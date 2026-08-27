Rosszindulatú daganatot találtak a Dawson és a haverok sztárjánál: Busy Phillips már két műtéten is átesett

„Hálás vagyok, hogy életben vagyok” – mondta a People magazinnak adott interjújában a színésznő, aki most „a világ legszerencsésebb nőjének” tartja magát. Busy Philippsnél egy ritka, lassan növekvő, kettes fokozatú oligodendrogliomát diagnosztizáltak. A daganatot február 12-én fedezték fel, mindössze egy nappal azután, hogy egykori kollégája, James Van Der Beek meghalt.

Busy Philippsnél agydaganatot diagnosztizáltak

Forrás: AFP

Busy Phillipst agydaganat miatt operálták meg

A színésznő már 2025-ben fontolgatta a teljes testes MRI-t, háziorvosa azonban lebeszélte róla. Végül egyik rokona, Dr. Justin Donlan belgyógyász győzte meg arról, hogy mégis érdemes elmennie.

„A tudás hatalom” – mondta neki az orvos, és Busy Philippsre nagy hatással volt ez a mondat. Eredetileg januárra kapott időpontot, a vizsgálatot azonban februárra halasztották. Ekkor már azon gondolkodott, hogy lemondja, volt férje, Marc Silverstein azonban rábeszélte, hogy menjen el. Amikor az MRI-n elváltozást találtak az agyában, Philipps azonnal üzenetet küldött Silversteinnek: „Azt írtam: »Úristen, agydaganatom van.« Ő pedig visszaírt: »Busy, mi van? Mit mondasz? Miről beszélsz?« Én meg azt válaszoltam: »Jól néz ki. Valószínűleg jóindulatú. Nem tudom.«”

Egy újabb MRI-vizsgálat után a neurológus egyértelműen fogalmazott: „Ez valódi daganat, és az agyadban van. Busy, ezt ki kell venni.”

Busy Philipps a hír hallatán hiperventillálni kezdett, és próbált levegőhöz jutni. Ekkor már tudta, hogy két gyermekének, a 18 éves Birdie-nek és a 13 éves Cricketnek is el kell mondania, mi történik vele.

Idősebb lánya nagyon megijedt, és teljesen eluralkodtak rajta az érzelmek. Cricket egészen másképp reagált: „Azt kérdezte: »Oké. Jól leszel?« Én mondtam, hogy: »Teljesen jól leszek.« Erre ő: »Rendben.«”

A 2,6 centiméteres daganatot március 2-án, egy ötórás műtét során távolították el.

A színésznő neuro-onkológusa szerint nagy jelentősége van, hogy ilyen korán felfedezték az elváltozást. Ha később találják meg, a daganat akár két-háromszor ekkorára is nőhetett volna, és sokkal nehezebb lett volna teljes egészében eltávolítani.