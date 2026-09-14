Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 14., hétfő Roxána, Szeréna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
család

„Nincs szükség DNS-tesztre” – Cillian Murphy 19 éves fia olyan, mintha az apja klónja lenne

Dave Benett Collection - Dave Benett
család Cillian Murphy gyerek
Nagy Anna
2026.09.14.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Cillian Murphy kisebbik fia egyre komolyabban építi saját színészi karrierjét, most azonban egészen más miatt került a figyelem középpontjába. Cillian Murphy fia, a 19 éves Aran annyira hasonlít híres édesapjára, hogy a rajongók szerint szinte olyan, mintha egyszerűen lemásolták volna a színészt.

Cillian Murphy eddig igyekezett távol tartani családját a reflektorfénytől, kisebbik fia azonban most már maga is egyre otthonosabban mozog a vörös szőnyegen. Aran Murphy Londonban jelent meg új sorozata, a Youth premierjén, a róla készült fotók pedig pillanatok alatt elterjedtek a közösségi médiában. Nem véletlenül: a fiatal színész arcvonásai, tekintete és még a gesztusai is feltűnően emlékeztetnek Oscar-díjas édesapjáéra.

Cillian Murphy 50 éves lett.
Cillian Murphy gyereke a színész kiköpött mása.
Forrás:  Getty Images

Cillian Murphy fia láttán ugyanaz jutott az eszébe mindenkinek

Aran az HBO készülő sorozatában, a Youth-ban kapott szerepet, a londoni vörös szőnyeges megjelenése után azonban nemcsak színészi munkájáról kezdtek beszélni. A közösségi oldalakon egymást érték a hozzászólások arról, mennyire elképesztő a hasonlóság apa és fia között.

Volt, aki egyszerűen „copy and paste”, vagyis másolás és beillesztés eredményének nevezte Arant, más szerint egyenesen Cillian Murphy „klónozott” változatát látjuk. 

„Nincs szükség DNS-tesztre” – írta az egyik rajongó.

A rajongóknak ráadásul nemcsak Aran külseje tűnt ismerősnek. Egy, a Youth kapcsán készült interjú után többen arra figyeltek fel, hogy a hangja, a beszédmódja és még a gesztusai is rendkívül hasonlóak édesapjáéhoz.

Pont úgy beszél, mint az apja. Imádom” – írta egy néző, míg valaki más szerint Aran még édesapja jellegzetes manírjait is átvette.

@thisiscrossy Caught up with #AranMurphy for the new HBO MAX series #YOUTH by #SharonHorgan here's a snippet of it #fyp #whattowatch ♬ original sound - thisiscrossy

Cillian Murphy gyereke már 11 évesen színpadra állt

Aran számára egyáltalán nem új világ a színészet. Már 11 évesen szerepelt a Hamnet színpadi produkciójában, filmes debütálására pedig 2022-ben, a Lola című alkotásban került sor.

Karrierje azóta is szépen épül. 2024-ben szerepet kapott a Klara and the Sun című filmben, amely Kazuo Ishiguro New York Times-bestsellerének Taika Waititi által rendezett adaptációja. A produkcióban Amy Adams és Jenna Ortega mellett láthatjuk.

Aran később az HBO és a Sky Television WAR című sorozatának szereplőgárdájához is csatlakozott, amelyben Sienna Miller és Dominic West is szerepel. Most pedig a Youth jelent újabb fontos állomást a fiatal színész pályáján.

Aran Murphy arrives for the UK special screening of Youth, at BAFTA in London. Picture date: Friday September 11, 2026.
Aran Murphy, Cillian Murphy fia.
Forrás: PA Wire/Jonathan Brady/Nprthfoto

Az 50 éves Cillian Murphy tehát könnyen lehet, hogy hamarosan már nem az egyetlen ismert színész lesz a családban. A Peaky Blinders sztárja azonban korábban tudatosan ügyelt arra, hogy gyermekei a lehető leghétköznapibb életet élhessék.

Cillian Murphy felesége és a színész tudatosan óvták fiaikat Hollywoodtól

Cillian Murphy felesége, Yvonne McGuinness 2004 óta a színész társa. Két fiuk született: Malachy jelenleg 20, Aran pedig 19 éves. A házaspár számára fontos volt, hogy gyerekeik ne a hollywoodi nyilvánosság állandó figyelmében nőjenek fel. Bár mindkét fiú Londonban született, a család 2015-ben Dublinba költözött, hogy közelebb lehessenek Cillian ír gyökereihez és családjához.

A színész 2023-ban a Rolling Stone UK-nak mesélt arról, milyen a kapcsolata a fiaival.

„Nagyon jó fiúk. Sokat nevetünk”mondta Cillian Murphy. „Nálunk nincs »apás filmek estéje«, de néhány filmemet szeretik. Azt mondják, minden filmem nagyon intenzív.”

Úgy tűnik azonban, hogy Cillian Murphy fiai közül Aran mégis örökölte édesapja színészet iránti vonzalmát. A vörös szőnyegen készült friss képek alapján pedig nemcsak a pályaválasztásban követi őt: a családi hasonlóságot ezúttal tényleg lehetetlen nem észrevenni.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Tiszta édesanyja Reese Witherspoon gyönyörű lánya − Ava Phillippe 27 éves lett: FOTÓ

A színésznő az Instagramon is felköszöntötte elsőszülött gyermekét. Reese Witherspoon és Ava mintha testvérek lennének.

Szívmelengető mondatok − Lady Gaga évek óta készült erre a pillanatra: „A legjobban arra vágyom, hogy anya legyek”

Imádja a munkáját, odavan a párjáért, egy dolog azonban még hiányzott a tökéletes boldogsághoz. Lady Gaga vágya most teljesült, megszületett első babája. Nézzük, miket mondott korábban a családalapításról!

Angelina Jolie büszkén nézi, hogy a gyerekei megalázzák apjukat: „Határozott egyéniségek"

A színésznő szerint sikerült határozott egyéniségeket nevelnie, ami apjukkal való viszonyukban is megmutatkozik...

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu