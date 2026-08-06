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Friss lesifotók készültek Suri Cruise-ról – Így néz ki most Tom Cruise lánya

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Először kapták lencsevégre azóta, hogy hivatalosan is új nevét használja. Suri Cruise, azaz Suri Noelle jelenleg színészi tanulmányaira koncentrál, és Shakespeare egyik legismertebb művének modern feldolgozásában is szerepet kapott.

Évek óta találgatják, Tom Cruise és Suri Cruise tartják-e a kapcsolatot egymással. Annyi biztos volt, hogy a színészt sosem lehetett látni a lányával, nemrég pedig az is kiderült, nem is vett részt az életében, nem kötődnek egymáshoz, Suri ugyanis hivatalosan is eldobta édesapja vezetéknevét. A 20 éves egyetemistát a minap lencsevégre kapták, először azóta, hogy hivatalosan is a Suri Noelle nevet használja.

Suri Cruise eldobta apja nevét.
Suri Cruise eldobta apja nevét.
Forrás: TIDNY-253

Suri Cruise a színház szerelmese

Suri Cruise-t szombaton fotózták le a pennsylvaniai Pittsburgh belvárosában, a Trust Arts Education Center előtt készültek róla, ahol a Carnegie Mellon Egyetem hallgatóival együtt lépett fel. 

A fiatal színészhallgató Peirce Stúdiójában megrendezett Midsummer! című előadás pénteki és szombati bemutatóján szerepelt – írja a Page Six, amely elsőként hozta le az exkluzív fotókat. A produkció William Shakespeare Szentivánéji álom című művének modern feldolgozása. 

A hétvégén készült fotókon Suri mintás lila trikót, fehér nadrágot és fekete lapos talpú cipőt viselt és láthatóan jókedvűen beszélgetett valakivel az épület előtt.

Édesanyja középső nevét választotta

Katie Holmes és Tom Cruise lánya a Carnegie Mellon Egyetem drámaiskolájában zenés színházi tanulmányokat folytat. A színészet nem új számára: középiskolásként is rendszeresen szerepelt, 2023-ban pedig Morticia Addams karakterét alakította az Addams Family: Egy új musical című előadásban. A LaGuardia Középiskola elvégzésekor már nem Tom Cruise vezetéknevét használta a műsorfüzetben, hanem Suri Noelle néven szerepelt. 

A Noelle Katie Holmes középső neve.

De mit szól ehhez az édesanyja, Katie Holmes? 

Egy jólértesült szerint a színésznőt nem lepte meg a lánya döntése, mert Suri már csak ilyen. „Elég idős ahhoz, hogy saját döntéseket hozzon, és teljes mértékben támogatja mindazt, amit magának helyesnek tart” – nyilatkozta egy ismerősük a Page Sixnek. „Ezt nem Katie szorgalmazta vagy ösztönözte. Teljes mértékben Suri döntése volt”mondta a bennfentes.

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