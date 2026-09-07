Yellowstone-rajongók figyelem! A legjóképűbb Dutton visszatér a képerenyőkre

A Luke Grimes főszereplésével készült Marshals második évada hamarosan érkezik a SkyShowtime-ra, és már a Yellowstone alkotóinak sorozatához készült új előzetes is látható.

Kayce Dutton visszatér a Marshals második évadában

Forrás: Profimedia

Marshals: Kayce Dutton visszatér a képernyőkre

Luke Grimes ismét Kayce Dutton szerepébe bújik október 9-től. A történet szerint Kayce maga mögött hagyja a Yellowstone-birtokot, és csatlakozik az amerikai szövetségi rendőrbírók elit egységéhez. Cowboyként és haditengerészeti kommandósként szerzett tapasztalatait ezúttal arra használja, hogy Montanában vegye fel a harcot az bűnözéssel és igazságot szolgáltasson.

Kayce mellett visszatérnek a társai is: Pete Calvint Logan Marshall-Green, Belle Skinnert Arielle Kebbel, Andrea Cruzt Ash Santos, Miles Kittle-t pedig Tatanka Means alakítja. A csapatnak nemcsak azzal kell megküzdenie, hogy ők jelentik az utolsó védelmi vonalat a térség bűncselekményeivel szemben, a családjuk iránti kötelességeikről sem feledkezhetnek meg. Kayce számára ez elsősorban fiát, Tate-et jelenti, akit Brecken Merrill alakít. Fontos szerepet kapnak a Broken Rock rezervátumhoz kötődő bizalmasai is: Mo, akit Mo Brings Plenty játszik, valamint Thomas Rainwater, akinek szerepében Gil Birmingham tér vissza.

A Yellowstone teljes univerzuma egy helyen

A SkyShowtime kínálatában a Yellowstone mind az öt évada megtalálható, valamint az 1883 és az 1923 című előzménysorozatok, illetve a Dutton Ranch is. Taylor Sheridan további sorozatai közül ugyancsak elérhető a szolgáltatásban a Landman – Az olajügynök, a Lawmen: Bass Reeves, a Lioness, a Mayor of Kingstown, a The Madison és a Tulsa King. Hamarosan a Frisco King is felkerül a kínálatba.

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