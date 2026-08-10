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„Nevetségesen néz ki” – Szétszedték a várandós Anne Hathaway ruháját a kommentelők

Image Press Agency / NurPhoto via AFP - Image Press Agency / NurPhoto via AFP
vörös szőnyeg Anne Hathaway ruha terhes
Nagy Anna
2026.08.10.
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Anne Hathaway mosolyogva és büszkén mutatta meg gömbölyödő pocakját legújabb filmje Los Angeles-i premierjén, ám ezúttal nem a ragyogása került a figyelem középpontjába. Anne Hathaway merész kismamaszettje ugyanis alaposan megosztotta a rajongókat, és sokan kifejezetten előnytelennek találták a szokatlan összeállítást.

A 43 éves színésznő Az Oak Street vége premierjén lépett vörös szőnyegre a Warner Bros. Studiosban. Anne Hathaway harmadik gyermekét várja, terhességét júniusban jelentette be, és az elmúlt időszakban bátran kísérletezik a kismamadivat határaival. Legutóbbi választása azonban a rajongói szerint nem sikerült túl jól.

Anne Hathaway ruhája nem nyerte el a rajongók tetszését.
Anne Hathaway ruhája nem nyerte el a rajongók tetszését.
Forrás: Image Press Agency / NurPhoto via AFP

Anne Hathaway ruha: a farmernadrágon akadtak ki a legtöbben

A harmadik gyerekével várandós Anne Hathaway egy ujjatlan, világoskék felsőt választott, amely elöl rövidre szabott volt, hátul pedig uszályszerűen omlott le. A darab belsejéből élénkpiros anyag villant elő, ehhez pedig alacsony derekú farmernadrágot és zárt, piros magassarkút viselt. Haját elegáns lófarokba fogta, megjelenését hosszú fülbevalóval és feltűnő karkötővel egészítette ki.

Bár az összeállítás kétségtelenül merész volt,

 a közösségi médiában sokan úgy vélték, egyáltalán nem jó választás a várandós színésznőnek, és nem azért, mert látszik a pocakja, hanem azért, mert előnytelen az összeállítás.

„Nevetségesen néz ki” – írta egy kommentelő. „Szörnyű. Túl szép ahhoz, hogy ez történjen vele” – fogalmazott egy másik rajongó. A farmer különösen sok kritikát kapott. „Farmer? FARMER?! Ez a káprázatos felső sokkal jobb társat érdemel” – fakadt ki egy hozzászóló, egy másik szerint pedig „a farmer csak még rosszabbá teszi a szettet”.

Anne Hathaway ruhája megosztotta a rajongókat.
Anne Hathaway ruhája megosztotta a rajongókat.
Forrás: Image Press Agency / NurPhoto via AFP

Anne Hathaway terhesen is bevállalós, de ez a szett nem nyerte el a rajongók tetszését

Az Instagramon sem kímélték Anne Hathaway megjelenését. „Imádom őt. Nem értem, miért tette ezt vele a stylistja” – írta valaki. Más „nagyon ízléstelennek” nevezte az összeállítást, míg egy újabb komment szerint ez „előnytelen styling egy gyönyörű várandós nőnek”.

Akadtak persze olyanok is, akiknek tetszett a színésznő megjelenése. „Ragyogóan néz ki”írta egy rajongó, egy másik pedig úgy fogalmazott, hogy Anne Hathaway egy világpremieren „mindig telitalálat”.

A színésznőnek mindenesetre bőven van oka a mosolyra: harmadik gyermekét várja férjével, Adam Shulmannel, miközben szakmailag is sűrű évet tudhat maga mögött. Az Oak Street vége mellett a Az ördög Pradát visel 2-ben és Christopher Nolan Odüsszeia című filmjében is szerepel.

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