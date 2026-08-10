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bőrápolás

Ha táskás a szemed, most nagyon figyelj! − Így hozhatod helyre a zavaró problémát

Shutterstock - Kmpzzz
bőrápolás peptidek Hailey Bieber
Hajdu Viktória
2026.08.10.
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Utánajártunk! Ha a szem alatti táskákra keresel megoldást, akkor ezeket a hatóanyagokat mindenképpen érdemes bevetned. A peptidek a bőrápolás új nagyágyúi, amikért még Hailey Bieber is odáig meg vissza van.

Igen, van egy terület az arcon, amely minden fáradt éjszakát, stresszes hetet és elmúlt születésnapot azonnal elárul: a szem alatti rész. A puffadt, szem alatti táskák, sötét karikák és apró ráncok sokak számára a legmakacsabb bőrproblémák közé tartoznak. Nem csoda, hogy a szépségipar folyamatosan új megoldásokkal áll elő. Az utóbbi évek egyik legnagyobb sztárösszetevői pedig a peptidek lettek. Mutatjuk mik ők, és mire jók!

Hailey Bieber szem alatti táskák ellen peptidekkel küzd.
Hailey Bieber nem titkolja: megszállottan küzd a szem alatti táskák ellen.
Forrás: Northfoto
  • A peptidek segíthetnek feszesebbé és üdébbé tenni a szem alatti bőrt.
  • A látványos eredményekhez rendszeres használat és türelem kell.
  • Nem csodaszer, de egy jól összeállított skincare-rutin fontos része lehet és még Hailey Bieber is használja. 

De vajon tényleg segíthetnek a szem alatti táskák ellen vagy csak újabb trendről van szó?

A peptidek valójában rövid aminosavláncok, amelyek a bőr természetes építőkövei közé tartoznak. A bőrápolásban régóta használják már őket, mert képesek támogatni a kollagén- és elasztintermelést – vagyis azt a két fehérjét, amely a bőr feszességéért és rugalmasságáért felel. Ez különösen fontos a szem környékén, ahol a bőr jóval vékonyabb és érzékenyebb, mint az arc többi részén.

Peptidek hatása a szervezetre

A bőrgyógyász-szakértők szerint a peptidek több fronton is dolgoznak. Egyes típusok jelzéseket küldenek a sejteknek, hogy több kollagént termeljenek, mások nyomelemeket juttatnak a bőrbe, amelyek segítik a regenerációt. Léteznek olyan peptidek is, amelyek az izmok működését befolyásolják ezek hatása enyhén a botoxhoz hasonlítható, bár jóval finomabb formában.

A szem alatti táskák esetében a legfontosabb hatás az, hogy a peptidek erősítik a bőr szerkezetét és javíthatják a mikrokeringést. Ez idővel feszesebb, világosabb és kipihentebb megjelenést eredményezhet. Nem véletlen, hogy a skincare-világ egyik legismertebb rajongója, Hailey Bieber is kifejezetten szereti a peptideket, ha a szem alatti karikák kezeléséről van szó.

Persze a kulcsszó itt is, mint máshol: az idő. A bőr textúrájának és színének javulása általában körülbelül négy hét rendszeres használat után kezd láthatóvá válni, míg a kollagéntermelés növekedése akár három-hat hónapot is igénybe vehet. Vagyis ez nem az a kategória, amely egyetlen éjszaka alatt csodát tesz. Ez inkább egy lassú, de stabil befektetés a bőrödbe.

Van azonban néhány apró buktató is − Szem alatti táskák eltűntetése, nem játék és mese

 A szem körüli bőr különösen érzékeny, ezért egyes peptideket tartalmazó formulák irritációt okozhatnak, főleg érzékeny bőr esetén. Emiatt érdemes először egy kisebb területen kipróbálni a terméket, mielőtt teljesen beépíted a rutinodba.

A szakértők viszont arra is figyelmeztetnek, hogy a peptidek nem minden problémára jelentenek megoldást.

Ha a szem alatti táskák mögött komoly a volumenvesztés, mély árkok vagy jelentős bőrlazaság áll, akkor valószínűleg erősebb, orvosi kezelésekre lesz szükség. Ilyenek lehetnek például a hialuronsavas töltések, a kollagénstimuláló kezelések vagy a PRP-terápia.

Az injekciós peptidek viszont egyelőre szürke zónának számítanak

Bár egyre több helyen kínálják őket, biztonságosságuk és hatékonyságuk még nem teljesen tisztázott, és sok esetben nem is rendelkeznek hivatalos engedélyekkel. Emiatt a szakértők inkább a jól formulázott, helyileg alkalmazható termékeket javasolják.

Ha peptideket tartalmazó szemkörnyékápolót használsz, a legjobb módszer a finom, gyengéd felvitel. Egy vékony réteg bőven elég, amelyet finoman, ütögető mozdulatokkal érdemes a bőrbe dolgozni. A dörzsölés vagy húzás ugyanis pont az ellenkező hatást válthatja ki, és idővel még több ráncot okozhat.

A legfontosabb pedig az, hogy a peptidek nem magányos hősök a bőrápolás világában. A legjobb eredményeket akkor hozzák, ha fényvédelemmel, retinoidokkal és egy tudatos skincare-rutinnal együtt használod őket. Vagyis bár nem varázspálcák, egy jól összeállított rutinban valóban segíthetnek abban, hogy a tükörbe nézve kicsit kipihentebbnek tűnj. Még akkor is, ha az előző este valójában nem sok alvás jutott. 

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