Mindenki Pamela Andersont nézte Velencében: smink nélkül érkezett a vörös szőnyegre, a ruhája pedig mindent vitt

Pamela Anderson az utóbbi években egyre gyakrabban mond le a látványos sminkről, és Velencében is természetes arcát mutatta meg. A színésznő a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál idején rendezett amfAR Gala Venezia vendége volt, ahol az AIDS elleni küzdelem hosszú távú támogatásáért és jótékonysági munkájáért Award of Courage díjat kapott.

Pamela Anderson a velencei filmfesztivál idején megrendezett amfAR-gálán.

Forrás: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire /Northfoto

Pamela Anderson narancssárgában tündökölt a velencei filmfesztivál idején

Az 59 éves sztár élénk narancssárga, földig érő szaténruhában érkezett a Hilton Molino Stuckyban tartott eseményre. A testhez simuló, vékony pántos estélyit hatalmas, uszályszerűen leomló szaténstóla tette még látványosabbá.

Pamela Anderson a velencei filmfesztivál 2026-os eseményén az ékszerekkel már visszafogottabb volt: apró fülbevalót választott, platinaszőke haját pedig retró hangulatú, lágyan göndörödő bobban viselte. Arcán alig vagy egyáltalán nem volt smink, így szeplői és természetes bőre is jól látszott.

Pamela Anderson smink nélkül érkezett a velencei filmfesztiválra

A színésznő nem csupán a gála miatt látogatott a velencei filmfesztiválra. Place to Be című új filmjét versenyen kívül vetítik a fesztiválon; a Mundruczó Kornél rendezte alkotásban Taika Waititi és Ellen Burstyn oldalán szerepel.

Pamela Anderson a 83. velencei filmfesztiválon.

Forrás: Simone Comi/IPA via ZUMA Press / Northfoto

Pamela Anderson sminkmentes vörös szőnyeges megjelenése mára szinte a védjegyévé vált. A változás 2023-ban, a párizsi divathéten kezdődött, amikor saját elmondása szerint nem valamiféle üzenetet akart közvetíteni: egyszerűen önmagáért döntött úgy, hogy nem sminkeli ki magát.

„Arról szól, hogy elfogadd magad olyannak, amilyen éppen most vagy” – fogalmazta meg később szépségfilozófiáját.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: