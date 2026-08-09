Ez a ropogós japán uborkasaláta új szintre emeli a vasárnapi ebédeket: ezért különlegesebb, mint a hagyományos

Ha eddig azt gondoltad, hogy az uborkasaláta csak ecetből, cukorból és néhány vékonyra szeletelt uborkából állhat, érdemes megismerned a Sunomonót, ami a japán uborkasaláta. Ez a köret frissítő, ropogós és könnyű, miközben egészen új ízeket visz az asztalra. Természetesen a hagyományos változat örök klasszikus, de néha nem árt egy kis frissítés a rántotthús mellé.

A japán uborkasaláta lesz a vasárnapi kedvenc.

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Mi az a japán uborkasaláta, vagyis a Sunomono?

A Sunomono a japán konyha egyik klasszikus fogása. A név olyan ecetes páclében készült, nyers alapanyagokból álló előételeket és köreteket jelöl, amelyek készülhetnek zöldségekből vagy akár tengeri herkentyűkből is. Közös bennük az édes-savanyú ízvilág és a friss, ropogós állag, amely étvágygerjesztőként is kiváló.

A legismertebb változat természetesen az uborkából készülő Sunomono, amelyet gyakran kínálnak grillezett húsok, lazac, csirke, szendvicsek vagy ázsiai fogások mellé. De a vasárnapi rántotthús kísérőjeként is megállja a helyét azoknál, akik nem riadnak vissza a különlegesebb ízvilágtól.

Japán uborkasaláta vs. magyar uborkasaláta

Bár mindkettőnek az uborka a főszereplője, a két saláta meglehetősen eltér egymástól.

A magyar uborkasaláta általában hajszálvékonyra szeletelt uborkából készül, amelyet ecettel, cukorral és sóval ízesítenek, sok háztartásban pedig tejföl is kerül rá.

Ezzel szemben a japán uborkasaláta teljesen más karaktert kap.

Az öntet alapját szójaszósz és rizsecet adja, amelyet szezámolaj, chiliolaj, egy kevés cukor és csilipelyhek egészíthetnek ki.

Gyakran pirított földimogyoró vagy szezámmag is kerül rá, ami még izgalmasabbá teszi az állagát. Az eredmény egy könnyedebb, ázsiai ízvilágú saláta, amely egyszerre sós, savanykás, enyhén édes és kellemesen pikáns.

Japán uborkasaláta (Sunomono)

Előkészítés: 15 perc

Pihentetés: 10–15 perc (ajánlott)

Adag: 4 fő

Hozzávalók

2 db vékony héjú kígyóuborka (vagy 4–5 kisebb perzsa uborka)

2 evőkanál szójaszósz

2 evőkanál rizsecet

1 teáskanál szezámolaj

1 teáskanál chiliolaj (elhagyható)

1 teáskanál cukor

1 gerezd fokhagyma, finomra reszelve

¼ teáskanál csilipelyhek (ízlés szerint)

2 evőkanál durvára tört, pirított földimogyoró

1 evőkanál friss koriander, aprítva (elhagyható, ha nem szereted)

Alternatív feltétként a földimogyoró helyett pirított szezámmag is használható.