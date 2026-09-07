Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 7., hétfő Regina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
akkor és most

Az Amerikai pite szexi Nadiája 53 éves lett: így néz ki ma Shannon Elizabeth - Galéria

akkor és most Shannon Elizabeth Amerikai pite
Horváth Angéla
2026.09.07.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az Amerikai pite Nadiájaként az ezredforduló szexszimbóluma lett, azóta azonban teljesen megváltozott Shannon Elizabeth élete. A ma 53 éves színésznő már jó ideje visszavonult Hollywoodtól.

Shannon Elizabeth 1999-ben, az Amerikai pite bemutatója után lett világszerte ismert, nem volt olyan fiatal férfi, aki ne tudta volna, ki ő. Később játszott többek között a Horrorra akadva, a Jay és Néma Bob visszavág, a 13 kísértet és az Igazából szerelem című filmekben is, ám aztán egyre ritkábban vállalt szerepeket. Ám nem csak a színészetben volt sikeres, pókerben is komoly sikereket ért el a kétezres években. World Series of Poker-versenyeken indult, különböző tornákon pedig csaknem negyedmillió dollárt nyert.

Shannon Elizabeth az Amerikai pite 2-ben, 2001-ben - A színésznő 2026. szeptember 7-én 53 éves lett
 Shannon Elizabeth az Amerikai pite 2-ben, 2001-ben - A színésznő 2026. szeptember 7-én 53 éves lett
Forrás: AFP

Shannon Elizabeth, az Amerikai Pite Nadiája ma már Dél-Afrikában él

Shannon Elizabeth életében a színészetet felváltotta a természetvédelem. Dél-Afrikába költözött, ahol a Khusela Endangered Wildlife Sanctuary fejlesztésén dolgozik. Alapítványával az orvvadászat ellen küzd és sérült vadállatokat rehabilitálnak.

2026-ban az OnlyFansre is regisztrált

Idén tavasszal Shannon Elizabeth ismét sokat szerepelt a hírekben: elindította saját OnlyFans-oldalát. Itt nem kizárólag erotikus tartalmakat kínál: azt hirdeti, kulisszák mögötti felvételeket, személyes videókat áthatnak a követői, akikkel szeretne közvetlenebb kapcsolatot kialakítani. Az indulás sok ppénzt hozott neki: az első kilenc napban több mint egymillió dollár bevétele lett. A színésznő ugyanakkor úgy tekint az új platformra, mint lehetőségre: ezúttal maga dönthessen arról, milyen tartalmakat készít és hogyan tart kapcsolatot a közönségével.

Galériánkban megnézheted, hogy néz ki most Shannon Elizabeth: 

Shannon Elizabeth és Jason Biggs az Amerikai pite 1-ben, 1999-ben
Shannon Elizabeth imádja az állatokat
Shannon Elizabeth legfrissebb Insta-fotója
1 / 7
Shannon Elizabeth és Jason Biggs az Amerikai pite 1-ben, 1999-ben
Instagram

Ezeket olvastad már? 

Bud Spencer 33 éves unokája igazi izompacsirta: Carlo nagyon hasonlít a nagyapjára - GALÉRIA

Bud Spencer unokája, Carlo egészen más pályát választott, mint világhírű nagyapja, a sport azonban mindkettejük életében meghatározó szerepet kapott. A 33 éves férfi MMA-bajnok, harcművészeteket oktat, és külsőre is sokan felfedezik benne a tíz éve elhunyt filmsztárt.

Sydney Sweeney új fehérneműs fotóitól megőrültek a férfiak – Merészebb már aligha lehetne: GALÉRIA

Sydney Sweeney pontosan tudja, hogyan érje el, hogy mindenki róla beszéljen – legújabb kampányában tortákkal, csipkével és meglehetősen kevés ruhával ünnepli közelgő születésnapját. A Sydney Sweeney főszereplésével készült reklám garantáltan vonzza a tekinteteket.

Katalin hercegné fodrásza elárulta, mikor érdemes végleg abbahagyni az ősz haj festését

Katalin hercegné fodrásza, Richard Ward az 50 feletti nők leggyakoribb kérdéseire válaszolt. Szerinte nem az életkor dönti el, milyen frizura áll jól valakinek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu