Nem szódabikarbóna és nem ecet: ezzel a szerrel baktériummentessé tehető a konyhai csaptelep

A tiszta konyha nemcsak a látvány miatt fontos, hanem az egészségünk szempontjából is. Leggyakrabban használt területei ugyanis könnyen a baktériumok melegágyává válhatnak. Mutatunk most egy olyan filléres szert, amellyel könnyedén leszámolhatunk a konyhai csapon éktelenkedő szennyeződésekkel.

A mikroszálas kendő finom szálai azonnal magukba szívják a nedvességet, így a konyhai csap nemcsak makulátlanul tiszta, de teljesen csepp- és csíkmentesen ragyogó lesz.

Forrás: Shutterstock

Mivel folyamatosan vizes, a konyhai csapon tapad meg a legtöbb kórokozó.

Az ecet és szódabikarbón helyett azonban létezik egy olyan természetes hatóanyag, amivel könnyen eltávolíthatóak a szennyeződések.

A konyhai csap a baktériumok melegágya

A konyhai mosogató sokkal több kórokozót rejthet, mint azt elsőre gondolnánk. Az ételmaradékok és a folyamatosan nedves környezet ugyanis tökéletes táptalajt biztosítanak a baktériumok elszaporodásához.

Bár sokan szódabikarbónával vagy ecettel próbálják tisztán tartani ezt a felületet, egy takarítási szakértő most megosztotta azt az egyszerű, mégis hatékony módszert, amellyel pillanatok alatt, ráadásul teljesen vegyszermentesen tisztítható meg a mosogató és a lefolyó környéke.

Courtney az Instagram-oldalán mutatta be kedvenc tisztítási praktikáját, ami nem tartalmaz káros anyagokat, így nem kell aggódni az erős tisztítószerek kellemetlen szaga miatt sem. A módszer azonban magáért beszél: segítségével ugyanis hatékonyan csökkenthető a baktériumok jelenléte a konyha egyik leggyakrabban használt területén.

Ezzel a filléres szerrel pofonegyszerűen megtisztítható

A takarítási szakértő kedvenc csodaszere nem más, mint a hipoklórossav, amely teljesen környezetbarát, ráadásul 100%-ban toxinementes. Ezt a hatóanyagot azonban még a legmakacsabb szennyeződések esetén sem szabad más tisztítószerekkel vegyíteni, mivel azok semlegesítik a hatását, és veszélyes gázok képződéséhez vezethetnek. Az alkalmazása ráadásul pofonegyszerű: kizárólag önmagában, tiszta vízzel hígítva kell bevetni, amit tabletta vagy előre kikevert spray formájában is könnyen beszerezhetünk a boltokban.

Elég csak alaposan bepermetezni a konyhai csapot vagy a kívánt felületet a készítménnyel, majd hagyni hatni 1-2 percig, hogy a szer teljesen elpusztítsa a baktériumokat.

Végül egy gyors öblítés után mikroszálas kendővel töröljük szárazra a felületet a tökéletesen cseppmentes és ragyogó végeredményért.