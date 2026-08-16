Csak a HD-látásúak találják meg 5 másodperc alatt, hogy melyik táska lóg ki a sorból

A vizuális illúziók azért különösen izgalmasak, mert próbára teszik azt, hogyan és milyen gyorsan dolgozza fel az agyunk a szemünk által érzékelt információkat. Ez az IQ-teszt sem olyan egyszerű, mint amilyennek első ránézésre látszik: a sok szinte teljesen egyforma táska között ugyanis elrejtettek egy kakukktojást.

Ebben az IQ-tesztben azt kell megtalálnod, melyik táska lóg ki a sorból.

Forrás: BrigthSide / jagranjosh

IQ-teszt: megtalálod 5 másodperc alatt azt a táskát, amelyik különbözik?

A képen rengeteg, látszólag teljesen azonos kinézetű táskát láthatsz. Van azonban közöttük egy, amely valamiben eltér a többitől. A feladat egyszerűnek hangzik: keresd meg azt a táskát, amelyik különbözik, de erre mindössze 5 másodperced lesz. Indítsd el az órát, és nézd végig alaposan a képet! Ne csak magukat a táskákat figyeld, hanem az apró részleteket is, hiszen éppen ezek rejtik a különbséget.

Megtaláltad? Ha még nem, fuss végig még egyszer gyorsan a sorokon, mielőtt lejár az idő.

5…

4…

3…

2…

1…

Lejárt az idő!

Ha sikerült kiszúrnod a kakukktojást, remek megfigyelőképességről tettél tanúbizonyságot. Ha viszont nem találtad meg, ne aggódj: az ilyen vizuális kihívások éppen azért szórakoztatóak, mert az egymáshoz nagyon hasonló részletek könnyen megtéveszthetik a szemet.

IQ-teszt megoldása: itt rejtőzik a kakukktojás

Jöhet az IQ-teszt megoldása? A különböző táska az, amelyet a megfejtést mutató képen lilás kör jelöl. Ha elsőre nem sikerült megtalálnod, érdemes visszanézni az eredeti képre, már a megfejtés ismeretében. Így rögtön láthatóvá válhat az az apró részlet, amely felett néhány másodperccel korábban még könnyedén átsiklott a tekinteted.

IQ-teszt megoldása: ez a táska nem illik a többi közé.

Forrás: BrigthSide / jagranjosh

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