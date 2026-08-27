Rosszindulatú daganatot találtak a Dawson és a haverok sztárjánál: Busy Phillips már két műtéten is átesett

„Hálás vagyok, hogy életben vagyok” – mondta a People magazinnak adott interjújában a színésznő, aki most „a világ legszerencsésebb nőjének” tartja magát. Busy Philippsnél egy ritka, lassan növekvő, kettes fokozatú oligodendrogliomát diagnosztizáltak. A daganatot február 12-én fedezték fel, mindössze egy nappal azután, hogy egykori kollégája, James Van Der Beek meghalt.
Busy Phillipst agydaganat miatt operálták meg
A színésznő már 2025-ben fontolgatta a teljes testes MRI-t, háziorvosa azonban lebeszélte róla. Végül egyik rokona, Dr. Justin Donlan belgyógyász győzte meg arról, hogy mégis érdemes elmennie.
„A tudás hatalom” – mondta neki az orvos, és Busy Philippsre nagy hatással volt ez a mondat. Eredetileg januárra kapott időpontot, a vizsgálatot azonban februárra halasztották. Ekkor már azon gondolkodott, hogy lemondja, volt férje, Marc Silverstein azonban rábeszélte, hogy menjen el. Amikor az MRI-n elváltozást találtak az agyában, Philipps azonnal üzenetet küldött Silversteinnek: „Azt írtam: »Úristen, agydaganatom van.« Ő pedig visszaírt: »Busy, mi van? Mit mondasz? Miről beszélsz?« Én meg azt válaszoltam: »Jól néz ki. Valószínűleg jóindulatú. Nem tudom.«”
Egy újabb MRI-vizsgálat után a neurológus egyértelműen fogalmazott: „Ez valódi daganat, és az agyadban van. Busy, ezt ki kell venni.”
Busy Philipps a hír hallatán hiperventillálni kezdett, és próbált levegőhöz jutni. Ekkor már tudta, hogy két gyermekének, a 18 éves Birdie-nek és a 13 éves Cricketnek is el kell mondania, mi történik vele.
Idősebb lánya nagyon megijedt, és teljesen eluralkodtak rajta az érzelmek. Cricket egészen másképp reagált: „Azt kérdezte: »Oké. Jól leszel?« Én mondtam, hogy: »Teljesen jól leszek.« Erre ő: »Rendben.«”
A 2,6 centiméteres daganatot március 2-án, egy ötórás műtét során távolították el.
A színésznő neuro-onkológusa szerint nagy jelentősége van, hogy ilyen korán felfedezték az elváltozást. Ha később találják meg, a daganat akár két-háromszor ekkorára is nőhetett volna, és sokkal nehezebb lett volna teljes egészében eltávolítani.
„Rosszindulatúnak minősül, de az összes rosszindulatú glióma közül ennek a legjobb a prognózisa” – magyarázta az orvos. Hozzátette, hogy a daganatot elsősorban azért tekintik rákos elváltozásnak, mert idővel képes újranövekedni, nem pedig azért, mert mikroszkóp alatt agresszívnek látszik.
Egy hónappal később ismét meg kellett műteni
Busy Philipps már egy hónapja lábadozott, amikor egy botoxkezelés során bőrgyógyásza aggasztónak találta a műtéti seb környékét. Kiderült, hogy a színésznő staphylococcus-fertőzést kapott, ezért ismét meg kellett operálni, hogy kitisztítsák a fertőzött területet.
A második műtét lelkileg különösen megviselte: „Úgy éreztem, megint visszakerültem a kiindulópontra. Nagyon, nagyon elkeseredtem” – mondta.
A színésznő most azt mondja, végre nem érzi úgy, hogy „elromlott az agya”. Erről az érzésről már a diagnózisa előtt is beszélt legjobb barátnőjének, Michelle Williamsnek:„Az elmúlt néhány évben folyamatosan ezt mondogattam. Nem azt éreztem, hogy bármi komoly baj lenne, de volt egy sejtésem, hogy valami nem működik megfelelően. Egyszerűen nem tudtam úrrá lenni rajta.”
Philipps azt mondja, saját története megtanította, mennyire fontos komolyan venni, ha valaki úgy érzi, valami nincs rendben a szervezetével. „Az orvosok gyakran azt mondják nekünk, hogy nincs miért aggódni, miközben az ember valahol érzi, hogy mégis van. Attól nem kell félni, hogy információhoz jutunk. A tudás csak erőt ad.”
Ezeket olvastad már?