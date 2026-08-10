Szúnyoginvázió kesetíheti meg a balatoni nyaralást − Ezt teheted, hogy elviselhetőbb legyen

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet beszámolója szerint a szokatlanul meleg júniusi és júliusi időjárás is különösen kedvezett az árvaszúnyog-lárvák fejlődésének, így hatalmas invázióra lehet számítani.
A nagy meleg kedvez az árvaszúnyog szaporodásának
A 2026-os nyár első hőhulláma, az úgynevezett hőkupola, olyan körülményeket teremtett a Balatonban, amelyek különösen kedveztek az első idei árvaszúnyog-generáció szaporodásának. A május és július eleje között kirajzott szúnyogok nagy mértékben szaporodtak, ezért a kutatók augusztusban és szeptemberben további jelentős rajzásokkal számolnak − tette közzé a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a hivatalos Facebook oldalán.
A folyamat hátterében elsősorban a tó üledékében felhalmozódott tápanyagok és a tartósan magas vízhőmérséklet áll. Az emberi szennyezésekből származó tápanyagok elősegítik a nagyobb algatömeg kialakulását, amely az árvaszúnyogok lárváinak ideális tápláléka. A melegebb víz emellett felgyorsítja a lárvák fejlődését is.
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint már most tapasztalható az új, gyorsabban fejlődő egyedek rajzása. A 2026. július 28-án vizsgált üledékminták alapján az elkövetkező egy-két hétben még visszafogottabb vagy közepes szintű rajzások várhatók. A bábok rajzása egy-két napon belül, a negyedik stádiumú lárváké egy-három héten belül várható.
Nézegess képeket arról, hogy milyen volt a nyaralás régen: galériánkban a balatoni nyár a ’70-es és ’80-as években.
A nagyobb rajzás ezt követően jöhet
A jelenleg még döntően fejlődésük elején vagy közepén tartó, második és harmadik stádiumú lárvák felnövekedésével augusztus közepe és szeptember közepe között akár igen nagy intenzitású rajzások is kialakulhatnak. Ezek mértéke a nyár első felében tapasztaltakat is meghaladhatja. A Balaton különböző részei között lehetnek eltérések: a tó nyugati részén a lárvák fejlődése kissé előrébb tart, mint a középső és keleti területeken.
A kutatók ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az előttünk álló rajzások megindulását és időbeni lefutását az extrém időjárási viszonyok módosíthatják.
Mit tehetnek a nyaralók az árvaszúnyogok ellen?
Az árvaszúnyogok tömeges megjelenése elsősorban kellemetlenséget okozhat a tóparton tartózkodóknak. A rajzások során kialakuló rovarfelhők koncentrálódását jelentősen befolyásolják a helyi fényviszonyok, a fényszennyezés, valamint a napnyugta utáni áramlatok és szélirányok. Emiatt előfordulhat, hogy ugyanazon a településen vagy partszakaszon belül is jelentős különbség van abban, hol mennyire zavaró a rajzás.
A nyaralóknak ezért érdemes a nagyobb rajzások idején mérsékelniük a felesleges kültéri világítást, különösen napnyugta után. A szálláshelyeken, teraszokon és erkélyeken a fények kikapcsolása vagy visszafogása csökkentheti annak esélyét, hogy a rovarok a megvilágított területekre koncentrálódjanak. A nyitott ablakoknál a szúnyogháló használata szintén praktikus megoldás lehet.
A zavaró mértékű árvaszúnyog rajzások ellen egyetlen tartós hatással kecsegtető eszköz létezik, ha tovább csökkentjük a tóba jutó tápanyagok mennyiségét, ami csökkentené a nagyobb tömegű algásodás valószínűségét is − írják a szakemberek.
A téma azért is kap kiemelt figyelmet, mert tavaly több hullámban is jelentős árvaszúnyog-invázió sújtotta a Balaton térségét. A rovarok augusztusban tömegesen jelentek meg, a rajzás pedig szeptemberben is folytatódott.
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