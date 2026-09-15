Nincs szükség heti 3 edzésre: ha ezt csinálod, elég egyetlen alkalom a fogyáshoz

A felnőtteknek általában legalább heti 150 perc közepes intenzitású aerob testmozgást, valamint két izomerősítő alkalmat javasolnak. Egy új kutatás azonban arra jutott, hogy a fogyás, pontosabban a testzsír csökkentése szempontjából nem feltétlenül az számít, hány napra osztjuk el a mozgást.

Ezzel az otthoni edzéssel kiváltható a heti 3 alkalom.

Forrás: 123rf.com

Heti egy edzés is elég lehet a testzsír csökkentéséhez

A Hongkongi Egyetem kutatói hasi elhízással élő felnőtteket vizsgáltak. A résztvevők egyik csoportja heti egy alkalommal végzett összesen 75 perc intervallumos futópados edzést, míg a másik csoport ugyanezt az időt három, egyenként 25 perces alkalomra osztotta.

Négy hónap elteltével mindkét csoport testzsírt veszített. A heti egyszer edzőknél körülbelül 2,6, a három alkalmat választóknál pedig 3,5 százalékos csökkenést mértek. Ez arra utal, hogy az összes mozgásmennyiség fontosabb lehet annál, hogyan osztjuk el a hét során.

A HIIT edzés lehet a „hétvégi harcosok” titkos fegyvere

A vizsgálatban alkalmazott HIIT edzés négy, egyenként négyperces magas intenzitású szakaszból állt, köztük háromperces pihenőkkel. A heti egyszer edzők három ilyen 25 perces blokkot teljesítettek 15–30 perces szünetekkel. A kutatók szerint a derékbőség később is tovább csökkent, ami a hasi zsír mérséklődésére utalhat.

Ahelyett, hogy kizárólag a gyakori edzésre épülő előírásokra támaszkodnánk, a heti egyszeri intervallumos edzés is megvalósítható és hatékony alternatívának tekinthető

– mondta Parco Siu Ming-fai professzor.

A magas intenzitású kardióedzés emellett fokozhatja az anyagcserét, csökkentheti a vérnyomást és a vércukorszintet, illetve az edzés után is növelheti a kalóriafelhasználást. A túl sok HIIT azonban visszaüthet, ezért itt sem feltétlenül igaz, hogy a több mindig jobb. A kutatás résztvevői nem rögtön ezzel a teljes terheléssel kezdtek. Az első négy hét fokozatos hozzászoktatás volt. A második hétre az előírt terhelés 50 százalékát, a negyedikre a teljes mennyiséget kellett elérniük, emellett saját testsúlyos guggolást, kitörést, gumiszalagos oldalazást és nyújtást is végeztek.

Gyakorlatok otthoni HIIT edzéshez Bemelegítés – 5–10 perc: helyben járás, karkörzés, könnyű guggolás, sarokemelés és fokozatosan gyorsuló térdemelés. 1. intenzív szakasz – 4 perc 1 perc jumping jack

1 perc guggolás

1 perc magas térdemelés

1 perc váltott hátralépéses kitörés Aktív pihenő – 3 perc: lassú helyben járás, közben rendezd a légzésed. 2. intenzív szakasz – 4 perc 1 perc gyors helyben futás

1 perc guggolás + térdemelés

1 perc mountain climber

1 perc jumping jack Aktív pihenő – 3 perc: könnyű helyben járás. 3. intenzív szakasz – 4 perc 1 perc magas térdemelés

1 perc váltott kitörés

1 perc gyors oldalirányú kilépés

1 perc guggolás Aktív pihenő – 3 perc: lassú séta vagy helyben járás. 4. intenzív szakasz – 4 perc 1 perc jumping jack

1 perc mountain climber

1 perc guggolás + térdemelés

1 perc gyors helyben futás

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