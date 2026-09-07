Ötödik gyermekét várja a világhírű énekesnő: „Érkezik még valaki, akit szerethetünk”

Ciara és Russell Wilson Instagram-bejegyzésben osztották meg az örömhírt. A fotókon és videókon már jól látszik az énekesnő gömbölyödő hasa. „Érkezik még valaki, akit szerethetünk” – írták a poszthoz.
Érkezik Ciara és Russell Wilson negyedik közös gyermeke
Ciara és Russell Wilson 2016-ban házasodtak össze, és mozaikcsaládban nevelik gyerekeiket. Az énekesnő legidősebb fia, Future Zahir a Future művésznéven ismert rapperrel való korábbi kapcsolatából született.
Wilsonnal három közös gyermekük van: Sienna Princess, Win Harrison, valamint Amora Princess, aki 2023 decemberében született. A most érkező baba lesz a pár negyedik közös gyermeke.
A terhesség bejelentése után barátok és rajongók is gratuláltak a családnak.
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