Hidegfront: ezekben a megyékben hűl le leghamarabb a levegő − Mutatjuk azt is, hol marad a legtovább a fojtogató kánikula

Csütörtökön marad a brutális hőség, péntekre azonban megérkezik a hidegfront csapadékkal. Nem minden országrész egyszerre lélegezhet fel, az enyhülés nyugat felől várható.

Csapadék jön: záporok, zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést.

Forrás: Met.hu

Jön a megváltó csapadék

Csütörtökön a csúcsérték 40 fok körül alakul, a HungaroMet előrejelzése szerint újabb hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Délután a hegységeinkben, majd síkvidéken is előfordulhat csapadék, zápor, zivatar jöhet. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz, de késő délutánól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkülhet, emellett a zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik − olvasható a prognózisban. Pénteken nagyobb területen is lehetnek záporok, zivatarok. A szél egyre nagyobb területen északiasra fordul és megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Hajnalban 17, 25, délután többnyire 29, 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még egy-két fokkal melegebb is lehet.

A lehűlés nyugat felől érkezik az országba Az előrejelzés alapján a lehűlés nyugat felől érkezik az országba. Így legelőbb a Győr-Moson-Sopron, Zala és Vas, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben élők lélegezhetnek fel. A legtovább, ahogy azt az alábbi térképen is látni, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben szűnik meg forróság.

Legkésőbb Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben szűnik meg forróság.

Forrás: Met.hu

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