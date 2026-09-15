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halálközeli élmény

50 percig halott volt, azt állítja, találkozott Istennel: elárulta, milyen

Shutterstock - DesignRage
halálközeli élmény túlvilág isten
Váradi Melinda
2026.09.15.
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Riley Courtright egész életében ateistának vallotta magát, ám egy életveszélyes élmény teljesen megváltoztatta a világról alkotott képét. A nő azt állítja, kétszer is meghalt, második alkalommal pedig egy olyan különös élményben volt része, amely során szerinte találkozott Istennel.

A halálközeli élményekről szóló beszámolók évtizedek óta foglalkoztatják az embereket. Vannak, akik fényt, alagutat vagy elhunyt szeretteiket vélnek látni, mások pedig úgy érzik, egy teljesen másfajta valóságba kerülnek. Riley Courtright története azonban azért különösen figyelemre méltó, mert annak ellenére, hogy saját elmondása szerint egész életében ateista volt, látta Istent.

Halálközeli élménye során a nő látta Istent és az univerzumot is.
Halálközeli élménye során a nő látta Istent és az univerzumot is.
Forrás: Shutterstock
  • Egy ritka genetikai betegséggel kellett szembenéznie, amely miatt életveszélyes állapotba került.
  • Azt állítja, halála közben egy egészen különleges helyre került, ahol minden korábbitól eltérő élményt élt át. 
  • Nemcsak a hite változott meg, hanem az egészségi állapotában is drámai fordulat következett be.

Azt állítja a nő: halálközeli élménye során látta Istent

Courtright a Round Trip podcastban mesélt arról, hogy 18 hónap leforgása alatt állítása szerint kétszer is életveszélyes állapotba került, és mindkét alkalommal úgy érezte, hogy meghalt. A háttérben egy ritka genetikai betegség, a vaszkuláris Ehlers–Danlos-szindróma állt. Ez a kötőszövetet érintő öröklött rendellenesség, amely többek között az erek és egyes belső szervek sérülékenységével járhat. Courtright szerint az első alkalommal otthon került olyan állapotba, amikor már azt mondták neki, hogy nem áll rendelkezésre további kezelési lehetőség. A második alkalommal férjével együtt már arra készültek, hogy az állapota miatt talán elérkezett az utolsó időszak az életében.

Courtright szerint a második halálközeli élmény egészen más volt, mint amire számított. Elmondása alapján az esemény során egy másik világba került, és azt állítja, hogy Istennel találkozott. A nő szerint nem volt benne bizonytalanság vagy kérdés afelől, hogy hová került. Úgy írta le Istent, mint aki hatalmasabb a teljes kozmosznál, és azt állította, hogy fizikailag is közeli kapcsolatot érzett vele: átölelte, az ölében ült, és úgy érezte, mintha mellette lehetne. A beszámoló egyik legkülönösebb része szerint azt is látta, ahogy Isten létrehozza az univerzumot, illetve egy következő Föld megalkotását is megtapasztalta.

A nő úgy emlékezett vissza, hogy az élmény során olyan információkhoz jutott, amelyek szerinte az univerzum egészére vonatkoztak. Elmondása alapján olyan érzése volt, mintha minden valaha létezett információ egyszerre vált volna hozzáférhetővé számára. Nem egy hagyományos beszélgetésként írta le az élményt, hanem valamiféle teljes körű megértésként. Azt állította, hogy amikor visszatért a testébe és újra levegőt vett, az volt számára a legtisztább lélegzet, amit valaha érzett. Saját beszámolója szerint úgy érezte, hogy a szíve, a tüdeje, a veséje és a mája is tökéletesen működik.

Courtright szerint nemcsak ő érzett változást a testében. Azt állítja, hogy az őt vizsgáló orvosok is olyat tapasztaltak, amelyet nem tudtak megmagyarázni. A nő elmondása szerint az orvosok azt mondták neki, hogy szervei egy egészséges, 34 éves emberéhez hasonlítanak, és nem látják azokat a korábbi károsodásokat, amelyekre számítottak. Saját állítása szerint azóta hét hónapja gyógyultnak érzi magát.

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