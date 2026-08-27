Ebben a házban tartotta fogva elrablója Natascha Kampusch-t: így néz ki 20 évvel később a lány

1998. március 2-án a tízéves Natascha Kampusch iskolába indult Bécsben, ám soha nem érkezett meg. Egy férfi, Wolfgang Přiklopil elrabolta, majd egy hangszigetelt, ablaktalan helyiségben tartotta fogva a házához tartozó garázs alatt. A kislány eltűnése után hatalmas keresőakció indult, de hosszú éveken át semmi biztos nyomot nem találtak. Több mint nyolc évet töltött fogságban, miközben gyermekkora és kamaszévei gyakorlatilag teljes egészében kimaradtak az életéből. A fogvatartás kezdetén egy apró, sötét helyiségben tartották, később bizonyos időszakokban már a ház más részeibe is felmehetett, olvashatott és házimunkát végezhetett.

A ház és környéke, ahol Natascha Kampusch-t fogva tartották.

Forrás: PPS Worldwide

Egy tízéves kislány eltűnése egész Ausztriát lázban tartotta.

Nyolc év után egy váratlan pillanat hozta el számára a szabadságot.

A traumatikus múlt ellenére teljesen új életet épített magának.

Így néz ki most Natascha Kampusch

2006. augusztus 23-án, 18 éves korában olyan lehetőség adódott, amelyet azonnal kihasznált. Miközben elrablója telefonált, Kampusch elszökött, és egy szomszédhoz jutott el, aki értesítette a rendőrséget. Néhány órával később Přiklopil öngyilkosságot követett el. Szabadulása után az egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy egy olyan világba kellett visszatérnie, amelyből gyerekként egyik napról a másikra kiszakították. Már első interjúiban is határozottan beszélt arról, hogy szeretné maga irányítani, mikor és hogyan mesél a történetéről.

Kampusch az évek során többször megszólalt a vele történtekről, miközben igyekezett saját identitást kialakítani a „fogvatartott kislány” történetén túl. Könyvet írt a megpróbáltatásairól, televíziós műsorvezetőként is dolgozott, és aktivistaként is szerepet vállalt. A történetéből később film is készült.

Megszökésének huszadik évfordulóján a túlélő családja aggodalommal lépett a nyilvánosság elé, miután testvére, Claudia Nestelberger a nyilatkozatában elárulta, hogy Natascha Kampusch jelenleg súlyos összeomláson megy keresztül, és ismét egyfajta belső fogságban él. 2022-23 óta nem posztol közösségi média felületein, a legfrissebb kép 2022-ben készült róla.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

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