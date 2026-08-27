Elképesztően dögösen festett Sandra Bullock és Nicole Kidman: ragyogtak az Átkozott boszorkák 2. premierjén

Közel három évtized után ismét együtt lépett a vörös szőnyegre Nicole Kidman és Sandra Bullock, ráadásul nem is akárhogyan. Az Átkozott boszorkák 2. londoni premierjén annyira dögösen festettek, hogy magukra vonzottak szinte minden tekintetet.

Az Átkozott boszorkák második része közel 28 évvel az első film után idén szeptember 10-én kerül a mozivásznakra Nicole Kidman és Sandra Bullock főszereplésével.

Forrás: Northfoto

Az 1998-as Átkozott boszorkák első része után csaknem 30 évvel ismét együtt tündökölt a vörös szőnyegen Nicole Kidman és Sandra Bullock.

A kultikus film folytatásának premierjén ráadásul olyan lélegzetelállítóan festettek, hogy pillanatok alatt magukra vonták a figyelmet.

Az Átkozott boszorkák 2.-ben azonban nemcsak a régi kedvencek térnek vissza, hanem új karakterekkel is bővül a történet.

Nicole Kidman és Sandra Bullock az Átkozott boszorkák 2. premierjén: lélegzetelállítóan festettek

Nem akármilyen visszatérést ünnepelhettek a rajongók. A két kedvenc boszink, Sandra Bullock és Nicole Kidman ugyanis ismét együtt állt a vörös szőnyegen augusztus 26-án a londoni Odeon Luxe Leicester Square moziban tartott Átkozott boszorkák 2. európai premierjén.

A film sztárjai ezúttal is kitettek magukért: míg Bullock egy merész, leopárdmintás estélyiben mutatta meg magát, amelyet fűzős felsőrész és magasan felsliccelt szoknya tett még dögösebbé, addig Kidman egy igazán sikkes, csillogó ezüstruhában ragyogott mellette.

Sandra Bullock és Nicole Kidman az Átkozott boszorkák 2. londoni premierjén.

Forrás: SOPA Images via ZUMA Press Wire/Northfoto

Sandra Bullock visszatérése különösen nagy dolog, hiszen a színésznő 2022 óta tudatosan háttérbe vonult, hogy több időt tölthessen gyermekeivel, Louis-szal és Lailával, így Az elveszett város forgatása óta nem szerepelt egyetlen mozifilmben sem. Az Átkozott boszorkák 2. kedvéért végül ismét kamerák elé állt, de csak azzal a feltétellel vállalta a forgatást, ha a gyerekeit továbbra sem kell háttérbe szorítania. Ez a film készítése során is fontos szempont volt számára, amit egy korábbi beszélgetés során egyértelművé is tett:

Nem fogom feláldozni a gyerekeimmel töltött időt a karrieremért.

A boszorkányok megmaradnak, de új arcok is érkeznek

A rajongók legnagyobb örömére az Átkozott boszorkák folytatásában nemcsak Sandra Bullock és Nicole Kidman tér vissza Sally és Gillian Owens szerepében, hanem több, az 1998-as kultfilmből ismert arcot is viszontláthatunk a második részben. A stábhoz ugyanis Stockard Channing és Dianne Wiest is csatlakozott, így a két színésznőt ismét a lányok imádott, különc nagynénjeiként, Frances és Bridget Owensként láthatjuk.

A nosztalgikus hangulat mellett a készítők még az új generációról sem feledkeztek meg: a folytatásban ezúttal Sally lányai is szerepet kapnak a történetben.

Joey King Sally idősebb lányát, Kylie Owenst alakítja, míg a Trónok harcából ismert Maisie Williams a fiatalabb lány, Antonia Owens szerepében tűnik fel. A filmben továbbá Lee Pace, Xolo Maridueña és Solly McLeod is szerepelnek.