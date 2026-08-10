Ha táskás a szemed, most nagyon figyelj! − Így hozhatod helyre a zavaró problémát

Igen, van egy terület az arcon, amely minden fáradt éjszakát, stresszes hetet és elmúlt születésnapot azonnal elárul: a szem alatti rész. A puffadt, szem alatti táskák, sötét karikák és apró ráncok sokak számára a legmakacsabb bőrproblémák közé tartoznak. Nem csoda, hogy a szépségipar folyamatosan új megoldásokkal áll elő. Az utóbbi évek egyik legnagyobb sztárösszetevői pedig a peptidek lettek. Mutatjuk mik ők, és mire jók!

Hailey Bieber nem titkolja: megszállottan küzd a szem alatti táskák ellen.

Forrás: Northfoto

A peptidek segíthetnek feszesebbé és üdébbé tenni a szem alatti bőrt.

A látványos eredményekhez rendszeres használat és türelem kell.

Nem csodaszer, de egy jól összeállított skincare-rutin fontos része lehet és még Hailey Bieber is használja.

De vajon tényleg segíthetnek a szem alatti táskák ellen vagy csak újabb trendről van szó?

A peptidek valójában rövid aminosavláncok, amelyek a bőr természetes építőkövei közé tartoznak. A bőrápolásban régóta használják már őket, mert képesek támogatni a kollagén- és elasztintermelést – vagyis azt a két fehérjét, amely a bőr feszességéért és rugalmasságáért felel. Ez különösen fontos a szem környékén, ahol a bőr jóval vékonyabb és érzékenyebb, mint az arc többi részén.

Peptidek hatása a szervezetre

A bőrgyógyász-szakértők szerint a peptidek több fronton is dolgoznak. Egyes típusok jelzéseket küldenek a sejteknek, hogy több kollagént termeljenek, mások nyomelemeket juttatnak a bőrbe, amelyek segítik a regenerációt. Léteznek olyan peptidek is, amelyek az izmok működését befolyásolják ezek hatása enyhén a botoxhoz hasonlítható, bár jóval finomabb formában.

A szem alatti táskák esetében a legfontosabb hatás az, hogy a peptidek erősítik a bőr szerkezetét és javíthatják a mikrokeringést. Ez idővel feszesebb, világosabb és kipihentebb megjelenést eredményezhet. Nem véletlen, hogy a skincare-világ egyik legismertebb rajongója, Hailey Bieber is kifejezetten szereti a peptideket, ha a szem alatti karikák kezeléséről van szó.

Persze a kulcsszó itt is, mint máshol: az idő. A bőr textúrájának és színének javulása általában körülbelül négy hét rendszeres használat után kezd láthatóvá válni, míg a kollagéntermelés növekedése akár három-hat hónapot is igénybe vehet. Vagyis ez nem az a kategória, amely egyetlen éjszaka alatt csodát tesz. Ez inkább egy lassú, de stabil befektetés a bőrödbe.