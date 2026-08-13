Kapaszkodj meg! Már tudni, milyen lesz 2026/2027 tele – Így változtatja meg az El Niño a megszokott hőmérsékletet és csapadékmennyiséget

A 2026/2027-es telet a csendes-óceáni szuper El Niño és egy pozitív Indiai-óceáni dipólus határozza meg. A hatás az északi félteke nagy részén érezhető lesz.

Európa éghajlatát is befolyásolja az El Niño.

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Meglepetéseket hozhat a szuper El Niño

Európában előre láthatóan a nyugati irányú időjárás lesz a jellemző. Ez elvileg enyhébb és a megszokottnál csapadékosabb telet ígér. Nagy havazásra azonban így se biztos, hogy lehet számítani, az inkább a magasabb hegyeken és kontinens északi részén lehet tartósabb és erősebb − tájékoztat a Severe Weather Europe.

Mi az El Niño? Az El Niño jelentős mértékben képes átalakítani a globális időjárási mintázatokat és növeli a szélsőséges időjárási események gyakoriságát. Ennek következménye lehet többek között súlyos aszály, kiterjedt erdőtűz, áradás vagy akár intenzívebb hurrikánszezon is. Bár maga a jelenség nem a klímaváltozás következménye, azzal összeadódva erősebb lehet. És mi az a szuper El Niño? Az utóbbi időben egyre többször lehet találkozni a szuper El Niño kifejezéssel, ez azonban nem hivatalos tudományos megnevezés. Egyes szakértők használják arra az esetre, ha a Csendes-óceán trópusi térségében a víz hőmérséklete a szokásos El Niño eseményekhez képest is rendkívüli mértékben megemelkedik.

Egyik területen vízhiányt, máshol özönvizet okozhat

Normális esetben a Csendes-óceán térségében a passzátszelek keletről nyugatra fújnak. Ezek a szelek a meleg felszíni vizet a Csendes-óceán nyugati része, Ausztrália és Ázsia felé hajtják. Eközben Dél-Amerika partjainál hidegebb, mélyről érkező tengervíz kerül a felszínre. El Niño idején azonban valami megváltozik: a passzátszelek meggyengülnek, vagy akár meg is fordulhatnak. Emiatt a korábban nyugaton felhalmozódó meleg víz kelet felé indul, és a Csendes-óceán nagy területe szokatlanul felmelegszik. Közben a hideg, mélyből érkező víz sem tud olyan könnyen a felszínre jutni.

Ez az aprónak tűnő változás óriási területek időjárását képes átrendezni. Ausztráliában és Ázsia egyes részein például szárazabb időszakokat, akár súlyos aszályt okozhat, miközben Amerika egyes térségeiben éppen ellenkezőleg, rendkívül sok csapadék hullhat. Az El Niño a hurrikánok és más trópusi viharok kialakulására is hatással van.

Vagyis ugyanaz a jelenség a világ egyik felén vízhiányt, a másikon pedig özönvizet is előidézhet.

Európában is érezzük az El Niño hatását

Elsőre úgy tűnhet, hogy mindez csak a Csendes-óceán környékén élőket érinti. Az El Niño azonban az egész világ időjárási rendszerére hatással lehet, így közvetetten Európába is elérhetnek a következményei. Ha egyes országokban az El Niño miatt aszály vagy szélsőséges esőzés alakul ki, az a mezőgazdaságot is súlyosan érintheti. A terméskiesés pedig nem feltétlenül marad helyi probléma: ha egy fontos élelmiszerből kevesebb terem, az a világ más részein is hatással lehet az árakra és az ellátásra. Van egy másik, globális következmény is.