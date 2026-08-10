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Férjhez ment Bruce Willis és Demi Moore legkisebb lánya: 712 órán át készült az esküvői ruhája: FOTÓK

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A pár másfél éve jegyezte el egymást. Tallulah Willis feleség lett.

Tallulah Willis és Justin Acee augusztus 8-án, szombaton házasodtak össze az idahói Sun Valley-ben. 

Bruce Willis lánya, Tallulah Willis férjhez ment.
Bruce Willis lánya, Tallulah Willis férjhez ment. 
Forrás:  GettyImages

Bruce Willis lánya, Tallulah Willis kimondta a boldogító igent

Bruce Willis és Demi Moore 32 éves lányát 2024 decemberében jegyezte el párja. Az esküvőre különleges ruhát készítettek Tallulah-nak: a menyasszonyi outfitet a Balenciaga kreatívigazgatója, Pierpaolo Piccioli tervezte, a megvarrása 712 órát vett igénybe − írja a People

2024 karácsonyán volt az eljegyzésük

A divattervező Tallulah és párja 2024 december 23-án jegyezték el egymást. Az eljegyzés részleteiről Bruce Willis és Demi Moore legfiatalabb lánya az Instagram-oldalán osztott meg bejegyzést, amelyből kiderült, hogy az énekes megadta a módját a lánykérésnek.  Acee gyertyákkal és rózsaszirmokkal jelölte ki az utat, amely Tallulah-t egy kandalló melletti fotelhez vezette, ott térdre ereszkedve tette fel a nagy kérdést. A meghitt eseményt Demi Moore is megörökítette.   „Karácsonyi eljegyzés. Gratulálunk, szeretünk titeket!" – írta akkor Moore az Instagramon. Tallulah ugyanekkor az eljegyzési gyűrűjét is megmutatta. 

712 órán át készült Tallulah Willis menyasszonyi ruhája

Nővérei, Rumer és Scout az esküvői ruhapróbára elkísérték Tallulah-t, aki régóta dolgozik együtt stylistjával, Brad Goreskivel. A ruha 712 órán keresztül készült, csak a fátyol megalkotása kilenc óráig tartott.

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