„Emberként mozgott a fekete óriás” – Két hátborzongató Nagyláb-észlelésről számoltak be: VIDEÓ

Két amerikai beszámoló ismét ráirányította a figyelmet a legendás Nagyláb-, vagyis Bigfoot-jelenségre. Egy ohiói vadász egy emberként mozgó, fekete alakot látott egy mezőn, később egy odaküldött nyomozó és annak barátnője is ugyanazt láthatták. Az esetet a Bigfoot Field Researchers Organization (BFRO) vizsgálja.

Két hátborzongató Nagyláb-észlelésről számoltak be.

A két legújabb Nagyláb-észlelés Torontó közelében történt

Az ohiói Toronto közelében történt észlelésről Dakota Monroe számolt be, aki egy márciusi reggelen látta meg a szokatlan lényt egy mezőn. A történteket annyira nyugtalanítónak találta, hogy jelentette a BFRO-nak. „A haveromat a farmháznál tettem ki, nem messze attól a birtoktól, ahol vadászunk Torontóban, Ohióban. Reggel fél 8 körül volt” − mondta el és hozzátette, ezt követően ő továbbutazott. „Kinéztem és 350-350 méternyire valami feketeséget láttam állni. Ekkor elkezdett mozogni, és azonnal tudtam, hogy nem szarvas, pulyka vagy prérifarkas, túl nagy volt azokhoz képest. Tett pár lépést, körülbelül 15 métert, majd néhány másodpercre megállt. A távcsövemet kerestem, de amire visszanéztem, eltűnt. Úgy mozgott, mint egy ember, de magasabb és fekete volt. És nem egy négylábú medve alakja volt, hanem hosszú és egyenes, mint egy ember. A találkozás összesen körülbelül 15 másodpercig tartott” − részletezte Monroe a látottakat. „Tizenkét éves korom óta vadászom az erdőben. Láttam már szarvasokat, medvéket, jávorszarvasokat, prérifarkasokat, kutyákat, szinte mindent, ami az errefelé lévő erdőkben van. És biztosan állíthatom, hogy ez egyik sem volt” − szögezte le.

A nyomozó is furcsa jelenséget tapasztalt

A BFRO nyomozója, James Thompson személyesen is felkereste a helyszínt. „Én érkeztem meg először, és egy repülőgéphangár mögött parkoltam le egy dombtetőn lévő leszállópálya mellett. Kiszálltam a teherautómból, és a hangár elejéhez sétáltam, hogy megvárjam Monroe-t, aki korábban elmondta, hgy hol látta a lényt. Először azt hittem, hogy átvert. A mező végén egy magas fekete tárgyat láttam, de nem mozdult, ezért azt gondoltam, hogy egy nagyon nagy vadetető lehet. Amire Dakota odaért, már eltűnt. Ekkor hívott a barátnőm a kocsiból, hogy látott valami feketét, a mögöttem lévő domb tetején, a fasor közelében. Odamentem, hogy nyomokat keressek, de ott sem találtam” − mesélte.

A Bigfoot, azaz a Nagyláb rejtélye a mai napig sokakat foglalkoztat. Többen látni vélték, voltak, akik a neki tulajdonított nyomokról felvételt is készítettek, ám a rajongók szerint a valaha készült legjobb videó és legerősebb bizonyíték a létezésére az, amit Josh Highcliff még 2013-ban készített.

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