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Többnapos eső érkezik: már látszik, mikor és hol várható jelentős csapadék

időjárás eső csapadék szeptember
Life.hu
2026.09.07.
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Néhány napig még velünk marad a nyárias meleg, a hét második felében azonban gyökeresen megváltozik az időjárás. Előbb egy hidegfront hoz záporokat és zivatarokat, majd egy mediterrán ciklon több napos esőt.

A szombati gyenge hidegfront után ismét felmelegedett az idő, de van remény, már látható a lehűlés és a héten végre országos eső is jöhet.

A hét vége felé végre országos eső jöhet
A hét vége felé végre országos eső jöhet
Forrás: Moment RF

Kedden 28–34, szerdán pedig 30–35 fokig melegedhet a levegő, az éjszakák azonban már jóval hűvösebbek: hajnalban 9–17 fok közé csökkenhet a hőmérséklet.

Végre esőt hoz egy mediterrán ciklon

A változás szerdán késő délután kezdődik, amikor nyugat felől megnövekszik a felhőzet. A hidegfront csütörtökön vonul át az országon, ekkor már csak 20–30 fokos maximumokra lehet számítani, többfelé záporokkal és zivatarokkal. Ebből azonban még nem kap mindenki: nyugaton, elsősorban Zala, Vas és Somogy vármegyében várható eső, 10–20 milliméter is hullhat. Kelet felé haladva egyre kisebb mennyiség valószínű - írja a Köpönyeg.

Egy mediterrán ciklon azonban pénteken jelentős csapadékot hozhat Magyarországra is. A nappali hőmérséklet 20–25 fok közé esik vissza, szombaton és vasárnap egyes térségekben még a 20 fokot sem éri el a maximum. A legtöbb csapadék délen és keleten valószínű, ezeken a területeken összesen 20–50 milliméter hullhat. Az előrejelzések szerint nem lesz olyan országrész, amely szárazon marad.

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