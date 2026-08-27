PÉNZTÁRCABARÁT ÉS FENNTARTHATÓ FESZTIVÁLOZÁS A SZIN-EN

A Lidl FesztMarketben a látogatók több mint 330-féle terméket – köztük friss pékárut, zöldséget, grillhúsokat – vásárolhatnak meg normál bolti árakon. A szórakozás mellett ráadásul HR-aktivitások is várják a munkahelyválasztás vagy -váltás előtt álló fiatalokat, akik így közelebbről megismerhetik a vállalatot.

A pop-up üzlet lényege a kényelem és a kiszámíthatóság, vagyis, hogy a fesztivál területén is biztosítsa a piacvezető áruházlánctól megszokott magas minőségű, kedvező árú kínálatot. A polcokon friss zöldségek és gyümölcsök, helyben sütött pékáruk, készételek, snackek, üdítők, valamint a fesztiválozáshoz praktikus kiegészítők is helyet kapnak.

Friss, meleg ételek pénztárcabarát módon

A FesztMarket minden nap reggel 9 órától hajnali 1 óráig tart nyitva Az üzletben megvásárolt alapanyagokból a bolt melletti GrillTeraszon készítik el a finom ételeket a reggeli rántottától és melegszendvicstől kezdve a napközbeni vagy esti grillmenüig. A GrillTerasz hajnali 1:30-ig lesz nyitva, így még éjszaka is jut idő egy utolsó finom falatra és egy jó beszélgetésre. A Lidl Plus applikációt használók emellett egyedi, helyszíni kedvezményeket is igénybe vehetnek. A vásárlás élményét ráadásul exkluzív fesztiválajándékok is kiegészítik: 3000 forint feletti költés esetén stílusos Lidl-szett vagy egy új kiegészítő választható a SZIN-es élmények emlékeként.

Forrás:Lidl

Szabó Adrienn, a Lidl dietetikusának ajánlása a fesztiváli étkezések kapcsán:

Reggeli: Tartalmas indítás fehérjével, összetett szénhidráttal és színekkel. Jó választás lehet például a rántotta friss pékáruval vagy egy melegszendvics, mindkét esetben kiegészítve többféle friss zöldségekkel, savanyúsággal, csemegeuborkával. Hummusz saláta és teljeskiőrlésű tortilla szintén remek kombináció napindításhoz.

Napközben: Praktikus, frissítő harapnivalók. Egy banán vagy más, szezonális gyümölcs akár magában, akár joghurtba keverve lehet édes harapnivaló, natúr vagy enyhén sós-savanykás ízekért egy pohár kefir vagy cottage cheese lehet jó frissítő. Az olajos magvak, mint all in one segíthetnek átvészelni a két program közötti időszakot, mert nyújtanak fehérjét, zsírok által energiát, rostot és ásványi anyagokat is