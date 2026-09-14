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kritika

8 szokás, amit felnőttként is magukkal visznek, akik gyerekkorukban sok veszekedést éltek át

kritika konfliktus felnőtt kiabálás gyerek
Simon Péter
2026.09.14.
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Nem minden szülői kiabálás hagy maradandó nyomot. Egy stresszes vagy feszült pillanatban bárkivel előfordulhat, hogy felemeli a hangját. Más a helyzet azonban akkor, ha a gyerek úgy nő fel, hol a konfliktusok veszekedésbe és kiabálásba torkollnak.

Szakértők szerint, ha egy gyerek olyan környezetben nő fel, ahol folyamatos veszekedés van, akkor bizonyos szokásokat felnőttként is magával vihet.

gyerekkori veszekedés hatása a felnőttkorra
Az állandó gyerekkori veszekedés és kiabálás bizonytalanságot és szorongást hagyhat maga után.
Forrás: 123rf

A gyerekkori veszekedés hatásai a felnőttkori szokásokra

  • A rendszeres kiabálás bizonytalanságot és szorongást hagyhat maga után.
  • Az érintettek felnőttként nehezebben fejezhetik ki az összetett érzéseiket.
  • Egy felemelt hang akkor is fenyegetőnek tűnhet, ha valójában nincs veszély.
  • A kritikát könnyebben élhetik meg támadásként vagy büntetésként.
  • Gyakran mások kedvéért próbálják fenntartani a békét, akár saját szükségleteik rovására is.

Felnőttkori szokások, amelyek a gyerekkorból erednek

1. Elrejtik a bonyolult érzéseiket

Ha egy gyerek azt tanulja meg, hogy egy probléma kimondása könnyen dühöt vagy kiabálást vált ki, idővel inkább elhallgatja, amit érez. Felnőttként is előfordulhat, hogy inkább lenyeli a sérelmeit, csak hogy ne alakuljon ki konfliktus. Ez azonban azt is jelentheti, hogy a saját határait sem védi meg megfelelően.

2. Könnyen nyugtalanná válnak

A feszült helyzetekben az ilyen felnőttek gyorsan a legrosszabbra gondolhatnak. Ha valaki ingerültebbnek tűnik, azonnal azt feltételezhetik, hogy baj van. Másoknál éppen ellenkezőleg, a szorongás védekező vagy ingerlékeny viselkedésben jelenik meg.

3. A kritikát is könnyen megszégyenítésként élik meg

Aki gyerekként azt tapasztalta, hogy egy hiba miatt kiabálás vagy büntetés következik, felnőttként is érzékenyebben reagálhat a kritikára. Egy egyszerű, építő visszajelzés is úgy hathat rá, mintha valami rosszat tett volna. Ilyenkor nem feltétlenül maga a kritika a probléma, hanem az, amit a korábbi tapasztalatok miatt jelent számára.

4. Lefagynak, ha valaki felemeli a hangját

Egy hangosabb vita egy ilyen háttérrel rendelkező emberben sokkal erősebb reakciót válthat ki, mint amire a környezet számít. A felemelt hang összekapcsolódhat a gyerekkori büntetéssel és félelemmel, ezért az érintett akár egy teljesen hétköznapi konfliktusban is úgy érezheti, hogy veszélyben van.

5. Nehezen bíznak másokban

Ha éppen azok az emberek váltották ki a legtöbb félelmet, akiknek biztonságot kellett volna nyújtaniuk, később sem feltétlenül könnyű elhinni, hogy mások jó szándékkal közelednek. Ez megnehezítheti a bizalom kialakítását és az érzelmi megnyílást is.

6. Bármi áron meg akarják őrizni a békét

A gyerekkori kiabálás egyik következménye lehet, hogy valaki felnőttként is mindent megtesz a konfliktus elkerüléséért. Akár akkor is bocsánatot kérhet, amikor nem ő hibázott, vagy mások érzéseit helyezheti a saját szükségletei elé. Így alakulhat ki az állandó megfelelési kényszer és a people pleasing.

7. Nehezen kezelik a vezető személyiségű embereket

A főnökök, tanárok vagy más vezető helyzetben lévő emberek bizonyos esetekben ugyanazokat az érzéseket válthatják ki, mint amelyeket gyerekként a dühös szülő okozott. Ezért nehezebb lehet megbízni bennük, elfogadni az utasításaikat vagy egyszerűen nyugodtan reagálni a kritikájukra.

8. Hangosan is érvénytelenítik a saját érzéseiket

Az ilyen háttérrel felnőtt emberek gyakran saját maguknak is azt mondják, hogy „nem számít”, „mindegy” vagy „nem nagy ügy”. Ezzel azonban ugyanazt a mintát folytathatják, amelyet gyerekként megtanultak: a saját érzéseik nem fontosak, a konfliktus pedig mindenáron kerülendő.

A szakértők szerint nem önmagában az jelenti a problémát, ha egy szülő néha felemeli a hangját, hanem az a tartós, kaotikus közeg, amelyben a gyerek rendszeresen félelmet, bizonytalanságot és érzelmi kiszámíthatatlanságot tapasztal. Ezek a minták felnőttkorban is megjelenhetnek, de felismerésük az első lépés lehet ahhoz, hogy valaki másképp kezdjen reagálni a konfliktusokra.

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