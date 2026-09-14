Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 14., hétfő Roxána, Szeréna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
ételkészítés

Igazán szaftos és ropogós kolbászra vágysz? Kövesd a hentesek módszerét!

Shutterstock - Tatiana Volgutova
ételkészítés főzési praktikák kolbász
Klusovszki Kíra
2026.09.14.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A legtöbben ugyanúgy készítik, ahogy évtizedek óta megszokták, pedig egy apró változtatás is sokat dobhat a végeredményen. Egy hentes most elárulta, hogyan lehet igazán szaftos és ropogós a kolbász!

Bár a kolbász az egyik legegyszerűbben elkészíthető étel, ám tökéletesen barnára és ropogósra sütni már korántsem olyan könnyű. Könnyen előfordulhat, hogy a széle már megsült, de a belseje még nyers, de előfordul, hogy megég, kiszárad és ízetlen lesz.

A kolbászt akár grillen is elkészíthetjük.
Ha a leggyorsabb megoldást keresnénk, a kolbászt akár grillen is elkészíthetjük. 
 Forrás: Shutterstock
  • Ahány háztartás, annyiféleképpen készülhet a kolbász.
  • Ahhoz azonban, hogy kívül igazán ropogós, belül pedig szaftos legyen, nem mindegy, milyen elkészítési technikát választunk.
  • Egy hentes család most megosztotta azt a bevált módszert, amellyel garantáltan tökéletes lesz!

Többféleképpen is elkészíthetjük a kolbászt

A kolbász igazi magyar klasszikus, amelyet a legtöbb háztartásban többféle módon is elkészítenek. Legyen szó airfryerről, serpenyőről vagy éppen sütőről, számos elkészítési mód közül választhatunk, ám nem mindegy, melyik módszer mellett tesszük le a voksunkat. Serpenyőben sütve ugyanis a túl magas hő miatt kívül hamar megpirulhat, miközben belül még nem sül át megfelelően, airfryerben pedig könnyen kiszáradhat.

 A tökéletesen szaftos és ropogós kolbász elkészítéséhez azonban létezik egy egyszerűbb megoldás.

 Egy hentes most megosztotta azt a módszert, amellyel kívül aranybarnára, belül pedig ínycsiklandóan szaftosra süthetjük kedvencünket.

Így lesz igazán szaftos a végeredmény 

A British Sausage, immár harmadik generációs hentescsalád megosztotta azt a bevált módszert, amellyel a kolbász nemcsak ropogós, hanem igazán szaftos és ínycsiklandó is lesz.

A titok ezúttal nem valamilyen különleges hozzávalóban, hanem az elkészítés módjában rejlik, ők ugyanis a sütőben sütésre esküsznek.

Ehhez először melegítsük elő a sütőt 200 fokra, légkeveréses fokozaton pedig 180 fokra, majd a sütőpapírral kibélelt tepsire helyezett kolbászokat tegyük a forró sütőbe. Ha soványabb fajtát választottunk, egy kevés olajjal is meglocsolhatjuk, de a hagyományosabb kolbászoknál erre általában nincs szükség, hiszen azok elegendő zsiradékot tartalmaznak. Ezután süssük őket 25–30 percig, a sütési idő felénél pedig fordítsuk meg a kolbászokat, hogy mindkét oldaluk egyenletesen megpiruljon. 

Akkor tudhatjuk, hogy elkészültek, amikor kívül szép aranybarna és ropogós kérget kaptak, belül pedig forrón, szaftosan gőzölögnek. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Így készült a párizsi 100 évvel ezelőtt: meglepő, hogy mi volt benne!

Legtöbben a modern élelmiszeripar termékének tartják, pedig párizsit már több, mint 100 éve készítenek. Az évtizedek alatt azonban rengeteget változott a párizsi receptje.

Ezek az ételek gyorsíthatják az öregedést – érdemes elkerülni őket

A bőr fiatalságának megőrzése és az egészségünk megóvása érdekében sokan igyekeznek odafigyelni arra, mit esznek

Ezt eszi legszívesebben az 50 éves Egerszegi Krisztina: íme a kedvenc receptjei

Ma ünnepli 50. születésnapját Egerszegi Krisztina. Most két kedvenc ételét, a rakott kelt és a habos mákos tésztát te is elkészítheted.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu