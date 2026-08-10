Szúnyoginvázió kesetíheti meg a balatoni nyaralást − Ezt teheted, hogy elviselhetőbb legyen

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet beszámolója szerint a szokatlanul meleg júniusi és júliusi időjárás is különösen kedvezett az árvaszúnyog-lárvák fejlődésének, így hatalmas invázióra lehet számítani.

Balatonon az árvaszúnyogok újabb, az eddigieknél is jelentősebb rajzására lehet számítani.

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A nagy meleg kedvez az árvaszúnyog szaporodásának

A 2026-os nyár első hőhulláma, az úgynevezett hőkupola, olyan körülményeket teremtett a Balatonban, amelyek különösen kedveztek az első idei árvaszúnyog-generáció szaporodásának. A május és július eleje között kirajzott szúnyogok nagy mértékben szaporodtak, ezért a kutatók augusztusban és szeptemberben további jelentős rajzásokkal számolnak − tette közzé a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a hivatalos Facebook oldalán.

A folyamat hátterében elsősorban a tó üledékében felhalmozódott tápanyagok és a tartósan magas vízhőmérséklet áll. Az emberi szennyezésekből származó tápanyagok elősegítik a nagyobb algatömeg kialakulását, amely az árvaszúnyogok lárváinak ideális tápláléka. A melegebb víz emellett felgyorsítja a lárvák fejlődését is.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint már most tapasztalható az új, gyorsabban fejlődő egyedek rajzása. A 2026. július 28-án vizsgált üledékminták alapján az elkövetkező egy-két hétben még visszafogottabb vagy közepes szintű rajzások várhatók. A bábok rajzása egy-két napon belül, a negyedik stádiumú lárváké egy-három héten belül várható.

Nézegess képeket arról, hogy milyen volt a nyaralás régen: galériánkban a balatoni nyár a ’70-es és ’80-as években.