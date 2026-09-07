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Ilyen intim fotókat Katie Holmes-ról még soha nem láttál: bikiniben, és melltartó nélkül is pózolt fiatalabb pasija oldalán

szerelem katie holmes bikiniben
Nagy Anna
2026.09.07.
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A színésznő nem egy beállított vörös szőnyeges fotóval, hanem egy meglepően intim nyaralási pillanattal hívta fel magára a figyelmet. Katie Holmes bikiniben napozva mutatta meg tónusos alakját, miközben a Comói-tavon romantikázott fiatalabb szerelmével. A színésznő felszabadultabbnak és boldogabbnak tűnik, mint valaha.

A 47 éves Katie Holmes egy sor személyes felvételt osztott meg a Comói-tónál töltött pihenéséről, és az egyik fotó különösen bevállalósra sikerült. A színésznő egy hajó napozóágyán nyújtózott el apró, fehér bikiniben, mindenféle látványos pózolás nélkül.

Katie Holmes párja láthatóan nagyon boldoggá teszi a színésznőt.
Katie Holmes párja láthatóan nagyon boldoggá teszi a színésznőt.
Forrás: Instagram/Katie Holmes

Katie Holmes bikiniben mutatta meg elképesztő alakját

Katie Holmes bikinis fotója azért is feltűnő, mert a színésznő kifejezetten természetes, intim pillanatban mutatta meg magát. A hajó fedélzetén hason fekve napozott, a falatnyi fehér bikini pedig látni engedte tónusos alakját. Holmes láthatóan nem sokat törődött a kamerával: egyszerűen élvezte a napsütést és a Comói-tó mesés panorámáját.

Katie Holmes bikiniben élvezte a romantikus kirándulást.
Katie Holmes bikiniben élvezte a romantikus kirándulást.
Forrás: Instagram/Katie Holmes

A képsorozatból az is kiderült, hogy nem csak lustálkodással telt a nap. A színésznő a vízbe is beugrott, a hajón tornázott, máskor pedig önfeledten nevetett szerelme mellett.

Katie Holmes nagyon felszabadult.
Katie Holmes nagyon felszabadult.
Forrás: Instagram/Katie Holmes

Katie Holmes párja mellett láthatóan kivirult

Katie Holmes párja, a 39 éves művész, Jason Bard Yarmosky szinte végig mellette volt. Az egyik romantikus felvételen fekete, mélyen dekoltált ruhában bújtak össze, egy másikon pedig Holmes hatalmas mosollyal nevetett mellette.

Katie Holmes és Jason Bard Yarmosky.
Katie Holmes és Jason Bard Yarmosky.
Forrás: Instagram/Katie Holmes

Kapcsolatukról júliusban kezdtek pletykálni, augusztusban pedig az Instagramon is felvállalták szerelmüket. A közel tízéves korkülönbség a beszámolók szerint egyáltalán nem zavarja Holmest. A mostani képeket elnézve pedig nehéz nem észrevenni: a színésznő kifejezetten felszabadultnak és boldognak tűnik új szerelme oldalán.

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