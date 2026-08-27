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Ők rabolták el Lorelai Gilmore szívét – Így néznek ki ma a Szívek szállodája szívtiprói

Gilmore Girls Lauren Graham Szívek szállodája Lorelai Gilmore
Nagy Anna
2026.08.27.
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A nézők hét évadon keresztül izgulhattak Lorelai szerelmi életéért, amelyben bizony nem Luke volt az egyetlen férfi. A Szívek szállodája rajongói persze leginkább azt várták, mikor ismeri fel végre Lorelai és a morcos kávézótulajdonos, hogy egymás mellett a helyük.

A 2000-ben indult Szívek szállodája Amy Sherman-Palladino sorozata volt, Lauren Graham és Alexis Bledel főszereplésével. A hét évad alatt Stars Hollow különc lakói legalább annyira belopták magukat a nézők szívébe, mint Lorelai és Rory Gilmore. A romantikából sem volt hiány: Lorelai Gilmore pasijai között akadt tanár, üzletember, régi szerelem és persze egy bizonyos kávézótulajdonos is.

Lauren Graham a Szívek szállodája című sorozatban Lorelai Gilmore-ként.
Lauren Graham a Szívek szállodája című sorozatban Lorelai Gilmore-ként. 
Forrás: NORTHFOTO/RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency

Lorelai Gilmore pasijai: ennyit változtak a Szívek szállodája óta

Több mint két évtized telt el azóta, hogy először megismerhettük a Szívek szállodájában Stars Hollow lakóit, és bizony az idő Lorelai egykori szerelmei felett sem állt meg. A Szívek szállodája férfiszereplői közül néhányan csak rövid időre hódították meg Lorelai szívét, mások éveken át meghatározták az életét – Luke pedig végül a nagy Ő lett. Galériánkban megmutatjuk, hogyan néztek ki Lorelai Gilmore pasijai a sorozat forgatásának idején, és mennyit változtak napjainkra.

Luke Danes – A befutó

A Scott Patterson által alakított Luke Danese már a kezdetektől Lorelai egyik legfontosabb társa volt. Barátságukból lassan szerelem lett, az első csókra azonban egészen a 4. évad végéig kellett várni. Kapcsolatukat szakítások és Luke eltitkolt lánya is próbára tette, végül azonban egymás mellett kötöttek ki. A 2016-os Egy év az életünkből folytatásban össze is házasodtak.

Christopher Hayden – Az első nagy szerelem

David Sutcliffe alakította Rory édesapját, Christopher Haydent, akivel Lorelai története még tinédzserkorukban kezdődött. Bár 16 évesen nem ment hozzá, felnőttként többször is megpróbálták újrakezdeni. A 7. évadban Párizsban összeházasodtak, ám hamar kiderült, hogy Lorelai érzelmei Luke iránt nem múltak el, így végül elváltak.

Max Medina – Az esküvő, amelyből semmi sem lett

Scott Cohen Rory chiltonos irodalomtanárát, Max Medinát játszotta. Lorelai és Max az 1. évadban kezdett randizni, és hamarosan az eljegyzésig jutottak. Lorelai azonban az esküvő előtt visszalépett, és inkább elmenekült Stars Hollow-ból.

Jason Stiles – A szerelem, amit egy családi konfliktus tett tönkre

Chris Eigeman karaktere, Jason „Dugó” Stiles főként a 4. évadban kavarta fel Lorelai életét. Titokban kezdtek randizni, ám amikor Jason beperelte Lorelai apját, Richardot, a nő a családját választotta.

Alex Lesman – A rövid románc

Billy Burke – akit később a Twilight-filmekből Bella apjaként ismerhetett meg a közönség – Alex Lesmant alakította. A 3. évadban került közel Lorelaihoz, még egy közös horgászhétvégére is elmentek, kapcsolatuk azonban nem bizonyult hosszú életűnek.

A Szívek szállodája első szerelmi szála: Lorelai Gilmore lánya tanárával, Max Medinával kezdett el randizni, akit Scott Cohen alakított.
Lorelai Gilmore-nak rövid kapcsolata volt: Alex Lesmannal, akit Billy Burke alakított.
A Szívek szállodája 4. évadában volt Lorelai Gilmore szerelme Jason "Dugó" Stiles, akit Chris Eigeman alakított.
Lorelai Gilmore tinikori szerelme, akitől Rory született: Christopher Hayden, akit David Sutcliffe alakított
A Szívek szállodája fő szerelmi szálát a kettejük kapcsolata adta: Lorelai Gilmore és Luke Danes (Scott Patterson) sokáig kerülgették egymást.
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A Szívek szállodája első szerelmi szála: Lorelai Gilmore lánya tanárával, Max Medinával kezdett el randizni, akit Scott Cohen alakított.
Peter Kramer / Getty Images North America / Getty Images via AFP I Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Érkezik a Szívek szállodája-dokumentumfilm

Az HBO Max különleges dokumentumfilmmel ünnepli a Szívek szállodája 25. évfordulóját, amelyben korábban sosem látott kulisszák mögötti felvételek, kimaradt jelenetek és exkluzív forgatókönyvrészletek is helyet kapnak. A produkcióban a sorozat alkotói, főszereplői és stábtagjai idézik fel a forgatás emlékezetes pillanatait, és azt is, hogyan nőtte ki magát a Gilmore Girls generációkon átívelő sikerré, valamint a popkultúra meghatározó jelenségévé.

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