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Miss World 2026: képeken a világ legszebb nője és udvarhölgyei - Galéria

szépségverseny Miss World 2026
Horváth Angéla
2026.09.07.
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Idén is megválasztották a világ legszebb nőjét: a Miss World 2026 koronáját a Dominikai Köztársaság versenyzője vihette haza. A Magyarországot képviselő Végvári Janka nem került be az első negyvenbe.

Szombaton a vietnámi Nha Trangban rendezték meg a Miss World világverseny döntőjét, amelyen 111 ország szépségkirálynője indult a koronáért. A 73. Miss World címet Joheirry Mola Dominguez, a Dominikai Köztársaság versenyzője nyerte el, akit a tavalyi, thaiföldi győztes koronázott meg.

Miss World 2026: Joheirry Mola Dominguez a Dominikai Köztársaság versenyzője lett idén a legszebb
Miss World 2026: Joheirry Mola Dominguez a Dominikai Köztársaság versenyzője lett idén a legszebb 
Forrás: AFP

Az első udvarhölgy a spanyol Elisabeth R. Alabern lett, aki egyben a Miss World Europe címet is megszerezte. A második udvarhölgyként a malajziai Taanusiya Chetty végzett, ő lett Miss World Asia.

Miss World 2026: Végvári Janka nem jutott be a legjobb 40 közé

Magyarországot a 18 éves Végvári Janka képviselte, aki 2025-ben nyerte el a Magyarország Szépe címet. Bár az interneten megjelent előzetes esélylatolgatások alapján jó esélyei voltak, végül nem került be az európai régió tíz legjobb versenyzője közé, így a Miss World legjobb 40-es mezőnyébe sem került be.

Nézegess képeket a Miss World nyerteseiről - Galéria:

Miss World Hungary Janka Végvári dazzled more than 10,000 spectators at the Miss World Dances of the World event, held in Nha Trang on September 2, as she showcased her national costume and performed to the rhythms of her homeland.
Malaysia is truly Asia! Miss World’s Second Runner-up and Miss World Asia Taanusiya Chetty @taanusiyaa_ in Nha Trang for a second day of official activities.
Elisabeth R. Alabern, Miss World második helyzett, első udvarhölgy, Spanyolország
A toast to the Miss World 2026 Top 3 and to a wonderful year ahead! 🥂 👑 Miss World 🇩🇴 @joheirry_mola 1st Runner-up 🇪🇸 @elisabeth.reynes 2nd Runner-up 🇲🇾 @taanusiyaa_
From left to right: @georgialeegill.mwtt25 🇹🇹 (Miss World Caribbean), @gabrielabotelho_ 🇧🇷 (Miss World Americas), @elisabeth.reynes 🇪🇸 (1st runner-up and Miss World Europe), @joheirry_mola 🇩🇴 (Miss World), @taanusiyaa_ 🇲🇾 (2nd runner-up, Beauty With a Pur
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A Miss World 2026 győztesei
AFP

 

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