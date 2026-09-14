Igazán szaftos és ropogós kolbászra vágysz? Kövesd a hentesek módszerét!

Bár a kolbász az egyik legegyszerűbben elkészíthető étel, ám tökéletesen barnára és ropogósra sütni már korántsem olyan könnyű. Könnyen előfordulhat, hogy a széle már megsült, de a belseje még nyers, de előfordul, hogy megég, kiszárad és ízetlen lesz.

Ha a leggyorsabb megoldást keresnénk, a kolbászt akár grillen is elkészíthetjük.

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Ahány háztartás, annyiféleképpen készülhet a kolbász.

Ahhoz azonban, hogy kívül igazán ropogós, belül pedig szaftos legyen, nem mindegy, milyen elkészítési technikát választunk.

Egy hentes család most megosztotta azt a bevált módszert, amellyel garantáltan tökéletes lesz!

Többféleképpen is elkészíthetjük a kolbászt

A kolbász igazi magyar klasszikus, amelyet a legtöbb háztartásban többféle módon is elkészítenek. Legyen szó airfryerről, serpenyőről vagy éppen sütőről, számos elkészítési mód közül választhatunk, ám nem mindegy, melyik módszer mellett tesszük le a voksunkat. Serpenyőben sütve ugyanis a túl magas hő miatt kívül hamar megpirulhat, miközben belül még nem sül át megfelelően, airfryerben pedig könnyen kiszáradhat.

A tökéletesen szaftos és ropogós kolbász elkészítéséhez azonban létezik egy egyszerűbb megoldás.

Egy hentes most megosztotta azt a módszert, amellyel kívül aranybarnára, belül pedig ínycsiklandóan szaftosra süthetjük kedvencünket.

Így lesz igazán szaftos a végeredmény

A British Sausage, immár harmadik generációs hentescsalád megosztotta azt a bevált módszert, amellyel a kolbász nemcsak ropogós, hanem igazán szaftos és ínycsiklandó is lesz.

A titok ezúttal nem valamilyen különleges hozzávalóban, hanem az elkészítés módjában rejlik, ők ugyanis a sütőben sütésre esküsznek.

Ehhez először melegítsük elő a sütőt 200 fokra, légkeveréses fokozaton pedig 180 fokra, majd a sütőpapírral kibélelt tepsire helyezett kolbászokat tegyük a forró sütőbe. Ha soványabb fajtát választottunk, egy kevés olajjal is meglocsolhatjuk, de a hagyományosabb kolbászoknál erre általában nincs szükség, hiszen azok elegendő zsiradékot tartalmaznak. Ezután süssük őket 25–30 percig, a sütési idő felénél pedig fordítsuk meg a kolbászokat, hogy mindkét oldaluk egyenletesen megpiruljon.

Akkor tudhatjuk, hogy elkészültek, amikor kívül szép aranybarna és ropogós kérget kaptak, belül pedig forrón, szaftosan gőzölögnek.

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