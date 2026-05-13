Látta, ahogy a szelleme elhagyja a testét: ez várta a túlvilágon - Halálközeli élményéről mesélt a mentős

A 72 éves férfi évtizedekkel ezelőtt éppen egy arizonai drágakőkiállításon vett részt, amikor hirtelen életveszélyes állapotba került, a torka brutálisan beduzzadt, az oxigénszintje pedig kritikusan alacsonyra zuhant, így azonnal kórházba ment. Bár az ellátás után kiengedték, az igazi horror csak ezután következett. A hotelszobájába visszatérve ugyanis hirtelen elvesztette az eszméletét. A szíve mintha megállt volna, a lelke pedig átlépett a túlvilágra, ahol olyan megdöbbentő és félelmetes dolgokat látott, amiket még ő maga sem akart elhinni.

A klinikai halál állapotából visszatért emberek gyakran számolnak be arról, hogy külső szemlélőként látták a saját testüket, vagy egy fény felé haladtak a túlvilági utazásuk során.

Halálközeli élményben részesült a férfi, és látta, ahogy a szelleme elhagyja a testét.

A túlvilágon egy angyal várta, aki megmutatta mi történik a halálunk után.

A férfi olyan történelmi pillanatokat is látott, amik a valóságban még nem következtek be.

A túlvilág teljesen megváltoztatta

„Teljesen elszakadtam a testemtől és a földi tudatomtól” – kezdte a férfi, akit valósággal sokkolt az, ami történt vele. Állítása szerint korábban sosem hitt a halálközeli élményekben, ám az átélt borzalmak mindent megváltoztattak benne.

Tulajdonképpen végignéztem, ahogy kiemelkedem a testemből, és eltűnök ebben a csodálatos, ragyogó ködben. Olyan színe volt, mint magának az életnek, gyönyörű volt, lenyűgöző és szinte vakított

– osztotta meg a túlvilági utazását, majd azt is hozzátette, hogy a misztikus élmény teljesen felforgatta az életét, elveszítette a halálfélelmét, és hihetetlenül empatikussá vált másokkal szemben. Habár szigorú, keresztény neveltetést kapott, a történtek után mégis világossá vált számára: odaát minden ember egyenlő. A túlvilági utazása során ráadásul egy szellem, egyfajta őrangyal vette a szárnyai alá, aki olyan elképesztő dolgokat mutatott neki, amikre lelkileg még ő maga sem volt felkészülve.

Két alternatívát tárt elé

Egy olyan társadalmat mutattott meg nekem, ahol az emberek egyetlen korsó vízért is képesek lettek volna ölni. Annyira szörnyű volt.

– fejtette ki a férfi, akit a mai napig megrémiszt ennek az apokaliptikus világnak a gondolata. Az őrangyal, aki végigkísérte az útján, azonban egy másik helyre is elvitte: „Aztán hirtelen fordult a kocka, és egy másik világba, egy utópiához hasonló síkra vittek, ami csodálatosan szép volt”. A férfi előtt így két teljesen ellentétes valóság lehetséges képe rajzolódott ki, láthatta a pusztulásba rohanó, őrülettel és gyilkosságokkal teli világot, majd az ezzel szembeállított, békés és harmonikus jövőt, ahol az emberek szeretetben élnek egymással.

A túlvilágról visszatért mentős úgy véli, ez a két kimenetel komoly figyelmeztetéssel bír az emberiség számára arra, hogy földi életünk alakításával mi magunk döntünk arról, mi vár ránk a halál után.

Míg az egyik verzióban az emberek teljesen elhagyták a hitet és az erkölcsöt, addig a másik, csodálatos jövőben a „megvilágosodás alapelveit” mint az önzetlen kedvességet alkalmazták a mindennapokban, ezek pedig teljesen átírták az élethez való eddigi hozzáállását.