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Döbbenetes összegbe került Harry és Meghan luxusútja Nagy-Britanniába: ezért választották a magángépet

brit királyi család magángép Meghan Markle Harry herceg
Horváth Angéla
2026.08.27.
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Harry herceg és Meghan Markle augusztus 26-án a gyermekeikkel együtt visszatértek Nagy-Britanniába - két négylábú családtagjuk is velük tartott. A Sussexek ezért nem menetrend szerinti járattal repültek Kaliforniából, a különleges megoldás azonban elképesztően sokba került.

Harry herceg és Meghan Markle a Planet 9 nemzetközi magánrepülő-társaság egyik gépét bérelte ki a Los Angeles és Birmingham közötti útra. Repülési szakértők becslése alapján a gép óránként 12 ezer dollárba, vagyis körülbelül 3,74 millió forintba kerül, a repülés pedig körülbelül tíz órán át tartott. Ez alapján az út mintegy 120 ezer dollárba, azaz nagyjából 37,4 millió forintba kerülhetett.

Harry herceg és Meghan Markle ezzel a magángéppel érkezett meg Birminghambe
Harry herceg és Meghan Markle ezzel a magángéppel érkezett meg Birminghambe
Forrás: Profimedia

A család egy Bombardier Global Express XRS fedélzetén utazott, amelyet 2023-ban újítottak fel. A gépen két fürdőszoba található, legfeljebb 13 utasnak van benne ülőhely, hat ember aludni is tud benne. A csomagtérben 12–15 közepes méretű bőrönd fér el.

Harry herceg és Meghan Markle megérkeztek Angliába: a kutyák miatt választották a magángépet

Harryék számára fontos szempont volt, hogy kutyáikat is magukkal vihessék Nagy-Britanniába. Pula, a fekete labrador és Mia, a beagle szintén a magángépen utazott. Mielőtt még bárkibel felmerülne a kérdés: a család tyúkjai viszont Kaliforniában maradtak, továbbra is ott gondoskodnak róluk.

Károly király miatt térhettek vissza

A Page Six forrása szerint a palotát előzetesen értesítették Harryék költözéséről. III. Károly király néhány nappal azelőtt tudta meg, hogy fia és menye visszatér Nagy-Britanniába, hogy a hír nyilvánosságra került. Egy bennfentes szerint döntésükben fontos szerepet játszott az uralkodó betegsége. A király 2024 februárjában jelentette be, hogy rákkal küzd, és úgy tudni, Károly nagyon várja, hogy több időt tölthessen fiával és menyével. Vilmos herceg azonban nem így érez. Harry 2023-ban megjelent Tartalék című memoárjában több súlyos állítást is megfogalmazott bátyjáról, többek között azt írta, hogy Vilmos rátámadt. A testvérek, és a feleségeik kapcsolata azóta sem rendeződött.

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