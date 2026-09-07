Miss World 2026: képeken a világ legszebb nője és udvarhölgyei - Galéria

Szombaton a vietnámi Nha Trangban rendezték meg a Miss World világverseny döntőjét, amelyen 111 ország szépségkirálynője indult a koronáért. A 73. Miss World címet Joheirry Mola Dominguez, a Dominikai Köztársaság versenyzője nyerte el, akit a tavalyi, thaiföldi győztes koronázott meg.

Miss World 2026: Joheirry Mola Dominguez a Dominikai Köztársaság versenyzője lett idén a legszebb

Forrás: AFP

Az első udvarhölgy a spanyol Elisabeth R. Alabern lett, aki egyben a Miss World Europe címet is megszerezte. A második udvarhölgyként a malajziai Taanusiya Chetty végzett, ő lett Miss World Asia.

Miss World 2026: Végvári Janka nem jutott be a legjobb 40 közé

Magyarországot a 18 éves Végvári Janka képviselte, aki 2025-ben nyerte el a Magyarország Szépe címet. Bár az interneten megjelent előzetes esélylatolgatások alapján jó esélyei voltak, végül nem került be az európai régió tíz legjobb versenyzője közé, így a Miss World legjobb 40-es mezőnyébe sem került be.

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