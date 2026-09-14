„Nincs szükség DNS-tesztre” – Cillian Murphy 19 éves fia olyan, mintha az apja klónja lenne

Cillian Murphy eddig igyekezett távol tartani családját a reflektorfénytől, kisebbik fia azonban most már maga is egyre otthonosabban mozog a vörös szőnyegen. Aran Murphy Londonban jelent meg új sorozata, a Youth premierjén, a róla készült fotók pedig pillanatok alatt elterjedtek a közösségi médiában. Nem véletlenül: a fiatal színész arcvonásai, tekintete és még a gesztusai is feltűnően emlékeztetnek Oscar-díjas édesapjáéra.
Cillian Murphy fia láttán ugyanaz jutott az eszébe mindenkinek
Aran az HBO készülő sorozatában, a Youth-ban kapott szerepet, a londoni vörös szőnyeges megjelenése után azonban nemcsak színészi munkájáról kezdtek beszélni. A közösségi oldalakon egymást érték a hozzászólások arról, mennyire elképesztő a hasonlóság apa és fia között.
Volt, aki egyszerűen „copy and paste”, vagyis másolás és beillesztés eredményének nevezte Arant, más szerint egyenesen Cillian Murphy „klónozott” változatát látjuk.
„Nincs szükség DNS-tesztre” – írta az egyik rajongó.
A rajongóknak ráadásul nemcsak Aran külseje tűnt ismerősnek. Egy, a Youth kapcsán készült interjú után többen arra figyeltek fel, hogy a hangja, a beszédmódja és még a gesztusai is rendkívül hasonlóak édesapjáéhoz.
„Pont úgy beszél, mint az apja. Imádom” – írta egy néző, míg valaki más szerint Aran még édesapja jellegzetes manírjait is átvette.
Cillian Murphy gyereke már 11 évesen színpadra állt
Aran számára egyáltalán nem új világ a színészet. Már 11 évesen szerepelt a Hamnet színpadi produkciójában, filmes debütálására pedig 2022-ben, a Lola című alkotásban került sor.
Karrierje azóta is szépen épül. 2024-ben szerepet kapott a Klara and the Sun című filmben, amely Kazuo Ishiguro New York Times-bestsellerének Taika Waititi által rendezett adaptációja. A produkcióban Amy Adams és Jenna Ortega mellett láthatjuk.
Aran később az HBO és a Sky Television WAR című sorozatának szereplőgárdájához is csatlakozott, amelyben Sienna Miller és Dominic West is szerepel. Most pedig a Youth jelent újabb fontos állomást a fiatal színész pályáján.
Az 50 éves Cillian Murphy tehát könnyen lehet, hogy hamarosan már nem az egyetlen ismert színész lesz a családban. A Peaky Blinders sztárja azonban korábban tudatosan ügyelt arra, hogy gyermekei a lehető leghétköznapibb életet élhessék.
Cillian Murphy felesége és a színész tudatosan óvták fiaikat Hollywoodtól
Cillian Murphy felesége, Yvonne McGuinness 2004 óta a színész társa. Két fiuk született: Malachy jelenleg 20, Aran pedig 19 éves. A házaspár számára fontos volt, hogy gyerekeik ne a hollywoodi nyilvánosság állandó figyelmében nőjenek fel. Bár mindkét fiú Londonban született, a család 2015-ben Dublinba költözött, hogy közelebb lehessenek Cillian ír gyökereihez és családjához.
A színész 2023-ban a Rolling Stone UK-nak mesélt arról, milyen a kapcsolata a fiaival.
„Nagyon jó fiúk. Sokat nevetünk” – mondta Cillian Murphy. „Nálunk nincs »apás filmek estéje«, de néhány filmemet szeretik. Azt mondják, minden filmem nagyon intenzív.”
Úgy tűnik azonban, hogy Cillian Murphy fiai közül Aran mégis örökölte édesapja színészet iránti vonzalmát. A vörös szőnyegen készült friss képek alapján pedig nemcsak a pályaválasztásban követi őt: a családi hasonlóságot ezúttal tényleg lehetetlen nem észrevenni.
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