Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 7., hétfő Regina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Világsztár

32 éves lett a világ leghíresebb majmocskája, Crystal - Videó

Világsztár éjszaka a múzeumban majom
Life.hu
2026.09.07.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az Éjszaka a múzeumban és a Doktor Dolittle ikonikus kapucinus majmocskája már a 32 évét tapossa.

Bizony, Crystal, a kapucinus majom már egy igazi hollywoodi veterán: ha láttad az Éjszaka a múzeumban-filmeket, tuti emlékszel a bajkeverő Dexterre, aki rendszeres megkeserítette Ben Stiller karakterének életét.

32 éves lett Crysal, a majom
32 éves lett Crysal, a majom
Forrás: AFP

32 éves lett a világ leghíresebb majmocskája, Crystal

Nos, a kis színész karrierje egészen elképesztő, hiszen már 1997-ben, a Dzsungelből dzsungelbe című filmben is szerepelt, egy évvel később pedig a Doktor Dolittle részeg majmócájaként tűnt fel. De ez még közel sem volt a karrierje csúcsa! További részletek az alábbi videóban! 

Ezeket olvastad már? 

Az Amerikai pite szexi Nadiája 53 éves lett: így néz ki ma Shannon Elizabeth - Galéria

Az Amerikai pite Nadiájaként az ezredforduló szexszimbóluma lett, azóta azonban teljesen megváltozott Shannon Elizabeth élete. A ma 53 éves színésznő már jó ideje visszavonult Hollywoodtól.

Miss World 2026: képeken a világ legszebb nője és udvarhölgyei - Galéria

Idén is megválasztották a világ legszebb nőjét, magyar versenyző is indult.

Katalin hercegné fodrásza elárulta, mikor érdemes végleg abbahagyni az ősz haj festését

Katalin hercegné fodrásza, Richard Ward az 50 feletti nők leggyakoribb kérdéseire válaszolt. Szerinte nem az életkor dönti el, milyen frizura áll jól valakinek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu