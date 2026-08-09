Ez a ropogós japán uborkasaláta új szintre emeli a vasárnapi ebédeket: ezért különlegesebb, mint a hagyományos

Ha eddig azt gondoltad, hogy az uborkasaláta csak ecetből, cukorból és néhány vékonyra szeletelt uborkából állhat, érdemes megismerned a Sunomonót, ami a japán uborkasaláta. Ez a köret frissítő, ropogós és könnyű, miközben egészen új ízeket visz az asztalra. Természetesen a hagyományos változat örök klasszikus, de néha nem árt egy kis frissítés a rántotthús mellé.
Mi az a japán uborkasaláta, vagyis a Sunomono?
A Sunomono a japán konyha egyik klasszikus fogása. A név olyan ecetes páclében készült, nyers alapanyagokból álló előételeket és köreteket jelöl, amelyek készülhetnek zöldségekből vagy akár tengeri herkentyűkből is. Közös bennük az édes-savanyú ízvilág és a friss, ropogós állag, amely étvágygerjesztőként is kiváló.
A legismertebb változat természetesen az uborkából készülő Sunomono, amelyet gyakran kínálnak grillezett húsok, lazac, csirke, szendvicsek vagy ázsiai fogások mellé. De a vasárnapi rántotthús kísérőjeként is megállja a helyét azoknál, akik nem riadnak vissza a különlegesebb ízvilágtól.
Japán uborkasaláta vs. magyar uborkasaláta
Bár mindkettőnek az uborka a főszereplője, a két saláta meglehetősen eltér egymástól.
A magyar uborkasaláta általában hajszálvékonyra szeletelt uborkából készül, amelyet ecettel, cukorral és sóval ízesítenek, sok háztartásban pedig tejföl is kerül rá.
Ezzel szemben a japán uborkasaláta teljesen más karaktert kap.
Az öntet alapját szójaszósz és rizsecet adja, amelyet szezámolaj, chiliolaj, egy kevés cukor és csilipelyhek egészíthetnek ki.
Gyakran pirított földimogyoró vagy szezámmag is kerül rá, ami még izgalmasabbá teszi az állagát. Az eredmény egy könnyedebb, ázsiai ízvilágú saláta, amely egyszerre sós, savanykás, enyhén édes és kellemesen pikáns.
Japán uborkasaláta (Sunomono)
Előkészítés: 15 perc
Pihentetés: 10–15 perc (ajánlott)
Adag: 4 fő
Hozzávalók
- 2 db vékony héjú kígyóuborka (vagy 4–5 kisebb perzsa uborka)
- 2 evőkanál szójaszósz
- 2 evőkanál rizsecet
- 1 teáskanál szezámolaj
- 1 teáskanál chiliolaj (elhagyható)
- 1 teáskanál cukor
- 1 gerezd fokhagyma, finomra reszelve
- ¼ teáskanál csilipelyhek (ízlés szerint)
- 2 evőkanál durvára tört, pirított földimogyoró
- 1 evőkanál friss koriander, aprítva (elhagyható, ha nem szereted)
Alternatív feltétként a földimogyoró helyett pirított szezámmag is használható.
A japán uborkasaláta elkészítése
- Az uborkákat ne hámozd meg, csak alaposan mosd meg. Vágd őket vékony, enyhén ferde szeletekre.
- Ha extra ropogós salátát szeretnél, terítsd a szeleteket papírtörlőre 10–15 percre, hogy a felesleges nedvesség egy része távozzon.
- Egy tálban keverd össze a szójaszószt, a rizsecetet, a szezámolajat, a chiliolajat, a cukrot, a reszelt fokhagymát és a csilipelyhet. Keverd addig, amíg a cukor feloldódik.
- Add az uborkát az öntethez, majd óvatosan forgasd össze.
- Tálalás előtt szórd meg a pirított földimogyoróval és – ha szereted – az aprított korianderrel.
- Fogyasztás előtt 10–15 percet érdemes hűtőben pihentetni, hogy az ízek összeérjenek.
A recept lelke az öntet. Ha nagyobb adagot készítesz belőle (mindig 1:1 arányban szójaszósz és rizsecet felhasználásával), egy jól zárható üvegben akár egy hétig is eláll a hűtőben, így bármikor néhány perc alatt elkészítheted a friss Sunomonót.
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