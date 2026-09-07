Az Amerikai pite szexi Nadiája 53 éves lett: így néz ki ma Shannon Elizabeth - Galéria

Shannon Elizabeth 1999-ben, az Amerikai pite bemutatója után lett világszerte ismert, nem volt olyan fiatal férfi, aki ne tudta volna, ki ő. Később játszott többek között a Horrorra akadva, a Jay és Néma Bob visszavág, a 13 kísértet és az Igazából szerelem című filmekben is, ám aztán egyre ritkábban vállalt szerepeket. Ám nem csak a színészetben volt sikeres, pókerben is komoly sikereket ért el a kétezres években. World Series of Poker-versenyeken indult, különböző tornákon pedig csaknem negyedmillió dollárt nyert.

Shannon Elizabeth az Amerikai pite 2-ben, 2001-ben - A színésznő 2026. szeptember 7-én 53 éves lett

Forrás: AFP

Shannon Elizabeth, az Amerikai Pite Nadiája ma már Dél-Afrikában él

Shannon Elizabeth életében a színészetet felváltotta a természetvédelem. Dél-Afrikába költözött, ahol a Khusela Endangered Wildlife Sanctuary fejlesztésén dolgozik. Alapítványával az orvvadászat ellen küzd és sérült vadállatokat rehabilitálnak.

2026-ban az OnlyFansre is regisztrált

Idén tavasszal Shannon Elizabeth ismét sokat szerepelt a hírekben: elindította saját OnlyFans-oldalát. Itt nem kizárólag erotikus tartalmakat kínál: azt hirdeti, kulisszák mögötti felvételeket, személyes videókat áthatnak a követői, akikkel szeretne közvetlenebb kapcsolatot kialakítani. Az indulás sok ppénzt hozott neki: az első kilenc napban több mint egymillió dollár bevétele lett. A színésznő ugyanakkor úgy tekint az új platformra, mint lehetőségre: ezúttal maga dönthessen arról, milyen tartalmakat készít és hogyan tart kapcsolatot a közönségével.

Galériánkban megnézheted, hogy néz ki most Shannon Elizabeth: