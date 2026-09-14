„Nincs szükség DNS-tesztre” – Cillian Murphy 19 éves fia olyan, mintha az apja klónja lenne

Cillian Murphy eddig igyekezett távol tartani családját a reflektorfénytől, kisebbik fia azonban most már maga is egyre otthonosabban mozog a vörös szőnyegen. Aran Murphy Londonban jelent meg új sorozata, a Youth premierjén, a róla készült fotók pedig pillanatok alatt elterjedtek a közösségi médiában. Nem véletlenül: a fiatal színész arcvonásai, tekintete és még a gesztusai is feltűnően emlékeztetnek Oscar-díjas édesapjáéra.

Cillian Murphy gyereke a színész kiköpött mása.

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Cillian Murphy fia láttán ugyanaz jutott az eszébe mindenkinek

Aran az HBO készülő sorozatában, a Youth-ban kapott szerepet, a londoni vörös szőnyeges megjelenése után azonban nemcsak színészi munkájáról kezdtek beszélni. A közösségi oldalakon egymást érték a hozzászólások arról, mennyire elképesztő a hasonlóság apa és fia között.

Volt, aki egyszerűen „copy and paste”, vagyis másolás és beillesztés eredményének nevezte Arant, más szerint egyenesen Cillian Murphy „klónozott” változatát látjuk.

„Nincs szükség DNS-tesztre” – írta az egyik rajongó.

A rajongóknak ráadásul nemcsak Aran külseje tűnt ismerősnek. Egy, a Youth kapcsán készült interjú után többen arra figyeltek fel, hogy a hangja, a beszédmódja és még a gesztusai is rendkívül hasonlóak édesapjáéhoz.

„Pont úgy beszél, mint az apja. Imádom” – írta egy néző, míg valaki más szerint Aran még édesapja jellegzetes manírjait is átvette.

Cillian Murphy gyereke már 11 évesen színpadra állt

Aran számára egyáltalán nem új világ a színészet. Már 11 évesen szerepelt a Hamnet színpadi produkciójában, filmes debütálására pedig 2022-ben, a Lola című alkotásban került sor.

Karrierje azóta is szépen épül. 2024-ben szerepet kapott a Klara and the Sun című filmben, amely Kazuo Ishiguro New York Times-bestsellerének Taika Waititi által rendezett adaptációja. A produkcióban Amy Adams és Jenna Ortega mellett láthatjuk.

Aran később az HBO és a Sky Television WAR című sorozatának szereplőgárdájához is csatlakozott, amelyben Sienna Miller és Dominic West is szerepel. Most pedig a Youth jelent újabb fontos állomást a fiatal színész pályáján.