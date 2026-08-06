Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 6., csütörtök Berta, Bettina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
időjárás

Hidegfront: ezekben a megyékben hűl le leghamarabb a levegő − Mutatjuk azt is, hol marad a legtovább a fojtogató kánikula

időjárás enyhülés zivatar csapadék
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ma tetőzik a hőség, de pénteken már záporok zivatarok várhatók. A csapadékkal érkezik az enyhülés.

Csütörtökön marad a brutális hőség, péntekre azonban megérkezik a hidegfront csapadékkal. Nem minden országrész egyszerre lélegezhet fel, az enyhülés nyugat felől várható.

Csapadék jön: záporok, zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést.
Csapadék jön: záporok, zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést.
Forrás: Met.hu

Jön a megváltó csapadék

Csütörtökön a csúcsérték 40 fok körül alakul, a HungaroMet előrejelzése szerint újabb hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Délután a hegységeinkben, majd síkvidéken is előfordulhat csapadék, zápor, zivatar jöhet. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz, de késő délutánól a Dunántúlon az északnyugatira  forduló szél egyre nagyobb területen megélénkülhet, emellett a zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik − olvasható a prognózisban.  Pénteken nagyobb területen is lehetnek záporok, zivatarok. A szél egyre nagyobb területen északiasra fordul és megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Hajnalban 17, 25, délután többnyire 29, 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még egy-két fokkal melegebb is lehet.

A lehűlés nyugat felől érkezik az országba

Az előrejelzés alapján a lehűlés nyugat felől érkezik az országba. Így legelőbb a Győr-Moson-Sopron, Zala és Vas, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben élők lélegezhetnek fel. A legtovább, ahogy azt az alábbi térképen is látni, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben szűnik meg forróság.

 Legkésőbb Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben szűnik meg forróság.
Forrás: Met.hu

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Így NE szellőztess hőségriadó alatt! – Többet árt, mint használ

Az hőség idején nincs a napnak olyan szaka, amikor szívesen kinyitánk az ablakot. A klíma azonban nem helyettesíti a szellőztetést. De akkor hogyan csináljuk jól?

Elkezdődhet a visszaszámlálás, karnyújtásnyira a hidegfront: jelentős lehűlést is hozhat

Addig azonban még fokozódik a forróság.

Ekkor érkezhet az ELSŐ ORSZÁGOS ESŐ az előrejelzések szerint

Eljött az a pont, amikor mindenki szívesen látna egy jó nagy esőt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu