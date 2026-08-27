Drámai részletek Tim Curry haláláról: mentők rohantak a színész hollywoodi otthonához

Tim Curry angol színész pályafutása során színpadon, filmekben és sorozatokban is emlékezetes karaktereket alakított, legismertebb szerepe Dr. Frank-N-Furter volt a Rocky Horror Picture Show-ban, de sokan emlékeznek rá a Reszkessetek betörők 2. részéből is. Los Angeles-i otthonában, kedden este halt meg. Halálának okát egyelőre nem állapították meg, ám Tim Curry betegsége, illetve korábbi súlyos stroke-ja miatt hosszú évek óta komoly egészségi nehézségekkel élt.

Tim Curry a Reszkessetek betörők 2. részében és a Rocky Horror Picture Show-ban.

Forrás: Twentieth Century Fox / Collection ChristopheL via AFP / Michael

Tim Curry halála: mentők és rendőrök érkeztek az otthonához

A nyilvánosságra került 911-es hangfelvétel szerint rendőröket és mentőket riasztottak Tim Curry hollywoodi otthonához. A diszpécserek többször bemondták a színész címét, az esetet pedig „ambulance death investigation”, vagyis mentőszolgálati haláleseti vizsgálatként említették.

A Los Angeles-i tűzoltóság tájékoztatása szerint körülbelül 23:23-kor kaptak egészségügyi vészhelyzetről szóló hívást. A helyszínre érkező elsősegélynyújtók egy férfit találtak, akinek halálát még az otthonában megállapították. A rendőrség haláleseti vizsgálati jelentést készített.

Tim Curry betegsége több mint egy évtizedre megváltoztatta az életét

A színész 2012-ben, 66 éves korában stroke-ot kapott, amely után nem tudott többé járni. Tavaly arról beszélt, hogy a rosszullét egy masszázs közben érte, miközben ő maga semmilyen tünetet nem érzékelt. A masszőr azonban észrevette, hogy valami nincs rendben, és mentőt hívott.

Tim Curry később elárulta, hogy két agyvérzése volt, agyműtéten esett át, majd körülbelül egy hónapot töltött kórházban és rehabilitáción. Beszélni is újra kellett tanulnia.

„Utáltam, hogy nem tudok beszélni, mert rengeteget beszélek. Gyakran kell rám szólni, hogy fogjam be. Imádom a szavakat, imádok kommunikálni” – mondta.

Tim Curry 2025-ben a Rocky Horror Picture Show 50. évfordulóján.

Forrás: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Rocky Horror Picture Show mellett a Reszkessetek, betörők! folytatásában is láthattuk Tim Curryt

Tim Curry 1968-ban, a Hair című musicalben kezdte színpadi pályafutását, majd a Rocky Horror Picture Show tette világhírűvé. A nézők többek között az Az, a Charlie angyalai és a Horrorra akadva 2. című produkciókból is ismerhették. Tim Curry a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban című filmben is emlékezetes szerepet kapott.