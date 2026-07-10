Döbbenetesen hasonló beszámolók − Egy haláldúla felfedte, mit látnak az emberek az utolsó perceikben

A halál utáni lét kérdése szinte minden embert foglalkoztat, ám a végső válaszra valószínűleg sosem derül fény emberi életünk alatt. Egy haláldúla most azonban felfedte, pontosan miket látnak a haldoklók a végső óráikban.

Ahhoz, hogy a szerettek számára könnyű legyen a családtajuk halála, fontos, hogy részletes tájékoztatást kapjanak a kórházba a beteg pontos állapotáról.

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A gyógyíthatatlan páciensek elmúlása mindig egy meghatározott menetrend szerint zajlik le.

A végstádiumú betegek ráadásul az utolsó napjaikban gyakran kísértetiesen hasonló látomásokról számolnak be.

Mutatjuk, mik azok a képek, amik a haldoklók fejében megjelennek a halálközeli élmények során.

A halál az élet egyik természetes folyamata

Penny Hawkins Smith a Mirror című lapban rántotta le a leplet arról, mi zajlik le valójában a betegek végső óráiban. Szerinte, bár minden egyes távozás egyedi, mégis léteznek olyan általános, közös mintázatok, amelyek az élete végén járó összes páciensnél megfigyelhetőek.

Azoknál az embereknél, akik természetes módon, egy gyógyíthatatlan betegség végstádiumában vannak pedig, szinte menetrendszerűen zajlanak le a dolgok; egyre többet alszanak, fokozatosan elveszítik a kapcsolatot a külvilággal, végül pedig a halál beállta előtt egy mély, eszméletlen állapotba kerülnek.

A haládúla arra is rámutatott, hogy az élet vége egy teljesen természetes dolog, még annak ellenére is, hogy a modern társadalomban a legtöbben rettegéssel vagy egyfajta kudarcként tekintenek rá. Az elmúlásnak ugyanis egyáltalán nem kell ijesztőnek lennie, sőt, egy kifejezetten békés folyamattá is válhat, ha a megfelelő, támogató szakember áll a haldokló ágya mellett. Ráadásul a családtagoknak sincs mitől rettegniük, hiszen a test leépülése során jelentkező fizikai tünetek teljesen normálisak.

Ezt látják a betegek az életük végén

Penny szerint a betegek az utolsó napokban vagy órákban döbbenetesen hasonló látomásokról, vagy folyamatokról számolnak be.

Az úgynevezett haldoklási kómában ugyanis rendszerint hasonló mintázatok jelennek meg, ami során a többség gyakran a már korábban elhunyt szeretteit, szüleit, vagy akár a rég elveszített házi kedvenceit látja megjelenni a szobában.

Ezzel szemben mások egy feléjük nyúló, hívogató kezet láttak megjelenni maguk előtt, de voltak olyanok is, akik arról beszéltek, hogy rövidesen egy hosszú utazásra indulnak el. Ezt a jelenséget utazási nyelvnek is nevezik, ami során a haldoklók az életük végét nem lezárásként, hanem egy újabb kalandnak élik meg, így halálos ágyaikon gyakran induló vonatokról, hajókról, vagy repülőkről beszélnek, amiket nem szeretnének lekésni.

Ezek az élmények Penny szerint azonban egyáltalán nem hatnak ijesztően a betegekre, sokkal inkább megnyugvást, és békét éreznek tőlük, mielőtt végleg eltávoznának földi életükből.

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