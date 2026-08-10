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2026. aug. 11., kedd Tiborc, Zsuzsanna

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Szúnyoginvázió kesetíheti meg a balatoni nyaralást − Ezt teheted, hogy elviselhetőbb legyen

nyár árvaszúnyog balaton
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Augusztus közepe és szeptember közepe között akár a nyár első felében tapasztaltnál is nagyobb tömegben jelenhetnek meg a rovarok a tónál. Balatonon az árvaszúnyogok újabb, az eddigieknél is jelentősebb rajzására lehet számítani.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet beszámolója szerint a szokatlanul meleg júniusi és júliusi időjárás is különösen kedvezett az árvaszúnyog-lárvák fejlődésének, így hatalmas invázióra lehet számítani. 

Balatonon az árvaszúnyogok újabb, az eddigieknél is jelentősebb rajzására lehet számítani.
Balatonon az árvaszúnyogok újabb, az eddigieknél is jelentősebb rajzására lehet számítani. 
Forrás: 123.rf.com

A nagy meleg kedvez az árvaszúnyog szaporodásának

A 2026-os nyár első hőhulláma, az úgynevezett hőkupola, olyan körülményeket teremtett a Balatonban, amelyek különösen kedveztek az első idei árvaszúnyog-generáció szaporodásának. A május és július eleje között kirajzott szúnyogok nagy mértékben szaporodtak, ezért a kutatók augusztusban és szeptemberben további jelentős rajzásokkal számolnak − tette közzé a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a hivatalos Facebook oldalán.

A folyamat hátterében elsősorban a tó üledékében felhalmozódott tápanyagok és a tartósan magas vízhőmérséklet áll. Az emberi szennyezésekből származó tápanyagok elősegítik a nagyobb algatömeg kialakulását, amely az árvaszúnyogok lárváinak ideális tápláléka. A melegebb víz emellett felgyorsítja a lárvák fejlődését is.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint már most tapasztalható az új, gyorsabban fejlődő egyedek rajzása. A 2026. július 28-án vizsgált üledékminták alapján az elkövetkező egy-két hétben még visszafogottabb vagy közepes szintű rajzások várhatók. A bábok rajzása egy-két napon belül, a negyedik stádiumú lárváké egy-három héten belül várható.

Nézegess képeket arról, hogy milyen volt a nyaralás régen: galériánkban a balatoni nyár a ’70-es és ’80-as években.

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Kempingezés a Balatonnál, ahogy régen csináltuk. Retró autók, sátrak és a szabadság illata a nyári levegőben.
Fortepan / Karácsony Iván

A nagyobb rajzás ezt követően jöhet

 A jelenleg még döntően fejlődésük elején vagy közepén tartó, második és harmadik stádiumú lárvák felnövekedésével augusztus közepe és szeptember közepe között akár igen nagy intenzitású rajzások is kialakulhatnak. Ezek mértéke a nyár első felében tapasztaltakat is meghaladhatja. A Balaton különböző részei között lehetnek eltérések: a tó nyugati részén a lárvák fejlődése kissé előrébb tart, mint a középső és keleti területeken. 

A kutatók ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az előttünk álló rajzások megindulását és időbeni lefutását az extrém időjárási viszonyok módosíthatják.

Mit tehetnek a nyaralók az árvaszúnyogok ellen?

Az árvaszúnyogok tömeges megjelenése elsősorban kellemetlenséget okozhat a tóparton tartózkodóknak. A rajzások során kialakuló rovarfelhők koncentrálódását jelentősen befolyásolják a helyi fényviszonyok, a fényszennyezés, valamint a napnyugta utáni áramlatok és szélirányok. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanazon a településen vagy partszakaszon belül is jelentős különbség van abban, hol mennyire zavaró a rajzás.

A nyaralóknak ezért érdemes a nagyobb rajzások idején mérsékelniük a felesleges kültéri világítást, különösen napnyugta után. A szálláshelyeken, teraszokon és erkélyeken a fények kikapcsolása vagy visszafogása csökkentheti annak esélyét, hogy a rovarok a megvilágított területekre koncentrálódjanak. A nyitott ablakoknál a szúnyogháló használata szintén praktikus megoldás lehet.

A zavaró mértékű árvaszúnyog rajzások ellen egyetlen tartós hatással kecsegtető eszköz létezik, ha tovább csökkentjük a tóba jutó tápanyagok mennyiségét, ami csökkentené a nagyobb tömegű algásodás valószínűségét is − írják a szakemberek.

A téma azért is kap kiemelt figyelmet, mert tavaly több hullámban is jelentős árvaszúnyog-invázió sújtotta a Balaton térségét. A rovarok augusztusban tömegesen jelentek meg, a rajzás pedig szeptemberben is folytatódott

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Ahogy beütött a nyári meleg, előbújtak a szúnyogok is és nem válogatnak. A szúnyog ellen való védekezés nemcsak a komfortérzetünk, hanem az egészségünk miatt is lényeges: egy-egy csípés nem csak kellemetlen, de allergiás reakciókat, sőt fertőzéseket is okozhat. Szerencsére rengeteg természetes és technikai megoldás áll rendelkezésünkre, hogy elkerüljük a viszkető kellemetlenségeket.

 

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