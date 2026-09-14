Újabb hollywoodi álompár a láthatáron: Dakota Johnson ismét híres zenészre vetette ki hálóját

Dakota Johnson és Machine Gun Kelly együtt időztek New Yorkban, ez pedig azonnal pletykákat indított el, egy esetleges új románcról. A színésznőt és a zenészt Taylor Swift tribecai lakásánál fotózták le, ahová közösen érkeztek.
A TMZ beszámolója szerint Dakota Johnson és Machine Gun Kelly egy fekete terepjáróból szálltak ki, majd bementek az apartmanba. Taylor Swift jelenleg nincs New Yorkban, így az ingatlan üresen állt, amikor a páros megérkezett. A TMZ úgy tudja, Dakota Johnson és Machine Gun Kelly Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén ismerkedtek meg egymással.
Dakota Johnson és Machine Gun Kelly randiznak - Szerinted összeillenek?
Új hollywoodi álompár: Dakota Johnson és Machine Gun Kelly randiznak
A találgatások szerint a páros júliusban jöhetett össze. Machine Gun Kelly korábban Megan Foxszal alkotott egy párt, Dakota Johnson pedig Chris Martin menyasszonya volt. Ők 2025 júniusában szakítottak. A színésznő aztán összejött Role Modellel, igazi nevén Tucker Pillsburyvel, akivel idén augusztusban szakított - lehet, hogy már Machine Gun Kelly miatt?
Egyelőre egyik híresség sem erősítette meg, hogy a barátságnál több lenne közöttük, a közös New York-i találkozó azonban gyanús a rajongóknak.
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