehet a helyiségnek, ráadásul ez a kulcsa annak, hogy igazán prémium hatású teret kaphassunk.

Használj spa ihlette megoldásokat

Az utóbbi években egyre népszerűbbé váltak a wellnesshangulatot idéző fürdőszobák, hiszen ki ne szeretne a saját otthonában is nyugodt, pihentető hatást? Néhány különleges faburkolattal vagy természetes hatást kölcsönző díszlettel ez könnyen lehetséges.

A kőhatású felületek, bordázott részletek, organikus formák, fa- és kőkiegészítők, valamint néhány növény mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a fürdőszoba egy elegáns, spaszerű tér benyomását keltse.

Ne feledkezz meg a kád/zuhanyzó apró részleteiről

Bár a kád vagy a zuhany elsőre a fürdőszoba legegyszerűbb részének tűnhet, néhány apró változtatással ezek is feldobhatóak. Nem kell más, csak egy elegáns fürdőtálca, néhány minőségi kiegészítő , gondosan kiválasztott dekoráció, vagy természetes elemek és azonnal kifinomultabbá varázsolhatjuk az unalmas tereket.

Az illat is sokat hozzáad

A fürdőszoba hangulatát nemcsak a látvány, hanem az illatok is jelentősen befolyásolják. Egy friss, kellemes aroma ugyanis azonnal tisztábbnak és otthonosabbnak mutatja a helyiséget, ami a potenciális vásárlók számára is pozitív benyomást kelthet. Az illat azonban ne legyen túl erős, inkább citrusos aromákat válasszunk, hiszen ezek a frissesség és higiénia hatását keltik.