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Ötödik gyermekét várja a világhírű énekesnő: „Érkezik még valaki, akit szerethetünk”

gólyahír kisbaba Ciara
Horváth Angéla
2026.09.07.
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Újabb taggal bővül Ciara és Russell Wilson családja: az énekesnő vasárnap jelentette be, hogy ötödik gyermekével várandós. A baba a negyedik közös gyermeke lesz mosani férjével, az egykori NFL-sztárral, Russell Wilsonnal.

Ciara és Russell Wilson Instagram-bejegyzésben osztották meg az örömhírt. A fotókon és videókon már jól látszik az énekesnő gömbölyödő hasa. „Érkezik még valaki, akit szerethetünk” – írták a poszthoz.

Ciara ötödik gyermekét várja
Ciara ötödik gyermekét várja
Forrás: Instagram

Érkezik Ciara és Russell Wilson negyedik közös gyermeke

Ciara és Russell Wilson 2016-ban házasodtak össze, és mozaikcsaládban nevelik gyerekeiket. Az énekesnő legidősebb fia, Future Zahir a Future művésznéven ismert rapperrel való korábbi kapcsolatából született.

Wilsonnal három közös gyermekük van: Sienna Princess, Win Harrison, valamint Amora Princess, aki 2023 decemberében született. A most érkező baba lesz a pár negyedik közös gyermeke.

A terhesség bejelentése után barátok és rajongók is gratuláltak a családnak.

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