Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 14., hétfő Roxána, Szeréna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
Világsztár

Újabb hollywoodi álompár a láthatáron: Dakota Johnson ismét híres zenészre vetette ki hálóját

Világsztár Dakota Johnson randi
Horváth Angéla
2026.09.14.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Dakota Johnson alig néhány hónapja szakított a Coldplay fontemberével, Chris Martinnal, de máris egy másik zenész oldalán tűnt fel. A párost New Yorkban fotózták le, amikor együtt érkeztek Taylor Swift lakásához.

Dakota Johnson és Machine Gun Kelly együtt időztek New Yorkban, ez pedig azonnal pletykákat indított el, egy esetleges új románcról. A színésznőt és a zenészt Taylor Swift tribecai lakásánál fotózták le, ahová közösen érkeztek.

Hollywood új álompárja: Dakota Johnson és Machine Gun Kelly
Hollywood új álompárja: Dakota Johnson és Machine Gun Kelly
Forrás: Northfoto / Life.hu

A TMZ beszámolója szerint Dakota Johnson és Machine Gun Kelly egy fekete terepjáróból szálltak ki, majd bementek az apartmanba. Taylor Swift jelenleg nincs New Yorkban, így az ingatlan üresen állt, amikor a páros megérkezett. A TMZ úgy tudja, Dakota Johnson és Machine Gun Kelly Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén ismerkedtek meg egymással.

Dakota Johnson és Machine Gun Kelly randiznak - Szerinted összeillenek?

Új hollywoodi álompár: Dakota Johnson és Machine Gun Kelly randiznak

A találgatások szerint a páros júliusban jöhetett össze. Machine Gun Kelly korábban Megan Foxszal alkotott egy párt, Dakota Johnson pedig Chris Martin menyasszonya volt. Ők 2025 júniusában szakítottak. A színésznő aztán összejött Role Modellel, igazi nevén Tucker Pillsburyvel, akivel idén augusztusban szakított - lehet, hogy már Machine Gun Kelly miatt? 

Egyelőre egyik híresség sem erősítette meg, hogy a barátságnál több lenne közöttük, a közös New York-i találkozó azonban gyanús a rajongóknak. 

Ezeket olvastad már? 

Liam Neeson erre a nőre cserélte Pamela Andersont: a színésznő válasza nem maradt el

Pamela Anderson után máris egy másik színésznő oldalán mutatkozott Liam Neeson, ráadásul nem is akárhogyan. Liam Neeson Pamela Anderson helyett ennek a nőnek a kezét fogva vonult végig a Torontói Filmfesztiválon.

Ez a vége a holywoodi belterjességnek: Brad Pitt csak kis híján úszott meg egy katasztrófát

Brad Pitt és barátnője romantikázva élvezte a US Open döntőjét, ám volt valaki a lelátón, aki könnyen kellemetlenné tehette volna a programot. Brad Pitt majdnem nagyon kényelmetlen helyzetbe került.

Katalin hercegné megváltoztatta a frizuráját: a rajongók odavannak új hajszínéért - Fotó

A minap Liverpoolban jelentek meg Vilmos herceggel, ám most nemcsak elegáns szettjére figyeltek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu