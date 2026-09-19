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Ezért fogdossák a mellüket a fotókon a Z generációs lányok - Zendaya és Kylie Jenner is így pózol

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Life.hu
2026.09.19.
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A boob rest lett a fiatalok egyik új kedvenc fotópóza, amelynek a lényege, hogy a képen szereplő lazán a mellkasára, illetve a melleire helyezi a kezét. A Z generáció kedvenc póza egyszerre lehet elegáns, játékos és meglehetősen szexi – és egyre több híresség fotóin is feltűnik.

Ha az elmúlt időszakban vörös szőnyeges fotókat nézegettél, könnyen lehet, hogy találkoztál már a pózzal, csak nem tudtad, hogy külön neve is van: boob rest. A Z generáció kedvenc mozdulata egyszerű: a képen szereplő egyik vagy akár mindkét kezét lazán a mellkasára teszi, mintha éppen megigazítaná a ruháját, vagy csak nem tudná, mit kezdjen a kezeivel. A trend többek között Selena Gomez, Dua Lipa, Hailey Bieber, Millie Bobby Brown és Zendaya fotóin is feltűnt, Kylie Jenner pedig különösen gyakran választja ezt a pózt.

Zendaya, Z generáció, boob rest
Zendaya is Z generációs, és ő is szereti a boob rest pózt.
Forrás: NurPhoto

Mi az a boob rest?

A boob rest tulajdonképpen egy póz, amelyben a kéz a mellkason vagy közvetlenül a melleken pihen. Az elhelyezés lehet egészen visszafogott: ilyenkor az ujjak finoman a dekoltázs fölé kerülnek, de a mozdulat lehet ennél direktebb is.

Influenszrek szerint, a póz egyik nagy előnye, hogy megold egy régi fotózási problémát: mit csináljunk a kezünkkel, amikor hirtelen fényképezni kezdenek? A mozdulat könnyen felvehető, nem hat ügyetlennek, és hasonlóan egyszerű, mint amikor valaki a csípőjére teszi a kezét, békejelet mutat vagy megfogja a cipőjét.

A póz azonban ennél többet is kommunikálhat.

A boob rest egyszerre szólhat a dekoltázsról és az önbizalomról: a kéz elhelyezésével különböző üzeneteket lehet közvetíteni. A finomabb változat eleganciát sugallhat, míg a határozottabb mozdulat azt üzenheti, hogy viselője komfortosan érzi magát a saját testében. És persze az sem mellékes, hogy a megfelelően elhelyezett kéz a dekoltázsra irányíthatja a figyelmet. Ha egy fotón a körmök, az ékszerek, a ruha és a kéz pontos pozíciója egyaránt számíthat – attól függően, hogy valaki mennyire szeretné előtérbe helyezni a mellkasát. Ha valaki kifejezetten a mellkasára helyezi a kezét, a mozdulat sokszor egyszerűen a dekoltázs kiemeléséről szól.

Ez azonban nem feltétlenül jelent problémát: a boob rest lehet tudatosan szexi póz, de ugyanúgy szolgálhatja az önkifejezést, a ruházat vagy az ékszerek megmutatását is.

Nem a Z generáció találta fel

Bármennyire új jelenségnek tűnik, valójában minden generációnak megvoltak a saját jellegzetes fotópózai.

A millenniumi generáció például jól ismeri a „teapot pose” néven emlegetett pózt, amikor az egyik kéz a csípőre kerül, a könyök pedig kifelé áll. Korábban pedig a MySpace-fotók magasról készített, lefelé döntött kamerás szöge vagy a klasszikus „duck face” számított jellegzetes póznak.

A Gen Z-nél ehhez csatlakozott a boob rest, valamint több más, közösségi médiában terjedő arckifejezés és póz. Egy fotós szerint tulajdonképpen ugyanaz történik, mint korábban: amikor valaki kamera elé kerül, és nem tudja, hogyan álljon, automatikusan ahhoz a pózhoz nyúl, amelyről a környezete azt sugallja, hogy jól mutat a képeken. Korábban hasonló jelenségként írtak a „breast rest” vagy „mam hand” elnevezésekről is, amelyek ugyanennek a mozdulatnak különböző megnevezései.

Tehát, a boob rest így könnyen lehet, hogy egyszerűen csak a Gen Z aktuális „nem tudom, hová tegyem a kezem” megoldása. Ahogy korábban a csípőre tett kéz vagy a duck face vált automatikus fotópózzá, most úgy tűnik, a mellkason pihenő kéz került sorra.

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