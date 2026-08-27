Az Európai Bizottság néhány éve még az évi kétszeri óraátállítás megszüntetését javasolta. A tagállamok azonban hosszú időn keresztül nem tudtak megegyezni abban, hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon érvényben, ezért 2025 tavaszán visszavonták a javaslatot. Most újabb megerősítés érkezett afelől, hogy a jelenlegi rendszer még jó darabig marad.

Óraátállítás 2026: ősszel október 25-én kell tekerni az órákon

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2031-ig megvannak az óraátállítás időpontjai

Az Európai Bizottság 2031-ig közzétette a nyári időszámítás kezdetének és végének hivatalos dátumait. A jelenlegi uniós szabályozás szerint minden év márciusának utolsó vasárnapján kezdődik a nyári időszámítás, október utolsó vasárnapján pedig visszaállunk a téli időszámításra. Magyarországon tavasszal hajnali 2 órakor 3 órára kell előreállítani az órákat, ősszel pedig hajnali 3-ról 2 órára. 2026-ban október 25-én térünk vissza a téli időszámításra.

Az uniós menetrend szerint a következő években ezeken a napokon lesz óraátállítás:

2027: március 28. és október 31.

2028: március 26. és október 29.

2029: március 25. és október 28.

2030: március 31. és október 27.

2031: március 30. és október 26.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy 2031-ig biztosan marad az óraátállítás. A dátumokat a jelenleg hatályos szabályok alapján tették közzé, így ha időközben új uniós szabályozás születik, az évi kétszeri átállítás már korábban megszűnhet.

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