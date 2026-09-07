32 éves lett a világ leghíresebb majmocskája, Crystal - Videó

Bizony, Crystal, a kapucinus majom már egy igazi hollywoodi veterán: ha láttad az Éjszaka a múzeumban-filmeket, tuti emlékszel a bajkeverő Dexterre, aki rendszeres megkeserítette Ben Stiller karakterének életét.

32 éves lett Crysal, a majom

Forrás: AFP

32 éves lett a világ leghíresebb majmocskája, Crystal

Nos, a kis színész karrierje egészen elképesztő, hiszen már 1997-ben, a Dzsungelből dzsungelbe című filmben is szerepelt, egy évvel később pedig a Doktor Dolittle részeg majmócájaként tűnt fel. De ez még közel sem volt a karrierje csúcsa! További részletek az alábbi videóban!

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