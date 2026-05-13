2026. máj. 13., szerda

Látta, ahogy a szelleme elhagyja a testét: ez várta a túlvilágon - Halálközeli élményéről mesélt a mentős

Klusovszki Kíra
2026.05.13.
Egy New York-i mentős mesélte el megrázó, halálközeli élményét, miután a eszméletlen állapotában olyan dolgokat látott, amiket még ő maga sem akart elhinni. Az egykori életmentő szerint két teljesen ellentétes forgatókönyv várhat ránk a túlvilágon.

A 72 éves férfi évtizedekkel ezelőtt éppen egy arizonai drágakőkiállításon vett részt, amikor hirtelen életveszélyes állapotba került, a torka brutálisan beduzzadt, az oxigénszintje pedig kritikusan alacsonyra zuhant, így azonnal kórházba ment. Bár az ellátás után kiengedték, az igazi horror csak ezután következett. A hotelszobájába visszatérve ugyanis hirtelen elvesztette az eszméletét. A szíve mintha megállt volna, a lelke pedig átlépett a túlvilágra, ahol olyan megdöbbentő és félelmetes dolgokat látott, amiket még ő maga sem akart elhinni. 

Túlvilági élmény, ahogy egy férfi szelleme elhagyja a testét.
A klinikai halál állapotából visszatért emberek gyakran számolnak be arról, hogy külső szemlélőként látták a saját testüket, vagy egy fény felé haladtak a túlvilági utazásuk során.
Forrás: Shutterstock
  • Halálközeli élményben részesült a férfi, és látta, ahogy a szelleme elhagyja a testét. 
  • A túlvilágon egy angyal várta, aki megmutatta mi történik a halálunk után. 
  • A férfi olyan történelmi pillanatokat is látott, amik a valóságban még nem következtek be. 

A túlvilág teljesen megváltoztatta

„Teljesen elszakadtam a testemtől és a földi tudatomtól” – kezdte a férfi, akit valósággal sokkolt az, ami történt vele. Állítása szerint korábban sosem hitt a halálközeli élményekben, ám az átélt borzalmak mindent megváltoztattak benne. 

Tulajdonképpen végignéztem, ahogy kiemelkedem a testemből, és eltűnök ebben a csodálatos, ragyogó ködben. Olyan színe volt, mint magának az életnek, gyönyörű volt, lenyűgöző és szinte vakított

– osztotta meg a túlvilági utazását, majd azt is hozzátette, hogy a misztikus élmény teljesen felforgatta az életét, elveszítette a halálfélelmét, és hihetetlenül empatikussá vált másokkal szemben. Habár szigorú, keresztény neveltetést kapott, a történtek után mégis világossá vált számára: odaát minden ember egyenlő. A túlvilági utazása során ráadásul egy szellem, egyfajta őrangyal vette a szárnyai alá, aki olyan elképesztő dolgokat mutatott neki, amikre lelkileg még ő maga sem volt felkészülve. 

Két alternatívát tárt elé

Egy olyan társadalmat mutattott meg nekem, ahol az emberek egyetlen korsó vízért is képesek lettek volna ölni. Annyira szörnyű volt.

– fejtette ki a férfi, akit a mai napig megrémiszt ennek az apokaliptikus világnak a gondolata. Az őrangyal, aki végigkísérte az útján, azonban egy másik helyre is elvitte: „Aztán hirtelen fordult a kocka, és egy másik világba, egy utópiához hasonló síkra vittek, ami csodálatosan szép volt”. A férfi előtt így két teljesen ellentétes valóság lehetséges képe rajzolódott ki, láthatta a pusztulásba rohanó, őrülettel és gyilkosságokkal teli világot, majd az ezzel szembeállított, békés és harmonikus jövőt, ahol az emberek szeretetben élnek egymással. 

A túlvilágról visszatért mentős úgy véli, ez a két kimenetel komoly figyelmeztetéssel bír az emberiség számára arra, hogy földi életünk alakításával mi magunk döntünk arról, mi vár ránk a halál után.

Míg az egyik verzióban az emberek teljesen elhagyták a hitet és az erkölcsöt, addig a másik, csodálatos jövőben a „megvilágosodás alapelveit” mint az önzetlen kedvességet alkalmazták a mindennapokban, ezek pedig teljesen átírták az élethez való eddigi hozzáállását.

Az életét is lepergették előtte

A férfi azt is megosztotta, hogy a világok közti utazása után az angyal minden eddig elkövetett tettével szembesítette. „Egyszer mentősként Miamiban reagáltam egy hívásra. Egy kisgyereket találtam a húgával, akik szörnyű sérüléseket szenvedtek az autójukban” – emlékezett vissza a férfi, aki a földön túli élménye során hirtelen ismét azon a helyszínen találta magát, azonban hiába próbált segíteni rajtuk, tehetetlen volt. 

A visszaemlékezés annyira megrendítette, hogy könyörögni kezdett az angyaloknak, vigyék vissza a csodálatos, utópisztikus világba, ám a túlvilági lények ezt megtagadták tőle.

 „Átvezettek a második világháborútól számítva a jövőig terjedő történelmi eseményeken is, beleértve a szeptember 11-i terrortámadást, ami akkor még be sem következett”– emlékezett vissza a mentős, aki akkor még nem is igazán értette a történteket, csak utólag tudatosult benne, hogy ezzel a látomással a jövőbe is betekintést szerzett. A történelmi korok visszavezetése mellett felkavaró látomásokat is mutattak neki halott testvéréről, és szembesítették mindazzal, amivel valaha fájdalmat okozott másoknak, majd pedig visszarántották a valóságba. 

Visszahoztak. Olyan volt, mintha egy rongybabát húznának vissza egy örvényen keresztül

 – fejtette ki az élményét, és hozzátette azt is, hogy ugyan akkor még mozdulni sem tudott, érezte, hogy levegőt vesz, ami hatalmas megnyugvással töltötte el.

A férfit a halálközeli élményben átélt, felfoghatatlan események olyan szinten megváltoztatták, hogy igyekszik azóta annak szenteli az életét, hogy felhívja az emberek figyelmét a szeretet fontosságára, és tudassa mindenkivel: valóban létezik a fény a túloldalon.

