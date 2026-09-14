Újabb hollywoodi álompár a láthatáron: Dakota Johnson ismét híres zenészre vetette ki hálóját

Dakota Johnson és Machine Gun Kelly együtt időztek New Yorkban, ez pedig azonnal pletykákat indított el, egy esetleges új románcról. A színésznőt és a zenészt Taylor Swift tribecai lakásánál fotózták le, ahová közösen érkeztek.

Hollywood új álompárja: Dakota Johnson és Machine Gun Kelly

Forrás: Northfoto / Life.hu

A TMZ beszámolója szerint Dakota Johnson és Machine Gun Kelly egy fekete terepjáróból szálltak ki, majd bementek az apartmanba. Taylor Swift jelenleg nincs New Yorkban, így az ingatlan üresen állt, amikor a páros megérkezett. A TMZ úgy tudja, Dakota Johnson és Machine Gun Kelly Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén ismerkedtek meg egymással.