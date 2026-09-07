A kutatások azt mutatják, hogy a nyaralás általában javítja a jóllétet, csökkenti a stresszt és a kimerültséget. A kérdés inkább az, hogy mi történik akkor, amikor ez az időszak véget ér. Egy korábbi metaanalízis szerint a pozitív hatások viszonylag gyorsan csökkennek a munkába való visszatérés után, míg egy 2025-ben megjelent, jóval nagyobb elemzés arra jutott, hogy a nyaralás jótékony hatása valójában erősebb és tartósabb lehet, mint korábban gondolták – de a visszaállás így is sokaknál átmeneti érzelmi hullámvölgyet okoz.

Létezik nyaralás utáni depresszió?

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Miért érezzük magunkat rosszul a nyaralás után?

A háttérben több tényező is dolgozik egyszerre.

Az egyik legfontosabb a kontraszthatás. A nyaralás során több új inger, több pihenés, több társas élmény és gyakran több napsütés ér bennünket. Az agy alkalmazkodik ehhez az állapothoz, ezért amikor egyik napról a másikra visszatérünk az e-mailekhez, határidőkhöz és a monotonabb napi rutinhoz, a különbség sokkal nagyobbnak tűnik, mint amekkora valójában.

Emellett a szabadság alatt sokan valóban regenerálódnak: többet alszanak, többet mozognak, több időt töltenek a természetben és a szeretteikkel. Ezek mind olyan tényezők, amelyek bizonyítottan javítják a hangulatot és csökkentik a stresszt. A hazatérés után ezek közül több egyszerre szűnik meg.

A munkahelyi tényezők is fontosak. Ha valaki eleve kiégett, túlterhelt vagy elégedetlen a munkájával, a szabadság csak átmeneti megkönnyebbülést jelenthet. Egy klasszikus vizsgálat szerint a kiégés érzése ugyan csökken a nyaralás alatt, de néhány hét alatt fokozatosan visszatérhet a korábbi szintre.

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Nyár vége: nem csak a nyaralás hiányozhat

A nyár végének külön pszichológiai jelentősége is van.

Szeptember közeledtével újraindul az iskola, felgyorsul a munkahelyi élet, rövidülnek a nappalok, és sokan úgy érzik, véget ért egy szabadabb, könnyedebb időszak. Ez önmagában is okozhat nosztalgiát vagy szomorúságot.

Sokan ilyenkor számot vetnek azzal is, hogy sikerült-e megvalósítaniuk a nyárra tervezett célokat. Ha valaki úgy érzi, „elment mellette a nyár”, az tovább erősítheti a csalódottság érzését.