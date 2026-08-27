Ők rabolták el Lorelai Gilmore szívét – Így néznek ki ma a Szívek szállodája szívtiprói

A 2000-ben indult Szívek szállodája Amy Sherman-Palladino sorozata volt, Lauren Graham és Alexis Bledel főszereplésével. A hét évad alatt Stars Hollow különc lakói legalább annyira belopták magukat a nézők szívébe, mint Lorelai és Rory Gilmore. A romantikából sem volt hiány: Lorelai Gilmore pasijai között akadt tanár, üzletember, régi szerelem és persze egy bizonyos kávézótulajdonos is.

Lauren Graham a Szívek szállodája című sorozatban Lorelai Gilmore-ként.

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Lorelai Gilmore pasijai: ennyit változtak a Szívek szállodája óta

Több mint két évtized telt el azóta, hogy először megismerhettük a Szívek szállodájában Stars Hollow lakóit, és bizony az idő Lorelai egykori szerelmei felett sem állt meg. A Szívek szállodája férfiszereplői közül néhányan csak rövid időre hódították meg Lorelai szívét, mások éveken át meghatározták az életét – Luke pedig végül a nagy Ő lett. Galériánkban megmutatjuk, hogyan néztek ki Lorelai Gilmore pasijai a sorozat forgatásának idején, és mennyit változtak napjainkra.

Luke Danes – A befutó

A Scott Patterson által alakított Luke Danese már a kezdetektől Lorelai egyik legfontosabb társa volt. Barátságukból lassan szerelem lett, az első csókra azonban egészen a 4. évad végéig kellett várni. Kapcsolatukat szakítások és Luke eltitkolt lánya is próbára tette, végül azonban egymás mellett kötöttek ki. A 2016-os Egy év az életünkből folytatásban össze is házasodtak.

Christopher Hayden – Az első nagy szerelem

David Sutcliffe alakította Rory édesapját, Christopher Haydent, akivel Lorelai története még tinédzserkorukban kezdődött. Bár 16 évesen nem ment hozzá, felnőttként többször is megpróbálták újrakezdeni. A 7. évadban Párizsban összeházasodtak, ám hamar kiderült, hogy Lorelai érzelmei Luke iránt nem múltak el, így végül elváltak.

Max Medina – Az esküvő, amelyből semmi sem lett

Scott Cohen Rory chiltonos irodalomtanárát, Max Medinát játszotta. Lorelai és Max az 1. évadban kezdett randizni, és hamarosan az eljegyzésig jutottak. Lorelai azonban az esküvő előtt visszalépett, és inkább elmenekült Stars Hollow-ból.

Jason Stiles – A szerelem, amit egy családi konfliktus tett tönkre

Chris Eigeman karaktere, Jason „Dugó” Stiles főként a 4. évadban kavarta fel Lorelai életét. Titokban kezdtek randizni, ám amikor Jason beperelte Lorelai apját, Richardot, a nő a családját választotta.