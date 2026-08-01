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Kylie Jenner nem bízott semmit a képzeletre − Melltartó nélküli fotókon pózol

luxusparfüm reklámkampány Kylie Jenner
Klusovszki Kíra
2026.08.01.
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A híresség legújabb parfümkollekciója szinte felrobbantotta az internetet. Kylie Jenner melltartó nélkül, áttetsző ruhában pózolt 3 új illatához készült kampányfotózáson.

Kylie Jenner ismét magára vonta a figyelmet, ezúttal a saját márkája, a Kylie Cosmetics Mood Stones kollekciójának kedvéért. A reklámfotózáson ugyanis elképesztően dögösen festett, fehér áttetsző ruhájában pedig semmit sem hagyott a képzeletekre. A fotókat persze a rajongók sem hagyhatták szó nélkül. 

Kylie Jenner a 2026-os Met Gálán sem fogta vissza magát merész, meztelenséget idéző ruhájában.
Kylie Jenner a 2026-os Met-gálán sem fogta vissza magát; merész, testhez simuló ruhája olyan hatást keltett, mintha szinte meztelen lenne.
Forrás: Northfoto
  • Áttetsző fehér ruhában villantotta meg bomba alakját legújabb reklámkampányában Kylie Jenner. 
  • Az ikon legújabb illattrióját a tengerparti sziklákon pózoló szexi képeivel debütálta.
  • Instagram bejegyzése mellett a rajongók sem mentek el, akik már most alig várják, hogy magukra fújhassák a kollekciót. 

Kylie Jenner ultrasikkesen festett

A 28 éves ikon elképesztően szexi, drámai hangulatú sziklákon készült kampányfotózással debütáltatta legújabb büszkeségét, a Mood Stones illatkollekcióját, amihez egy teljesen áttetsző, mélyen dekoltált fehér ruhában, melltartó nélkül pózolt a kameráknak. 

Kylie képeiről ráadásul pont az a nőies magabiztosság és luxus sugárzik, amelyet az illattriója üvegcséibe is zártak.

A sztár az Instagram-oldalán, egy dögös szelfi kíséretében harangozta be a rajongóinak az újdonságot. A tiszta és ragyogó Cashmere Muse, a meleg, romantikus Blush Wood, valamint a merész és titokzatos, kávés jegyekkel hódító Velvet Brew Kylie ígérete szerint már augusztus 2-tól elérhetőek.

A rajongók sem hagyták szó nélkül

Kylie legújabb posztja láttán a rajongók szinte teljesen elárasztották a kommentszekciót.

Míg egyesek az ikon hibátlan alakját dicsérték, mások máris izgatottan várják, hogy megérezhessék legújabb illattriójának különleges válogatását.

A hozzászólások között azonban a dizájn is kapott hideget-meleget: a különleges formájú üvegek láttán ugyanis többen megjegyezték, hogy azok első pillantásra sokkal inkább hasonlítanak letisztult kövekre vagy fülhallgatótokokra, mintsem hagyományos parfümökre. Egy kommentelő viccesen meg is jegyezte: 

Lányok, teljesen úgy néznek ki, mint az AirPodsok, most mit csinálunk?

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Ezért ő a közösségi média abszolút királynője.

 

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