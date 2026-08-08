A pénz kérdése szinte minden párnál kellemetlen témának számít, így sokan inkább elkerülik, mint hogy nyíltan beszéljenek róla. Egy friss kutatás szerint azonban van öt megkerülhetetlen pénzügyi téma, amelyet mindenképp érdemes tisztázni, mielőtt két ember összeköltözik.

A pénzhez valóó hozzáállás tisztázása fontos az összeköltözésnél.

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Bár sokak a pénz tabu, de egy összeköltözés előtt álló pár életében mégis fontos tisztázni néhány anyagi kérdést.

Egy friss kutatás egyértelműen kimutatta, hogy a nyílt kommunikáció elengedhetetlen még a legkellemetlenebb témák esetében is.

Mutatjuk azt az 5 megközelítést, amivel a másik fél anyagi hozzáállása könnyen felmérhető.

Még összeköltözés előtt beszélni kell a pénzről

A pénz sokak számára kényes téma, de az ahhoz való viszonyulást egy összeköltözés előtt álló párnak mindenképpen érdemes tisztáznia. Egy friss felmérés szerint azonban a párkapcsolatban élők közel fele mégis úgy érzi, kifejezetten nehezen beszél a pénzügyekről a partnerével.

Ez még annak ellenére is így van, hogy a résztvevők nagy része, mintegy 65 százaléka úgy véli, még az összebútorozás előtt meg kellene vitatni ezt a kérdést, a gyakorlatban azonban mindössze 11 százalékuk jut el eddig a lépésig. Sokaknak ráadásul még a fizetés kérdését érintő nyílt kommunikáció is gondot okoz. Bár öt párból négy már a kapcsolat elején szóba hozza a témát, akadnak, akik csak az összeköltözéskor vagy az eljegyzéskor merik végre felfedni a kártyáikat. A válaszadók 41 százaléka szerint a pénzügyi összeillés egy párkapcsolatban legalább annyira számít, mint az érzelmi vagy romantikus harmónia, csak nehéz beszélni róla.

5 megközelítés, hogy ne legyen ciki a pénztéma

A célokról beszéljetek, ne a fizetésetekről

Ahelyett, hogy azonnal a keresetetekről esne szó, kérdezzétek meg egymástól, mire szeretnétek költeni, és mire szeretnétek félretenni pénzt. Ez a kérdés ugyanis személyenként eltérő: vannak, akik megtakarítanának, rendeznék az adósságaikat, lakást vásárolnának, utaznának, vagy egyszerűen csak nagyobb anyagi biztonságban élnének. Ezek a közös célok sokkal meghatározóbbak, mint a pontos kereset, hiszen ezek mentén tudtok harmonikusan együttműködni az összeköltözés után is.

Kezdjétek egy közös döntéssel

Nem kell egyetlen beszélgetés alatt minden pénzügyi kérdést végigvennetek – induljatok ki inkább abból, ami éppen előttetek áll. Egy közelgő nyaralás költségvetése, vagy az összeköltözéssel járó anyagi kérdések, mint a háztartási kiadások és a nagyobb, közös vásárlások fontoss témák.

Csak igazságosan!

Bár sokan hisznek benne, valójában az 50–50 százalékos költségmegosztás nem mindig a legigazságosabb megoldás.

Ha eltér a fizetésetek, valamelyikőtök hitelt törleszt, vagy más, egymástól független pénzügyi kiadásaitok is vannak, érdemes olyan felosztást megbeszélnetek, amely mindkettőtöknek egyformán kényelmes.

Az őszinteség legyen természetes elvárás

Az adósságot, a költekezést vagy a hitelt nem szabad erkölcsi hibaként kezelnetek, viszont ha valamelyikőtök eltitkolja ezeket, az könnyen aláássa a kettőtök közötti bizalmat.

Ne féljetek segítséget kérni!

Ha a pénzügyeitek kezdenek nehezen kezelhetővé válni, sokkal célszerűbb már időben szakértői segítséget vagy megoldást keresnetek, mint megvárnotok, amíg egy elmaradt számla, egy közös nyaralás vagy egy nagyobb kiadás valódi probléma lesz. Ha ugyanis idáig hagyjátok fajulni a helyzetet, azt már jóval nehezebb lesz visszafordítani, ami komoly konfliktusokhoz és feszültségekhez vezethet a kapcsolatotokban.