Veszélyes szennyeződést találtak két olívaolajban: visszahívták őket a magyar boltokból

Egy Olaszországban gyártott törköly olívaolaj vizsgálatakor a megengedett határértéknél nagyobb mennyiségű, ásványolaj-eredetű szennyeződést mutattak ki. A problémáról az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén, a RASFF-on keresztül érkezett jelzés. A rendszer arra szolgál, hogy az uniós országok hatóságai gyorsan tájékoztathassák egymást az élelmiszerekkel és takarmányokkal kapcsolatos veszélyekről.

Ezt a két olívaolajat hívta vissza a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Forrás: NKFH

Két olívaolajat hívtak vissza

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint az Olitalia és a Noi Voi márkanév alatt értékesített ötliteres törköly olívaolaj egy-egy tétele érintett. Mindkettőt az olasz Olitalia S.R.L. gyártotta, magyarországi forgalmazójuk a Martonosi Villa Kft.

Az érintett termékek adatai:

Termék: törköly olívaolaj

Márka: Olitalia, illetve Noi Voi

Kiszerelés: 5 liter

Minőségmegőrzési idő: 2027. június 10.

Tételszám: L101261160

Gyártó: Olitalia S.R.L., Olaszország

Magyarországi forgalmazó: Martonosi Villa Kft.

A visszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosítható tételekre vonatkozik.

A törköly olívaolaj nem azonos az extra szűz olívaolajjal. Előbbit az olajbogyó feldolgozása után visszamaradó törkölyből állítják elő.

Ezért lehet veszélyes a szennyeződés

Az ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének többféleképpen kerülhetnek az élelmiszerekbe. Származhatnak például a gyártás során használt gépek kenőanyagaiból, a feldolgozáshoz alkalmazott segédanyagokból vagy akár a csomagolásból is. Ezeknek az anyagoknak genotoxikus hatásuk lehet, vagyis károsíthatják a sejtek örökítőanyagát, ezért jelenlétük egészségügyi kockázatot jelenthet.

A hatóság azt kéri, hogy aki ötliteres Olitalia vagy Noi Voi törköly olívaolajat tart otthon, ellenőrizze a minőségmegőrzési időt és a tételszámot. Ha ezek megegyeznek a visszahívott termékek adataival, az olajat nem szabad elfogyasztani, hanem vissza kell vinni a vásárlás helyére. A vételár visszatérítésének és a termék visszavételének pontos feltételeiről az adott üzlet tud tájékoztatást adni.