8 szokás, amit felnőttként is magukkal visznek, akik gyerekkorukban sok veszekedést éltek át

Szakértők szerint, ha egy gyerek olyan környezetben nő fel, ahol folyamatos veszekedés van, akkor bizonyos szokásokat felnőttként is magával vihet.

Az állandó gyerekkori veszekedés és kiabálás bizonytalanságot és szorongást hagyhat maga után.

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A gyerekkori veszekedés hatásai a felnőttkori szokásokra A rendszeres kiabálás bizonytalanságot és szorongást hagyhat maga után.

Az érintettek felnőttként nehezebben fejezhetik ki az összetett érzéseiket.

Egy felemelt hang akkor is fenyegetőnek tűnhet, ha valójában nincs veszély.

A kritikát könnyebben élhetik meg támadásként vagy büntetésként.

Gyakran mások kedvéért próbálják fenntartani a békét, akár saját szükségleteik rovására is.

Felnőttkori szokások, amelyek a gyerekkorból erednek

1. Elrejtik a bonyolult érzéseiket

Ha egy gyerek azt tanulja meg, hogy egy probléma kimondása könnyen dühöt vagy kiabálást vált ki, idővel inkább elhallgatja, amit érez. Felnőttként is előfordulhat, hogy inkább lenyeli a sérelmeit, csak hogy ne alakuljon ki konfliktus. Ez azonban azt is jelentheti, hogy a saját határait sem védi meg megfelelően.

2. Könnyen nyugtalanná válnak

A feszült helyzetekben az ilyen felnőttek gyorsan a legrosszabbra gondolhatnak. Ha valaki ingerültebbnek tűnik, azonnal azt feltételezhetik, hogy baj van. Másoknál éppen ellenkezőleg, a szorongás védekező vagy ingerlékeny viselkedésben jelenik meg.

3. A kritikát is könnyen megszégyenítésként élik meg

Aki gyerekként azt tapasztalta, hogy egy hiba miatt kiabálás vagy büntetés következik, felnőttként is érzékenyebben reagálhat a kritikára. Egy egyszerű, építő visszajelzés is úgy hathat rá, mintha valami rosszat tett volna. Ilyenkor nem feltétlenül maga a kritika a probléma, hanem az, amit a korábbi tapasztalatok miatt jelent számára.

4. Lefagynak, ha valaki felemeli a hangját

Egy hangosabb vita egy ilyen háttérrel rendelkező emberben sokkal erősebb reakciót válthat ki, mint amire a környezet számít. A felemelt hang összekapcsolódhat a gyerekkori büntetéssel és félelemmel, ezért az érintett akár egy teljesen hétköznapi konfliktusban is úgy érezheti, hogy veszélyben van.

5. Nehezen bíznak másokban

Ha éppen azok az emberek váltották ki a legtöbb félelmet, akiknek biztonságot kellett volna nyújtaniuk, később sem feltétlenül könnyű elhinni, hogy mások jó szándékkal közelednek. Ez megnehezítheti a bizalom kialakítását és az érzelmi megnyílást is.