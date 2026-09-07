A kutatások azt mutatják, hogy a nyaralás általában javítja a jóllétet, csökkenti a stresszt és a kimerültséget. A kérdés inkább az, hogy mi történik akkor, amikor ez az időszak véget ér. Egy korábbi metaanalízis szerint a pozitív hatások viszonylag gyorsan csökkennek a munkába való visszatérés után, míg egy 2025-ben megjelent, jóval nagyobb elemzés arra jutott, hogy a nyaralás jótékony hatása valójában erősebb és tartósabb lehet, mint korábban gondolták – de a visszaállás így is sokaknál átmeneti érzelmi hullámvölgyet okoz.
Miért érezzük magunkat rosszul a nyaralás után?
A háttérben több tényező is dolgozik egyszerre.
Az egyik legfontosabb a kontraszthatás. A nyaralás során több új inger, több pihenés, több társas élmény és gyakran több napsütés ér bennünket. Az agy alkalmazkodik ehhez az állapothoz, ezért amikor egyik napról a másikra visszatérünk az e-mailekhez, határidőkhöz és a monotonabb napi rutinhoz, a különbség sokkal nagyobbnak tűnik, mint amekkora valójában.
Emellett a szabadság alatt sokan valóban regenerálódnak: többet alszanak, többet mozognak, több időt töltenek a természetben és a szeretteikkel. Ezek mind olyan tényezők, amelyek bizonyítottan javítják a hangulatot és csökkentik a stresszt. A hazatérés után ezek közül több egyszerre szűnik meg.
A munkahelyi tényezők is fontosak. Ha valaki eleve kiégett, túlterhelt vagy elégedetlen a munkájával, a szabadság csak átmeneti megkönnyebbülést jelenthet. Egy klasszikus vizsgálat szerint a kiégés érzése ugyan csökken a nyaralás alatt, de néhány hét alatt fokozatosan visszatérhet a korábbi szintre.
Nyár vége: nem csak a nyaralás hiányozhat
A nyár végének külön pszichológiai jelentősége is van.
Szeptember közeledtével újraindul az iskola, felgyorsul a munkahelyi élet, rövidülnek a nappalok, és sokan úgy érzik, véget ért egy szabadabb, könnyedebb időszak. Ez önmagában is okozhat nosztalgiát vagy szomorúságot.
Sokan ilyenkor számot vetnek azzal is, hogy sikerült-e megvalósítaniuk a nyárra tervezett célokat. Ha valaki úgy érzi, „elment mellette a nyár”, az tovább erősítheti a csalódottság érzését.
Holiday blues vagy depresszió? Nem ugyanaz
A holiday blues többnyire:
- néhány napig vagy legfeljebb 1-2 hétig tart;
- elsősorban a rutinba való visszailleszkedéssel függ össze;
- fokozatosan javul, ahogy visszaáll a megszokott élet.
A major depresszió ezzel szemben diagnosztizálható mentális zavar, amely legalább két héten át fennálló, tartós lehangoltsággal vagy érdeklődésvesztéssel jár, és jelentősen rontja a mindennapi működést. Gyakran alvászavar, étvágyváltozás, koncentrációs nehézség, reménytelenség vagy akár öngyilkossági gondolatok is társulhatnak hozzá. Ilyen esetben már szakember segítségére van szükség.
Mit tehetünk ellene?
A pszichológusok szerint a legjobb stratégia nem az, hogy „egyik napról a másikra” visszarázódunk. Érdemes, ha lehet, egy puffernapot hagyni a hazatérés és a munkakezdés között. Ez időt ad a kipakolásra, a pihenésre és a fokozatos átállásra.
Hasznos lehet az is, ha nem próbálunk az első munkanapon mindent bepótolni. A kisebb, könnyebben teljesíthető feladatok sikerélményt adnak, ami gyorsíthatja az alkalmazkodást.
A kutatások szerint különösen fontos a megfelelő alvás, a rendszeres testmozgás és az, hogy a hétköznapokba is becsempésszünk olyan élményeket, amelyek a nyaralást idézik: egy esti séta, egy új kávézó kipróbálása vagy egy hétvégi kirándulás is segíthet fenntartani a jó közérzetet. A természetben töltött idő önmagában is kedvezően hathat a hangulatra, bár a kutatások szerint ennek mértéke egyénenként eltérhet.
Mikor érdemes segítséget kérni?
Ha a rosszkedv nem múlik el két hét után sem, egyre súlyosabbá válik, tartós alvás- vagy étvágyzavar jelentkezik, romlik a munkateljesítmény, vagy a mindennapi feladatok is nehézzé válnak, már nem érdemes egyszerű holiday bluesként tekinteni rá.
Ilyenkor érdemes háziorvoshoz, pszichológushoz vagy pszichiáterhez fordulni, mert előfordulhat, hogy a nyaralás utáni lehangoltság valójában egy már meglévő depressziós epizódot vagy kiégést fed fel.
A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.
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